Идет второй день спецоперации по нейтрализации преступника, удерживавшего заложников в Зугдиди – на западе Грузии. Правительство рапортует об успешном завершении первой фазы – освобождении заложников – и обещает покарать преступника.

Операция прошла успешно, но преступник скрылся – злоумышленник, удерживавший весь вчерашний день 19 человек в заложниках в здании филиала «Банка Грузии» Зугдиди, а затем покинувший место преступления с выкупом в полмиллиона долларов, до сих пор не найден. В правительстве на критику со стороны оппонентов отвечают: первоочередную задачу власти и правоохранители выполнили. В частности, премьер-министр страны Георгий Гахария уверен: действия полиции и руководства страны были оправданы:

«Сложная ситуация в Зугдиди вчера закончилась без жертв. Это была только первая задача. Конечно, достигнутый результат, заключающийся в том, что жизни и здоровью наших граждан, заложников больше не угрожает опасность, является лишь первоочередной задачей. Все должны понимать, что сегодня главная задача МВД и правоохранительной системы – в кратчайшие сроки задержать виновного в самом тяжком преступлении. Это основная задача, по которой ведутся оперативно-розыскные мероприятия, которые, конечно же, должно выполнять МВД. Все юридические инструменты, права и возможности, которые у них есть, должны быть использованы для достижения этой цели, чтобы не вызывать чувства безнаказанности у виновных в таком преступлении. Это главная задача!»

В МВД, со своей стороны, в детали операции по поиску преступника не посвящают. Глава ведомства Вахтанг Гомелаури, комментируя вчерашние события, лишь отметил: существуют международные стандарты в такого рода вопросах, и грузинские правоохранители действовали четко по инструкции:

«Когда берут заложников, существуют правила, эти правила действуют во всем мире, это стандарт, его придумали не Грузия и не Вахтанг Гомелаури. Это мировой стандарт, согласно которому выполняются операции «А», «Б», «В». Это нормально, и мы действовали по этому плану. Мы ничего не изобретали».

Гомелаури отдельно подчеркнул, что деньги, переданные злоумышленнику в виде выкупа, взяты не из бюджета, а принадлежат «Банку Грузии». Финансовый институт, по словам главы МВД, предоставил сумму, чтобы минимизировать риск жертв среди заложников.

Что касается текущего положения дел, то Гомелаури воздержался от озвучивания каких-либо версий случившегося. В частности, отвечая на вопрос, могли ли быть среди заложников сообщники злоумышленника – эту версию озвучил генеральный директор оппозиционного канала «Мтавари архи» («Главный канал») Ника Гварамия, – Гомелаури лишь отметил:

«Я понимаю, что распространено слишком много версий, но не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть. Мы работаем по всем направлениям. Может быть, десять из этих 43 человек были его сообщниками. Так это или нет, никто не может сказать наверняка. Ведется расследование, заранее обвинять людей в какой-то предположительной форме нельзя. Поэтому я не могу это комментировать».

При этом все тот же Ника Гварамия назвал также имя предполагаемого преступника со ссылкой на анонимный источник. Согласно этой версии, злоумышленника могут звать Давид Хваблиани. Что касается вероятных сообщников, то, по информации того же источника, двое из них были среди заложников, и оба являются действующими военнослужащими второй бригады сил обороны, дислоцирующейся на Сенакской военной базе. Требование же преступником вертолета объясняется намерением добраться до высокогорного региона Сванети, откуда злоумышленник якобы был намерен пешком перейти на территорию России.

Гварамия подчеркнул, что после разговора позвонил в службу экстренной помощи «112», сообщив о полученной им информации, но с ним никто не связался. Затем он позвонил лично главе департамента МВД по связям с общественностью Нино Гиоргобиани. Начато ли по этому эпизоду расследование, не известно.

Между тем версия Гварамия несколько расходится с показаниями свидетелей. Один из них – Ираклий Кварацхелия – тот самый заложник, который выходил в прямой эфир и озвучивал требования грабителя, отметил, что у злоумышленника был мегрельский акцент и он временами говорил с заложниками на мегрельском.

По мнению главного редактора военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклия Аладашвили, вооружение нападавшего свидетельствует о том, что грабитель не был дилетантом и мог быть бывшим силовиком. При этом Аладашвили считает оправданным то, что власти отказались от проведения силовой операции:

«Если опираться на видеозапись, когда он входит в банк, ломает там стол и угрожает заложникам автоматом, становится понятно, что вооруженный грабитель был готов на самый крайний шаг. Его экипировка, вооружение указывают на то, что он не новичок и, скорее всего, ранее либо служил в армии, либо в других правоохранительных органах. Можно ли было проводить спецоперацию? Конечно, но не было стопроцентной гарантии, что заложники не пострадают, потому что грабитель держал в руках гранату. В случае ранения или ликвидации был шанс, что он успеет привести гранату в боевое состояние. Тогда через 3-4 секунды граната бы взорвалась, и жизни заложников, находящихся рядом с ним, оказались бы в большой опасности. Правительство не пошло на риск. И я считаю, что это было абсолютно правильным решением».

Что касается того, насколько оправдано вести переговоры с преступником и удовлетворять его требования, Аладашвили считает, что когда дело касается жизней заложников, то выбор очевиден. По мнению эксперта, злоумышленник, вероятно, рассчитывал, что правительство не пойдет на спецоперацию в предвыборный период:

«Нужно было выбрать либо жизни 19 заложников, либо 500 тысяч долларов. С другой стороны, дело не только в деньгах, но и в том, что это не должно восприниматься как стимул для кого-нибудь в будущем. Свою роль сыграл и тот факт, что это происходило в напряженной политической ситуации накануне выборов. На мой взгляд, грабитель рассчитал, проанализировал, что правительство не пойдет на спецоперацию перед выборами, потому что стопроцентной гарантии в том, что обойдется без жертв, в таком случае нет. Теперь для правительства дело престижа – как можно скорее найти и обезвредить нападавшего».

С тем, что преступник имеет боевые навыки, согласен и военный эксперт Амиран Салуквадзе. Специалист обращает внимание на то, что злоумышленник очень хорошо обращается с оружием:

«Преступник, похоже, прошел какое-то обучение – по военной специальности или в спецслужбах, но он прекрасно знает, как обращаться с оружием. Даже если взять эпизод с гранатой, дело в том, что в течение 8-9 часов он просто не мог бы держать гранату во взведенном состоянии. Скорее всего, он вынул чеку, показал это спецслужбам во время видеозаписи, а потом вставил ее на место. Это может сделать далеко не каждый. Что касается переговоров, то, судя по тому, что мы видели, он был готов прервать переговоры. У нас нет дополнительной информации о том, как велись переговоры, и мы, возможно, не сможем понять все детали из-за специфики, но что касается оплаты, то в целом это, конечно, плохой прецедент, и это может быть воспринято как проявление слабости. Но это далеко не единичный случай в мировой практике. Есть много случаев, когда выкуп выплачивался открыто или тайно, но обычно это пытаются сделать тайно».

При этом, говоря о критике в адрес правоохранителей и правительства, Салуквадзе отмечает, что, когда все заложники находятся в безопасности, очень легко критиковать. Но гораздо хуже было бы, если бы жизни заложников были бы принесены в жертву принципиальной позиции не вести никаких переговоров с теми, кто захватывает заложников. Эксперт также указал на то, что начальник краевой полиции добровольно стал заложником. Помимо смелости данного шага, это, считает Салуквадзе, было также частью операции. Таким образом профессиональный полицейский мог держать ситуацию с оставшимися заложниками под относительным контролем и, в случае нежелательного развития событий, мог попытаться нейтрализовать злоумышленника.

На данный момент известно лишь, что преступник скрылся в лесу в муниципалитете Чхороцху. Первоначальная версия, распространенная в СМИ, о том, что он может направляться в Абхазию, пока никак не подтверждается.