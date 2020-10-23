Грузинский армрестлинг временно стал любительским

Министерство спорта временно приостановило бюджетное финансирование Федерации армрестлинга Грузии. Причиной тому стали разногласия, возникшие между руководством ведомства и спортсменами. Последние требуют отстранения от должности президента федерации Сосо Джачвлиани.

Конфликт с руководством Федерации армрестлинга Грузии продолжается уже несколько лет, утверждают спортсмены. Тренеры обвиняют президента федерации Сосо Джачвлиани в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями. На сегодняшней пресс-конференции спортсмен-ветеран Давид Челидзе заявил, что армрестлерам приходилось отдавать часть своей зарплаты и премий Джачвлиани. Причем долгие годы этот вид спорта совершенно не развивался, утверждает Челидзе:

«Выход надо искать путем диалога в цивилизованной форме. Есть правовой путь – срочный созыв расширенного заседания правления, на котором будете присутствовать вы, представители СМИ, будут приглашены и представители Министерства спорта».

Впрочем, основное требование останется неизменным – уход с должности Сосо Джачвлиани, говорит один из тренеров Геннадий Квиквиния:

«Решить эту ситуацию можно лишь одним путем – увеличить количество членов федерации и правления, а также провести внеочередные выборы (президента). Эта федерация будет парализована до тех пор, пока Сосо Джачвлиани не уйдет с должности президента».

Всему этому предшествовал конфликт, разгоревшийся несколько дней назад на заседании руководства федерации. Армрестлеры, пытавшиеся попасть на него, утверждают, что охрана по требованию Джачвлиани не пускала их. Впрочем, спортсмены все же прорвались в зал, после чего между сторонами произошла словесная перепалка, переросшая в физическую. После того как спортсмены плеснули водой в лицо президента федерации, встречу пришлось прервать. А спустя несколько дней, 22 октября, глава департамента спорта (Минспорта и образования) Ираклий Долаберидзе заявил, что Министерство по делам спорта временно прекращает финансирование федерации:

«Насилие, проявленное тренерами и спортсменами в федерации, категорически неприемлемо. Неприемлема и существующая в федерации форма правления, к которой много лет прибегает руководство, и конфликтная ситуация, возникающая, в том числе, из-за непрозрачности управления федерацией. Мы задействуем имеющиеся у нас возможности и временно прекращаем бюджетное финансирование. Это не коснется спортсменов, которые получат стипендии исходя из их спортивных результатов», – цитирует Долаберидзе сайт телекомпании «Рустави 2».

Кроме того, в Министерстве по делам спорта призвали стороны к диалогу. Однако уступать явно не намерена ни одна из них, спортсмены не видят будущего с Сосо Джачвлиани, а он категорически отказывается покидать свою должность.

Между тем в эфире телекомпании «Формула» он рассказал о том, что несколько дней назад человек в маске пригрозил его жене. «Поставьте его на место, иначе у вас и вашей семьи будут проблемы», – процитировал его Джачвлиани:

«Ну, а что произошло позже, вы знаете – проходило заседание, ворвались на него, орали. Я вообще бы не говорил на эту тему, но чаша терпения переполнилась, когда кто-то начал угрожать члену моей семьи – моей жене», – цитирует Джачвлиани сайт телекомпании «Формула».

Идентифицировать угрожавшего не удалось, в полицию решили не обращаться. Сам Джачвлиани произошедшее связывает с событиями в федерации. Спортсмены эти заявления пока никак не комментируют, говорят, что готовы прибегнуть к любым методам, чтобы сместить президента федерации с его поста, но только мирным путем.

События прокомментировал и один из самых титулованных армрестлеров Грузии Леван Сагинашвили: конфликт не разрешится без вмешательства министерства. Кстати, сам спортсмен покинул федерацию уже несколько лет назад, как он утверждал в одном из интервью «Эху Кавказа»: «Со стороны государства нет никакого внимания, ни морального, ни финансового».