По ком звонит карабахский колокол?

В абхазском обществе следят за продолжающейся войной в Нагорном Карабахе. Общественные деятели республики обращаются с призывами к миру в регионе, а абхазские соцсети задаются вопросом, какие последствия войны могут быть для Абхазии.

Вчера группа представителей гражданского общества Абхазии направила обращение в связи с непрекращающимися военными действиями в зоне карабахского конфликта в Совет Безопасности ООН, Совет Европы, Европарламент, офис спецпредставителя ЕС на Южном Кавказе. В нем, в частности, говорится:

«Происходящая в наши дни трагедия армянских и азербайджанских семей, теряющих самых дорогих людей в войне, заставляет вернуться на 30 лет назад, когда уходила в прошлое громадная советская империя. Очевидно, что и карабахский, и грузино-югоосетинский, и грузино-абхазский конфликты стали результатом незавершившегося процесса распада Советского Союза. Однако, несмотря на крушение СССР, до сих пор продолжает действовать ранжирование бывших советских народов: одни заслуживают свободу и независимость, а другие – нет, даже если они стали жертвой агрессии».

Представители общественности напомнили о том, что выдающийся правозащитник Андрей Сахаров в свое время предупреждал о пагубности сохранения «малых империй» и призывал предоставить всем советским республикам, независимо от политического статуса, равные политические права для самостоятельного решения своей судьбы. В результате игнорирования сахаровского подхода, народы, пережившие войну и понесшие огромные жертвы, часто остаются в изоляции и исключаются из переговорного процесса.

«Во имя спасения и армян, и азербайджанцев, гибнущих в этой бесконечной войне, необходимо незамедлительно начать переговоры, в которых обязательно должен участвовать Карабах. Без диалога конфликтующих сторон переговоры становятся неполноценными и бесперспективными, неспособными привести к взаимопониманию и миру. Недопустимо, чтобы одна из сторон конфликта была лишена права голоса. Поэтому все чаще и чаще во всем мире стали звучать требования о признании независимости Карабаха. Мы присоединяем свой голос к этим требованиям! При этом мы понимаем, что вслед за признанием должно последовать обсуждение многих накопившихся спорных вопросов в рамках переговорного процесса, который должен быть поддержан всем миром и продолжаться до достижения взаимоприемлемого решения…» – говорится в заявлении.

Этот подход, в основе которого лежит приоритет права народов на самоопределение, доминирует и в высказываниях о новой азербайджано-армянской войне в абхазском интернет-сообществе.

На российских интернет-форумах можно встретить наивные, хотя, по сути своей, верные недоумения по поводу того, что люди гибнут за некие территории, хотя в итоге на могилу каждому приходится около двух квадратных метров земли. В абхазском обществе, где с такой же болью переживают смерти сотен и сотен людей в полутысяче километров к юго-востоку от Абхазии, таких комментариев про карабахскую войну не встретишь: здесь просто слишком хорошо знают и помнят, как копится в душах и выплескивается наружу «энергия войны».

А вот еще одно из рассуждений последнего времени:

«Как тут не вспомнить знаменитый эпиграф к роману Хемингуэя: «Не спрашивай никогда, по ком звонит колокол – он звонит по тебе». И если кто-то в Абхазии воспринял начавшиеся боевые действия в Карабахе как некое грандиозное реалити-шоу, за которым можно просто понаблюдать, с комфортом устроившись на диване, то это показатель его не только нравственной, но и интеллектуальной ограниченности. Ибо и многие люди, живущие далеко от Карабаха, рано или поздно, в той или иной степени ощутят страшное, смрадное дыхание этой войны на своей шкуре, и даже если прямо не будут в нее вовлечены, у них, очень вероятно, возникнут связанные с ней проблемы».

Через день после начала 27 сентября боевых действий в Карабахе «Эхо Кавказа» привело среди прочих такое рассуждение абхазского интернет-пользователя: «Большинство в Грузии… призывают к нейтралитету в противостоянии соседей, но подспудно, думаю, они желают Азербайджану успешного военного реванша, после которого им было бы сподручней попытаться и свою «территориальную целостность» восстановить».

Довольно скоро это нашло подтверждение в публичном грузинском пространстве. Так, вчера экс-заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии Леван Боджашвили заявил журналистам:

«Пока на постсоветском пространстве не было прецедента, чтобы кто-нибудь вернул оккупированную, потерянную де-факто или де-юре территорию с помощью военной силы. Если такое произойдет и Азербайджан займет Карабах целиком, получится, что именно с этим мы имеем дело, и это будет первый прецедент в XXI веке».

Российское информагентство REGNUM, комментируя его заявление, напомнило: «Стоит отметить, что Тбилиси официально считает Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями» Грузии, а грузинские политики периодически обещают населению страны, что «вернут» их».

А чуть раньше бурю возмущения в абхазском сегменте «Фейсбука» вызвала подборка фотоснимков с какого-то митинга азербайджанцев, живущих в Грузии, с большим количеством грузинских флагов и лозунгами: «Нагорный Карабах – это Азербайджан, Абхазия – это Грузия!» Посыпались комментарии:

«Вот тебе и азербайджанцы! А вчера на просторах «Фейсбука» некоторые наши граждане защищали их и говорили, что Азербайджан не виноват, они воюют за свою территорию… Вот и дальше защищайте их!»;

«Какой ужас, то ли еще будет!»

Тем временем в Абхазии продолжается сбор гуманитарной помощи и денежных средств для народа Нагорного Карабаха. В соцсетях и СМИ было сообщение, что собрано и отправлено уже 11 миллионов рублей.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

СПРАВКА «Эха Кавказа»

Территориальный спор между Арменией и Азербайджаном по поводу Нагорного Карабаха длится с конца 1980-х годов. Населенная в основном армянами Нагорно-Карабахская автономная область при поддержке Армении заявила о выходе из Азербайджанской ССР, а в сентябре 1991 года объявила о создании Нагорно-Карабахской Республики.

Помимо территории автономной области самопровозглашенный Нагорный Карабах контролирует и семь прилегающих к нему районов Азербайджана, которые были захвачены в ходе вооруженного конфликта 1988-1994 годов. В ходе той войны погибли 30 тысяч человек, более сотни тысяч стали беженцами и вынужденными переселенцами.

Нагорно-Карабахская республика официально не признана ни одной из стран ООН, в том числе Арменией, которая является гарантом ее безопасности и настаивает, что НКР должна быть независимой.

В 1993 году ООН приняла четыре резолюции с требованиями вывода армянских войск из Карабаха и признанием территории частью Азербайджана.