Пашинян: конфликт в Карабахе не имеет дипломатического решения

Конфликт в самопровозглашённом Нагорном Карабахе не имеет дипломатического решения. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Наши дальнейшие действия – это борьба до конца, во имя прав нашего народа», – заявил он во время прямого эфира на своей странице в фейсбуке. Пашинян призвал мэров организовать добровольческие отряды, а население «взять оружие в руки».

Заявление Пашиняна прозвучало на фоне продолжающихся переговоров о решении армяно-азербайджанского конфликта. Президент Армении Армен Саркисян отправился с визитом в Брюссель, где встретится с представителями НАТО и Евросоюза.

А главы МИД Азербайджана и Армении прибыли на переговоры в Москву. Там они по отдельности встретились с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и обсудили условия прекращения огня в Нагорном Карабахе.

Мировые лидеры призывают стороны конфликта к прекращению огня. Но Баку и Ереван в среду, 21 октября, сообщили о продолжении обстрелов. В самопровозглашённой республике заявили, что с конца сентября в боях погибли более 800 армянских военных. Азербайджан свои потери не раскрывает.

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team нашла подтверждения тому, что на стороне Азербайджана воюют сирийские наёмники. Ранее об этом говорил президент Франции, мировые СМИ и российские военные. Баку и Анкара эти сообщения отвергают.