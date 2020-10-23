Абхазская неделя: больше тестов – больше диагнозов, полемика о прошлом и будущем

Количество людей, которым в Абхазии диагностирован COVID-19, продолжает увеличиваться. Связано это не только с распространением инфекции, но и с тем, что власти наконец-то дали разрешение частным лабораториям проводить тестирование, что, конечно же, сказалось на статистике – более 100 человек ежедневно получают положительные результаты тестов. Растет и смертность – по данным на 23 октября 27 человек скончалось, около ста человек находятся в тяжелом и состоянии средней тяжести. Открыты дополнительные палаты в городских и районных больницах, начал работать российский палаточный госпиталь, дезинфицируются объекты массового скопления людей, государственные учреждения.

Общественность обеспокоена положением медиков. Пациенты Гудаутского ковид-госпиталя на этой неделе обратились к президенту с призывом поднять зарплату сотрудникам больницы, которые мужественно сражаются с болезнью, говорится в письме. На требования общественности, однако, откликнулся не президент, а представители московской диаспоры. Глава абхазской диаспоры в Москве Беслан Агрба сообщил, что диаспора уже начала оказывать «финансовую поддержку нашим медикам, которые так самоотверженно борются за жизни наших сограждан». На призыв о помощи откликнулись и представители абхазской диаспоры в Турции, гуманитарная помощь из которой уже поступила в Абхазию.

Несмотря на сложную эпидемситуацию, в стране продолжается полемика о продаже недвижимости иностранцам. На сей раз ее инициатором стала глава комиссии по конституционной реформе, созданной недавно президентом, Нателла Акаба. Она выступает за продажу недвижимости иностранцам с учетом национальных интересов, демографии и так далее, «как это происходит, например, в Лихтенштейне и Швейцарии». У данного заявления есть как сторонники, так и противники, которые наперебой излагают свои доводы в СМИ и социальных сетях.

Еще одно громкое заявление, прозвучавшее на этой неделе, было связано с политиком, после длительного молчания напомнившим о себе предложением войти в союз России и Белоруссии. Речь идет о бывшем вице-президенте Валерии Аршба. Со страниц правительственного издания «Республика Абхазия» он призвал общественность к вступлению в равноправный Союз Россия – Белоруссия – Абхазия. Так как никто не слышал, чтобы Абхазию приглашали в союз этих двух государств, а Белоруссия так и не признала независимость Абхазии, то у общественности возник резонный вопрос: а с чего это вдруг? Версий масса, но остановлюсь лишь на тех, которые предлагает сам Валерий Аршба. Вот такой перечень угроз, которые, по мнению Аршба. вынуждают Абхазию к незамедлительному принятию такого решения: «в последнее время вокруг Абхазии осложняется военно-политическая обстановка. Делаются попытки разжечь этнические конфликты, внедрить агентов влияния и информаторов, используется фактор экстремистского экспорта ислама, подготавливаются новые лидеры, идет информационная поддержка их деятельности. В этом направлении, судя по всему, работают разведслужбы Грузии и опекающих ее стран Запада».

В этом перечне особенно удивила фраза о «факторе экстремистского экспорта ислама». Ощущение, что это какая-то очень крайняя оценка ситуации или этот фактор находится где-то в глубоком подполье и никак не проявляет себя на людях.

Завершает свой призыв Валерий Аршба словами: «Мы все вместе должны прийти к этому историческому решению, иначе мы все будем причастны к процессам дальнейшего разрушения нации и Абхазского государства. И будущие поколения никогда нам этого не простят».

На этой неделе для граждан Грузии, проживающих в Абхазии, была открыта граница. Пенсионеры и получатели социальных пособий получили возможность три раза в неделю переезжать границу и на нейтральной территории получать в банкоматах деньги. Гуманитарной акции содействовала УВКБ, при посредничестве которой была достигнута такая договоренность. Напомню, что ранее граждане Грузии, проживающие в Абхазии, при выезде на территорию Грузии попадали на двухнедельный карантин.

Отдельного внимания заслуживает публичная полемика, развернувшаяся между двумя политическими оппонентами – лидером проправительственной партии «Айтайра» Леонидом Лакербая и лидером нового политического движения «АНД» Адгуром Ардзинба, который подверг критике деятельность правительства времен президентства Анкваба и напомнил им о долгах в размере 3,5 млрд рублей. Это заявление «молодого оппонента» крайне болезненно воспринял умудренный политическим опытом Леонид Лакербая, некоторое время возглавлявший при Анквабе кабинет министров.

Но колкости, которыми обмениваются политики, могли бы остаться незамеченными мной, если бы не фраза Лакербая: «Вы, наверное, удивитесь, но в нашу бытность существовала публичная отчетность». Не знаю, удивится ли такому заявлению Адгур Ардзинба, но я от души посмеялась. То ли политики имеют свойство оценивать собственную деятельность через какую-то невидимую простым людям призму, то ли откровенно считают, что у всего общества тотальная амнезия. Закрытость – это черта, которая вообще характеризует правление Анкваба, всегда очень скрупулезно контролирующего информацию, поступающую в СМИ, ограничивающего различными внутренними распоряжениями доступ СМИ к источникам информации, распинающего чиновников, которые позволили себе высказать собственное мнение, и т.д. Все это мы видим и сейчас. Но, похоже, что Лакербая этого не помнит и думает, что общество успело подзабыть различные запреты и ограничения, наложенные на неугодных журналистов.

Анквабовский премьер забыл и про отчетность – несколько лет не сдавались бухгалтерские годовые балансы в различных ведомствах, акты выполненных работ не подписывались ни руководителями, ни главными бухгалтерами. Обо всем этом говорилось в СМИ, как водится, после смены власти. И, в отличие от Лакербая, мы это помним.

Тем временем в стране началось объединение оппозиционных сил. На призыв общественных организаций «Аруаа» и АНД (Абхазское народное движение) к объединению откликнулись партии «Апсны» и ФНЕА (Форум народного единства Абхазии). Глава партии «Апсны» Виталий Габния призвал всех ветеранов войны, в том числе членов проправительственной партии «Амцахара», к объединению. Он отметил, что сегодня, когда «в умы обывателей вбрасывается мысль» о несостоятельности нашей государственности, «как никогда важно объединение конструктивных сил и интеллектуальных ресурсов, твердая позиция на международных площадках».

Из приятных новостей, которых было не так уж много на этой неделе, – Управление мусульман Абхазии приступило к расширению мечети, урожай кукурузы, фруктов и ореха в этом году значительно выше, чем в прошлом, экспорт цитрусовых хурмы и фейхоа также увеличился по сравнению с прошлым годом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия