Омбудсмен осудила кампанию против заложника, связавшегося со СМИ из «Банка Грузии»

Омбудсмен Грузии Нино Ломджария осудила «кампанию по дискредитации» заложника, который по приказу налетчика связался со СМИ из «Банка Грузии» в Зугдиди, сообщает агентство «Новости-Грузия».

Посредством двух оппозиционных телеканалов – «Мтавари» и «Пирвели» - мужчина средних лет – Ираклий Кварацхелия озвучил требования вооруженного злоумышленника, который ворвался в банк и взял в заложники примерно два десятка человек: полмиллиона долларов и предоставление вертолета либо отход на автобусе вместе с заложниками.

Позже в проправительственных СМИ стали появляться сообщения о возможной принадлежности этого гражданина к бывшей правящей партии «Единое национальное движение».

«Заложник, вступивший в контакт со СМИ, наиболее уязвим в этой сложной ситуации, так как именно его вооруженный человек использует для общения. Он проявляет к нему больше «интереса», чем к другим. Психопортрет вооруженного человека, его настоящих намерений никто не знает, поэтому это очень опасно, не говоря уже о другом: кампании, развернутой с целью дискредитации заложника и сосредоточение внимания на его политической принадлежности», - написала Ломджария на своей странице в «Фейсбук».

Она отметила, что сейчас самое главное – это жизнь и безопасность заложников, а также сотрудников силовых ведомств. По словам народного защитника, смещение акцентов «может иметь ужасные последствия». «Давайте будем солидарны с невинными людьми и членами их семей, независимо от наших политических взглядов», - добавила она.

Спецоперация по освобождению заложников из банка в центре Зугдиди продолжается уже более семи часов. В СМИ распространяется информация о том, что внутри остаются 17 граждан – сотрудники банка и посетители. В МВД Грузии заявляют, что продолжаются переговоры с налетчиком и воздерживаются от разглашения подробностей.