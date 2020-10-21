Снова антирекорд – в Грузии за сутки выявлен 1351 случай коронавируса

Грузинские власти заявляют, что ситуация по коронавирусу в стране находится под контролем. Глава администрации правительства Натия Мезвришвили попросила граждан доверять официальным источникам и не поддаваться панике.

«С первого же дня правительство было беспрецедентно прозрачным. Не хочу об этом говорить, но если будет апокалипсис, мы выйдем и скажем об этом с этой трибуны. Ни у одного из членов координационного совета никогда не было с этим проблем. То, о чём говорят члены совета с этой трибуны – правда», – отметила Мезвришвили.

Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 172. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов. Побит суточный рекорд по числу заразившихся коронавирусом – выявлен 1351 новый случай. Число подтверждённых случаев в стране достигло 21 208.