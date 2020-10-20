Консолидация «новой» политической оппозиции в Абхазии

Рано или поздно после мартовских выборов президента Абхазии это должно было произойти – создание союза оппозиционных политических партий и общественных организаций. Необычность ситуации, конечно, в том, что произошло это скорее поздно, чем рано, – спустя более чем полгода, а говоря о причинах такой «отсрочки», нельзя не начать с коронавирусной пандемии, внесшей коррективы во все сферы жизни государства и общества.

Вчера на «Эхе Кавказа» упоминалось, что в минувшую субботу 17 октября на заседании высшего совета ветеранской организации «Аруаа» было принято решение о поддержке недавно учрежденной общественной организации «Абхазское народное движение» (АНД) и прозвучал призыв ко всем (!) общественным организация и партиям страны последовать их примеру и объединиться в союз. Но было бы, разумеется, очень странно, если бы их примеру последовали провластные партии «Амцахара», «Айтайра», «Единая Абхазия» и близкие им политически. А вот что касается партий «Форум народного единства Абхазии» («ФНЕА») и «Апсны», то к данному моменту они это предсказуемо сделали. Вчера пресс-служба последней распространила сообщение о принятом ею, оказывается, еще в прошлую пятницу решении. Текст начинается словами: «Время становления, реорганизации и переформатирования новой оппозиции закончилось. В конфигурации оппозиционных сил выделилось ядро, которое будет расширяться».

И далее: «16 октября 2020 года на заседании политсовета ПП «Апсны» было принято решение поддержать движение прогрессивных сил Абхазии и присоединиться к союзу, в который вошли Республиканская общественная организация «Абхазское народное движение» (АНД), Республиканская общественная организация ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Аруаа», Республиканская политическая партия «Форум народного единства Абхазии» (ФНЕА). Призываем все политические партии и общественные организации последовать нашему примеру и присоединиться к союзу без предварительных условий, с целью наполнения реальным содержанием государственности Абхазии. Какой станет новая оппозиция, ее состав, будет ли налажено сотрудничество с властью, зависит от самой власти. От того, какими целями руководствуются во властных структурах, намерены ли руководители страны преодолеть разобщенность и консолидировать общество или пойдут по пути разделения в желании личного обогащения, начнет ли Абхазия развиваться или государственность, за которую отдали жизни наши братья в Отечественной войне, будет и далее разрушаться. Все мы в ответе за будущее страны!»

Следует напомнить, что лидером «Апсны» является Виталий Габния, ставший вице-президентом Абхазии в 2014 году в тандеме с тогдашним президентом Раулем Хаджимба, но добровольно ушедший в отставку в 2018-м. «Аруаа» возглавляет бывший депутат парламента Тимур Гулия, а «ФНЕА» – бывший депутат парламента Аслан Барциц, который, по решению ЦИК Абхазии в августе 2019 года, через несколько месяцев отмененному Верховным судом республики, был избран вице-президентом Абхазии в тандеме с тем же Раулем Хаджимба в качестве президента. Новую общественную организацию «АНД», учрежденную 9 октября, возглавил министр экономики при президентстве Хаджимба, занявший второе место в ходе повторных президентских выборов 22 марта 2020 года, Адгур Ардзинба.

Слово «новая» применительно к абхазской политической оппозиции в процитированном тексте пресс-службы партии «Апсны» заставляет вспомнить, что два основных противостоящих друг другу политических лагеря в Абхазии уже не раз в текущем веке менялись местами в ролях власти и оппозиции. В принципе, это нормальное явление, соответствующему тому, что происходит в демократиях порой уже веками. Но если бы только всегда эта смена власти происходила в Абхазии в определенные Конституцией сроки, а не так, как досрочно в 2014 и 2020 годах, если бы политическая борьба не выплескивалась так часто на улицы и не приводила к штурмам зданий…

Первой оппозиционной организацией в Абхазии можно назвать возникшее на рубеже веков общественно-политическое движение (ОПД) «Айтайра», к которому затем присоединились ОПД ветеранов Отечественной войны народа Абхазии «Амцахара» и ОПД «Единая Абхазия». (В дальнейшем все они в разные годы были преобразованы в политические партии.) После глубокого политического кризиса в ходе президентских выборов 2004 и 2005 годов, когда вторым президентом страны стал Сергей Багапш, они оказались в роли провластных. Правда, «Айтайра» на долгие годы ушла с политической арены, а «Единая Абхазия» уже при третьем президенте – Александре Анквабе – в 2013 году совершила дрейф в стан оппозиционных (то же самое произошло с ней во второй половине десятых годов при четвертом президенте – Рауле Хаджимба).

С начала 2005 года по май-июнь 2014-го, то есть более девяти лет, политическую оппозицию в Абхазии возглавляла партия «Форум народного единства Абхазии», также преобразованная из ОПД. В 2013 году, когда ее возглавлял Рауль Хаджимба, ей удалось собрать под оппозиционным флагом в Координационный совет политических партий и общественных организаций почти все мало-мальски значимые силы; на стороне власти же оставалась лишь партия «Амцахара». Безусловно, это стало немаловажным фактором в том, что «хаджимбистам» в 2014-м удалось-таки «свалить» власть Анкваба.

После этого «Амцахара» сразу же, как и «ФНЕА» в 2005-м, повела атаки на пришедшую к власти команду. Но после 2014-го наблюдалось дробление как властной команды, так оппозиционных сил. И только новое объединение таких наиболее влиятельных в электорате их фигур, как Аслан Бжания и Александр Анкваб, перед самыми выборами 2020 года окончательно предопределило исход президентской гонки.

Особенностью начала нынешнего «политического сезона» в Абхазии, помимо, естественно, ограничительных мер в связи с пандемией, можно назвать то, что ушедший в январе в добровольно-принудительную отставку предыдущий глава государства Рауль Хаджимба практически исчез затем из публичного пространства. Многие наблюдатели после президентских выборов этого года прогнозировали, что лидером объединенной оппозиции теперь станет молодой и хорошо образованный, имеющий опыт управленческой работы Адгур Ардзинба, который 22 марта набрал более 35% голосов избирателей. Некоторым представлялось, что на очередном съезде уже существующей партии, например, «ФНЕА», он будет избран ее председателем. Однако, как видим, события пошли другим путем: Ардзинба создал новую общественную организацию, сделав ее костяком свой избирательный штаб на президентских выборах. При этом он, что прозвучало в ходе презентации АНД, претендует и на роль лидера объединенной оппозиции.

Сегодня по просьбе «Эха Кавказа» создание оппозиционного Союза прокомментировала абхазский эксперт, член совета директоров Центра гуманитарных программ Лиана Кварчелия:

«Нормальный процесс – когда есть оппозиция. Оппозиция, безусловно, будет, так сказать, в тонусе держать власти. Тут вопрос в том… не просто вот в существовании партий, а в том, чтобы какая-то конструктивная критика шла, по делу. Я понимаю, что конкуренция предполагает различные политические приемы для того, чтобы очки набирать, популярность набирать в обществе. С другой стороны, это же не новые люди, это партии, которые мы все в основном знаем. Так что электорат, я думаю, не поменяется, это все тот же электорат, который был. В принципе, как мне кажется, вот это объединение, скорее, показывает, что с 2004 года в этом разделении мало что поменялось. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы более независимые от этого разделения 2004 года силы появились, абсолютно сосредоточенные на тех задачах, которые стоят перед Абхазией. И не просто абстрактно говорить, что вот это плохо и вот это плохо, а что нужно сделать и как сделать. Мне кажется, что это будет привлекать электорат. Надеюсь, что появится и третья сила».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия