Минэкономическое молчание

Топливная ассоциация Абхазии требует информации от Министерства экономики, в адрес которого звучат обвинения в использовании административного ресурса для заключения контракта на поставку нефтепродуктов Пограничному управлению ФСБ России в Абхазии. По мнению представителей организации, заключение таких договоренностей без процедуры конкурсной закупки подрывает доверие к государственным органам власти. Минэкономики отвечает молчанием.

Информационно-аналитический портал «АПСНЫpublic» опубликовал письмо вице-премьера и министра экономики Кристины Озган начальнику Пограничного управления ФСБ России в Республике Абхазия Алексею Трубецкому. Из текста следует, что глава абхазского ведомства предлагает российским пограничникам закупать автомобильный бензин и дизельное топливо у компании «Роснефть-Абхазия», которая является «дочкой» «Роснефти».

Неизвестно, является ли опубликованное в социальных сетях письмо подлинным, тем не менее оно вызвало общественный резонанс. Известно, что Кристина Озган в 2017-2019 годах была генеральным директором «РН-Абхазия», поэтому ее предложение, в том случае, если письмо является подлинным, выглядит как попытка лоббировать интересы этой компании.

Топливная ассоциация Абхазии выступила с заявлением, в котором осудила практику использования административного ресурса и нарушение законных конкурсных процедур. Организация объединяет сорок оптовых и розничных поставщиков нефтепродуктов. Это компании со 100%-ным абхазским капиталом, которые работают много лет и обладают соответствующими лицензиями.

Адамыр Габуния, генеральный директор предприятия ООО «АЗиД», которое является членом Топливной ассоциации, прокомментировал заявление и сказал, что подобная практика негативно отразится на доверии к органам исполнительной власти:

«Заявление Топливной ассоциации было сделано в связи с тем, что мы видели, что общественность, в том числе и в социальных сетях, обсуждает письмо, согласно которому Министерство экономики Республики Абхазия в ответ на запрос Управления ФСБ России в Абхазии предлагает в качестве надежного поставщика нефтепродуктов одну компанию. Исходя из того, что публично на официальных сайтах какого-либо из ведомств Республики Абхазия этого письма не было, в нашем заявлении в первую очередь мы хотели призвать соответствующие полномочные органы дать объективную информацию относительно подлинности данного письма. А что касается непосредственно самого содержания того, что обсуждается, в Абхазии есть несколько компаний, которые наряду с той, которую рекомендует Министерство экономики, обладают соответствующими лицензиями. Мы считаем, что если это все имеет место, то это негативно отразиться на экономике и, соответственно, на доверии к органам исполнительной власти».

По мнению Адамыра Габуния, при обращении с подобными запросами уполномоченный орган власти должен предоставлять объективную информацию обо всех участниках рынка:

«По нашему мнению, когда решаются подобные вопросы и кто-либо обращается в государственные органы с просьбой предоставить информацию о поставщиках, которые могли бы участвовать в конкурсе на заключение контракта, не важно какая это сфера, соответствующий полномочный орган должен предоставить объективную информацию обо всех участниках рынка, которые соответствуют условиям, запрашиваемым нуждающейся в закупке компанией».

В Министерстве экономики не ответили ни «да», ни «нет» на вопрос о том, является ли письмо Кристины Озган Алексею Трубецкому, опубликованное в социальных сетях, подлинным. От комментариев там также воздержались.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия