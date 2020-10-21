Премьер выбрал бизнес покрупнее

Представители малого и среднего бизнеса требуют помощи от государства и добиваются встречи с премьером Георгием Гахария. Однако премьер уделил время лишь представителям крупного бизнеса.

Рестораторы и туристический бизнес который день требуют встречи с премьер-министром. Малый и средний бизнес надеется на продление налоговых льгот и отсрочку выплат по банковским обязательствам.

От лица правительства с ними пока общается глава Минэкономики, однако протестующие считают, что министерский уровень не гарантирует выполнения их требований, и ждут разговора на уровне главы правительства.

Премьер вчера вечером нашел два часа для представителей бизнеса, но крупного, и банков. После встречи президент Wissol Group и Бизнес-ассоциации Грузии Сосо Пхакадзе не скрывал удовлетворения.

«Мы подбодрили премьер-министра, и он сказал, что очень воодушевлен. Да, мы его воодушевили, естественно. Это очень ценно для нас, и все должны это хорошо понимать», – сказал Сосо Пхакадзе.

Все это совсем, впрочем, не воодушевило других желающих пообщаться с премьером. Владелец популярного в Тбилиси ресторана Zazanova Марина Салуквадзе говорит, что премьер в первую очередь должен выслушивать тех, чей бизнес на грани разорения:

«Экономика держится на малом и среднем бизнесе, который определяет стабильность государства, а не только крупном. Мы удивлены, что такой опытный экономист допускает такие оплошности. Счет наших убытков уже пошел на сотни тысяч лари, и если банки не объявят мораторий, мы будем полностью разорены и окажемся без крыши над головой. Если наш голос не будет услышан, мы перейдем от просьб к более радикальным действиям».

В оппозиции также призывают правительство не бросать людей на произвол судьбы. Говорит член политсовета «Европейской Грузии» Серги Капанадзе:

«Люди находятся на грани разорения, и придворные бизнесмены, жертвующие сотни тысяч правящей партии и которые поют дифирамбы правительству, не делают погоду в экономике. Она держится на представителях малого бизнеса, которые не могут докричаться до властей».

Лидер «Демократической Грузии» Нино Бурджанадзе также посоветовала властям не вести закулисные игры с представителями больших корпораций:

«Сложилась форс-мажорная ситуации, и по примеру нормальных стран власти должны помогать людям, добиваться, чтобы банки отсрочили платежи по процентам. Некоторые государства в ряде случаев и вовсе списали процентные задолженности».

По словам финансиста Ники Шенгелия, главы Центра исследований и прогнозирования, власти должны с пониманием отнестись к проблемам малого бизнеса:

«Власти в большей мере должны быть заинтересованы в помощи малого и среднего бизнеса. Помочь им несложно – можно проявить дифференцированный подход и объявить финансовую амнистию в первую очередь для компаний с оборотом менее одного миллиона лари, а не встречаться с тем бизнесом, благополучию которого ничего не угрожает».

Впрочем, судя по всему, вопрос амнистии на встрече премьера с банкирами не обсуждался. По словам заместителя генерального директора TBC Bank Георгия Шагидзе, банки не видят необходимости в массовой отсрочке процентов по кредитам. Об этом он заявил сразу после встречи с премьер-министром Георгием Гахария. Банки готовы обсуждать реструктуризацию долгов с малым бизнесом только на индивидуальной основе, подчеркнул банкир.