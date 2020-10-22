Алиев: официальный запуск Трансадриатического газопровода – «вопрос нескольких недель»

Официальный ввод в эксплуатацию Трансадриатического газопровода (TAP) ожидается в ближайшие несколько недель, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Работы по проекту TAP идут по графику, они уже выполнены. Официальное открытие TAP может быть вопросом нескольких недель, а не месяцев. На газопроводе все готово. Этот исторический трубопровод из Баку в Европу уже закончен», – сказал Алиев в интервью японской газете Nikkei, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Ранее сообщалось, что консорциум по строительству Трансадриатического трубопровода 13 октября 2020 года объявил о завершении его строительства.

Консорциум ожидает, что точка соединения между трубопроводом TAP и системой транспортировки природного газа Snam Rete Gas в Апулии (Италия) будет завершена и готова к транспортировке газа к середине ноября 2020 года.

Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км пройдет через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии.

Проект предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с азербайджанского месторождения Шах-Дениз через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию в Западную Европу. Первые поставки газа в Европу через ТАР начнутся к концу 2020 года.

Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта оценивается в 4,5 млрд евро.

Закладка фундамента Транс-Адриатического трубопровода состоялась 17 мая 2016 года в Греции.