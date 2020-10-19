Мобильный госпиталь и отряд химзащиты спешат на помощь

Сегодня в помощь Абхазии по борьбе с пандемией прибыли два подразделения Минобороны Российской Федерации, в том числе мобильный госпиталь, вокруг которого на прошлой неделе в абхазском интернет-сообществе кипело немало страстей.

Ночью с воскресенья 18 октября на понедельник 19-го, преодолев примерно по восемьсот километров своим ходом, в помощь Абхазии в предотвращении распространения коронавируса прибыли два подразделения Минобороны Российской Федерации. Между тем в субботу в республике был установлен очередной антирекорд – 124 зарегистрированных ковид-больных за предыдущие сутки.

Сперва, еще до полуночи, поступило сообщение пресс-службы МО РФ о прибытии с северо-запада, с Крымского полуострова, колонны из 11 специальных автомобилей радиационной, химической и биологической защиты Черноморского флота. В составе сводного отряда порядка 30 военнослужащих. В колонну входят авторазливочные станции АРС-14М с комплектами дегазации, дезактивации и дезинфекции ДКВ-1К, тепловые машины ТМС-65У с реактивным двигателем. Развернут временный автопарк и пункты специальной обработки техники, задействованной в проведении дезинфекции. Ранее, в апреле 2020 года, этот сводный отряд уже принимал участие в проведении дезинфекции на территории Абхазии.

А через несколько часов, уже утром, с северо-востока из города Буденновска Ставропольского края в столицу Абхазии прибыл полевой мобильный госпиталь на 100 койко-мест для лечения больных COVID-19. Военнослужащие мобильного многопрофильного госпиталя – одного из соединений Южного военного округа РФ, которые имеют опыт такой работы в Республике Дагестан, начали марш на штатной технике утром в субботу 17 октября. Безопасность дорожного движения колоны обеспечивали экипажи военной автоинспекции ЮВО. В составе мобильного медицинского подразделения 113 военнослужащих и около 30 единиц военной техники.

Сегодня госпиталь с надувными палатками развернули на территории сухумской тургостиницы «Айтар». Он представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Госпиталь оборудован аппаратами ИВЛ, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови. Министр обороны Абхазии Владимир Ануа, который направил письмо с просьбой о направлении такого госпиталя на имя своего российского коллеги Сергея Шойгу неделю назад, 12 октября, сообщил СМИ, что военные медики заселяются в «Айтар». Это место для дислокации мобильного госпиталя предложило расположенное неподалеку абхазское военное ведомство: российские военные тоже осмотрели место, им оно понравилось. По словам Ануа, пока неизвестно, сколько времени мобильный госпиталь будет работать в Абхазии, все зависит от дальнейшего распространения COVID-19.

Если говорить о пересекшем первым границу на Псоу сводном отряде по дезинфекции, то его направление в республику для абхазского общества так же, как и весной, стало в общем-то неожиданностью. Многие говорят, что, поскольку COVID-19 распространяется почти исключительно воздушно-капельным путем, дезинфекция поверхностей, на которых он долго не выживает, не столь уж важна, но тем не менее лишней эта дополнительная помощь республике никак не будет. А вот что касается мобильного госпиталя, то его в Абхазии не только с нетерпением ждали (Владимир Ануа просил даже о госпитале на 500 койко-мест), но и, напомним, из-за обращения с просьбой о нем к властям России разразился небольшой внутриполитический скандал, когда оппозиционные и провластные партии и общественные организации обменялись резкими заявлениями, о которых «Эхо Кавказа» уже рассказывало в прошлый четверг.

В интернет-сообществе сторонники оппозиции предсказуемо поддержали два заявления «Аруаа» от 24 сентября и 13 октября, в которых руководству страны настоятельно предлагалось обратиться к властям России с просьбой о развертывании такого госпиталя, как РФ делала это весной в Сербии, Италии и т.д., и выразили мнение, что ветеранская организация стала тут инициатором очень важного для спасения людей дела. Кстати, в субботу, 17 октября, на заседании высшего совета «Аруаа» было принято решение о поддержке общественной организации «Абхазское народное движение» (АНД), которое по итогам проведенной беседы за «круглым столом» 13 октября, «учитывая вышедшую из-под контроля эпидемиологическую ситуацию, недостаточную эффективность и запоздалость предпринимаемых руководством решений», потребовало от власти немедленного введение режима чрезвычайного положения на всей территории Абхазии и ряда других мер. В информации о заседании высшего совета было сказано: «Мы заключаем союз с АНД и призываем все общественные организации ветеранов ОВНА 1992-1993 гг., общественные организации и партии страны последовать нашему примеру. Наша цель - это наполнение реальным содержанием государственности Абхазии, превращение страны в экономически самодостаточную и процветающую во благо многонационального народа республику ради грядущих поколений». То, что союз АНД и «Аруаа» неизбежен, было ясно и так, так же, как, наверное, к ним присоединится партия «ФНЕА», а вот партии «Амцахара», «Айтайра» – это вряд ли…

Но другая часть интернет-сообщества посчитала, что ветеранская организация, прибегнувшая к ультимативному тону, попала в неловкую ситуацию. В ответном заявлении партии «Амцахара», напомним, была даже высказана мысль, что руководство Абхазии само обсуждало вопрос обращения к руководству РФ о направлении полевого госпиталя на территории РА, не иначе как об этом стало известно «Аруаа», которая решила присвоить эту идею и сыграть на опережение… Подобное обвинение, скорее всего, из разряда тех, которое нельзя ни подтвердить, ни опровергнуть. В свою очередь, один из сторонников оппозиции обвинил власти в том, что те специально никак не отреагировали на первое обращение «Аруаа» и затянули публикацию письма министра обороны РА, чтобы «вывести из себя» оппозиционеров-ветеранов…

Но вот упрек «Аруаа» на прошлой неделе в адрес власти за то, что та пошла на открытие 1 августа российско-абхазской границы, однозначно вызвал у многих интернет-комментаторов недоумение и возражения:

«Когда была закрыта граница, подняли народ в Гагре и хотели даже у парламента собраться: мол, есть нечего, пухнут от голода некоторые, и виновна была власть. Как и сейчас, в болезни опять виновата она же»;

«Я был согласен с «Аруаа», когда они подняли шум в связи с тайным визитом в Абхазию лидеров партии «Альянс патриотов Грузии» и привезенной ими «в дар» иконой-новоделом. Но на этот раз их обвинения выглядят некрасиво. Или авторы обращения сознательно лгут, увязывая распространение коронавируса в Абхазии с турсезоном, или абсолютно не владеют информацией медиков о том, что это распространение активно началось в июле, еще до открытия границы, и распространялось не от туристов, а внутри нашего общества. И неужели не понятно, что в условиях перемещения масс туристов, скопившихся 1 августа на границе, требовать от них ковид-паспорта и измерять каждому температуру было бессмысленно. Это тогда многократно объяснялось»;

«Все верно, не открыли бы сезон, пусть и на малый срок, вот тогда не только митинги были бы… У людей на лечение денег нет, казна пустая, у нас не промышленная страна, за счет курортной отрасли существуем, Краснодарский край не упустил возможность провести турсезон, а нашу страну тем более экономически надо спасать».

Одна из активисток «Фейсбука» посетовала: «Так и будут отвечать друг другу заявлениями… А результат – 0!» Но такие перепалки между противостоящими политическими силами, порой и с перехлестами, были в Абхазии и, увы, наверное, будут. И не сказать, что ничего не сдвинулось с места. Мобильный ковид-госпиталь в столице Абхазии с хорошо обученными, подготовленными кадрами – это уже немалое дело. Кроме того, небольшие отделения для лечения ковид-больных появились сейчас не только в Гудаутской ЦРБ, но в ряде других больниц Абхазии.

И еще. Лаборатория санитарно-эпидемиологической службы Абхазии теперь может проводить в день около 400 тестов на коронавирусную инфекцию. Главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик сообщила в СМИ: «Раньше мы проводили около двухсот исследований, но сейчас к работе после обучения приступили девять новых сотрудников. Нам также доставили и установили новое оборудование и привезли очередную партию тест-систем на пять тысяч исследований».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия