Президент Армении отправился в Брюссель, главы МИД Армении и Азербайджана – в Москву

Президент Армении Армен Саркисян сегодня отправился с рабочим визитом в Брюссель, сообщает пресс-служба президента.

В ходе визита запланированы встречи Саркисяна с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и другими высокопоставленными официальными лицами.

В пресс-релизе говорится о том, что «президент Армении намерен обсудить с руководителями европейских структур вопросы, связанные с военной агрессией, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах [Нагорный Карабах – ред.], и неприкрытого участия в ней Турции, а также факты ракетного обстрела азербайджанской стороной приграничных населенных пунктов Республики Армения».

«Ожидается, что со стороны руководства НАТО и европейских структур будет сделано все возможное для прекращения боевых действий со стороны Азербайджана и члена НАТО Турции, что позволит реализовать достигнутые договоренности о прекращении огня», – отмечается в сообщении. В пресс-службе заявили, что встречи пройдут по инициативе Саркисяна.

Сегодня же стало известно, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении отбыли в Москву. В пресс-службе МИД Азербайджана сообщили, что цель визита Джейхуна Байрамова – «проведение консультаций с российской стороной». В МИД Армении лишь заявили, что Зограб Мнацаканян находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом.

Ранее сообщалось, что в конце этой недели госсекретарь США в Вашингтоне примет министров иностранных дел Армении и Азербайджана.