Смоделированный коронавирус

Ковидные антирекорды набирают высоту – количество новых случаев коронавируса, выявленных в Грузии за последние сутки, впервые перевалило за полторы тысячи. Тем временем Евросоюз намерен исключить страну из списка безопасных стран.

Цифра дня – 1595. По информации Центра контроля над заболеваниями, на сегодня в Грузии лечится 381 тяжелый пациент, из них на аппаратах искусственного дыхания – 77. Всего в стационарах – 3155 человек, лечение на дому проходит 8195, а в ковид-гостиницах 1848 инфицированных. Общее число активных случаев – 13 198.

Глава центра Амиран Гамкрелидзе предупреждает: цифры будут расти. Замедлить их ход, по его словам, может лишь пятикомпонентный принцип. Это – маска, дистанция, частое мытье рук, проводить больше времени на воздухе, чем в закрытых помещениях, и избегать многолюдных собраний:

«Мы должны ожидать роста случаев, эта тенденция глобальна, и мы, одна Грузия, не сможем ее остановить. Поэтому слоган, что нам еще долго придется жить с ковидом, остается в силе. Меня часто спрашивают, что значит это «долго». Это минимум полтора года. Мы должны привыкнуть к тому, что все это время маска будет таким же привычным атрибутом жизни, как, скажем, платок в кармане. Пока защиты лучше медицина не придумала».

Каковы возможные сценарии развития событий? Глава Центра контроля над заболеваниями говорит, что делать прогнозы в этом случае – дело неблагодарное: инструментов, с помощью которых можно было бы абсолютно точно предсказать показатели – не существует. Впрочем, те инструменты, которые использует центр, позволяют спрогнозировать динамику. И в пиковый период, возможно, сказал глава Центра контроля над заболеваниями, ежедневный показатель выявляемости может достигнуть пяти тысяч случаев:

«Мы используем три основных инструмента (…) Это инструменты математического моделирования – вводится много разных цифр, определенные данные, и после этого эти инструменты высчитывают, как примерно может (развиваться ситуация). (Цифры) не совпадают, но тенденции они показывают. В сентябре все три (инструмента) говорили, что рост будет. Мы примерно следуем (тем показателям), но я прямо скажу, но это немного больше, чем (предполагалось). Сейчас мы планируем заново просчитать прогнозы на ноябрь. Тогда (в сентябре) прогноз был такой, что где-то в середине ноября мы должны войти в пиковую фазу. Этот пик будет – 3,4 или 5 тысяч случаев (в сутки) – точно мы не знаем. Но, конечно, не хотелось бы трех и четырех тысяч».

Выдержит ли система здравоохранения такую нагрузку? На этот вопрос Гамкрелидзе ответил: «Должна, мы все должны выдержать».

По мнению аллерголога и иммунолога Бидзины Кулумбегова, если в день будет выявляться по 3-4 тысячи новых случаев, – это может создать очень серьезные проблемы в системе.

«Это означает, что через две недели это будет 50 тысяч человек. А прежде, чем выписать одного человека из больницы, должно пройти две недели. При таком развитии событий коек не хватит. 3-4 тысячи случаев в день создадут очень серьезные проблемы. Очень».

Повторное объявление локдауна при таком раскладе неизбежно. Израиль, говорит Кулумбегов, уже сделал это, после чего цифры там начали уменьшаться. По этому же пути, предположительно, пойдут и другие страны, говорит врач. Где находится та грань, перейдя которую следует вводить ограничения?

«Это определяется количеством свободных коек. Когда система может обвалиться? Когда тяжелых пациентов много, а их не могут положить в больницу. Если здесь не удержать баланс – значит, ты не управляешь ситуацией. Пока каждый тяжелый пациент получает помощь врача, – пандемия считается управляемой».

Тем временем Евросоюз намерен исключить Грузию из списка безопасных стран, граждане которых в условиях пандемии могли путешествовать в страны Европы. По информации Reuters, решение официально будет принято на днях. Вместе с Грузией из «зеленого списка» будут исключены Канада и Тунис. Решение обусловлено ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах.