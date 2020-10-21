Йенс Столтеберг: «Грузия и Украина – партнеры, которых мы высоко ценим»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтеберг заявил, что в его докладе о будущем альянса до 2030 будут отражены интересы стран-партнеров, включая Украину и Грузию.

Об этом он сказал в среду в Брюсселе в ходе виртуальной пресс-конференции, которая состоялась накануне заседания министров обороны альянса. Заседание глав оборонных ведомств стран-членов НАТО пройдет 22-23 октября в формате телеконференции, передаёт «Интерфакс-Украина».

Столтенберг подчеркнул, что для НАТО «партнерство имеет большое значение».

«Грузия и Украина – партнеры, которых мы высоко ценим. Они важны для НАТО по многим причинам: они участвуют в миссиях и операциях НАТО, а также имеют стратегическую важность в регионе Черного моря, которая увеличилась. Поэтому тесно работать с ними, обсуждать и слушать таких партнеров как Украина или Грузия – важная часть всего процесса переосмысления «НАТО-2030», - отметил он.

Отвечая на вопрос о том, где и когда состоится саммит лидеров НАТО в 2021 году, генсек альянса констатировал, что состоянием на сегодня решение еще не принято.