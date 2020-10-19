В Армении назвали «абсолютной ложью» заявление Баку об ударе по нефтепроводу

Заявление Азербайджана об ударе по нефтепроводу Баку-Новороссийск – «абсолютная ложь», – заявила пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян.

«Заявление генпрокуратуры Азербайджана о, якобы, ракетном обстреле трубопровода Баку-Новороссийск, является абсолютной ложью, а ложь не нуждается в комментариях», – написала Степанян в социальной сети Facebook.

Ранее в азербайджанской Генпрокуратуре заявили, что Вооружённые силы Армении пытались нанести удар по Хызинскому району.

«Армянские вооруженные силы запустили ракеты в направлении Хызинского района, находящегося более чем в 300 километрах от зоны проведения военных действий, однако данные ракеты были нейтрализованы силами ПВО азербайджанской армии, некоторые части ракет упали на расстоянии 250 м от стратегического нефтепровода Баку-Новороссийск, проходящего через село Ситалчай Хызинского района. Данными действиями была предпринята попытка умышленного разрушения большого числа объектов инфраструктуры, создав опасные условия для нефтепроводов сырой нефти и экспортного конденсата, разрушение которых могло нанести значительный материальный ущерб», – сказано в сообщении прокуратуры.

6 октября Азербайджан обвинил Армению в попытке обстрела нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Пресс-секретарь Минобороны Армении тогда сказала, что это – «наглая ложь».

Если Армения захочет реализовать свои планы по повреждению экспортных трубопроводов на территории Азербайджана, то ответ на это будет очень серьезным, – заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.