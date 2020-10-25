Хабиб Нурмагомедов выиграл бой у Джастина Гейджи и завершил карьеру

Дагестанский боец, чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на UFC 254. Бой прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.

Во втором раунде Нурмагомедов провел ногами удушающий прием треугольник, после которого Гейджи сдался.

Это третья успешная защита пояса для россиянина. На счету Хабиба 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах. Гейджи потерпел третье поражение в карьере при 22 победах, сообщает Sports.ru.

Хабиб Нурмагомедов - действующий чемпион UFC в легком весе. По состоянию на 30 марта 2020 года он занимал вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Но, ожидается, что после обновления рейтинга на следующей неделе, Хабиб поднимется на первую строчку.

Рейтинг Sherdog уже ставит Нурмагомедова на первое место как в легком весе, так и в списке лучших бойцов всех весовых категорий.

Хабиб Нурмагомедов - чемпион России по боевому самбо (2009), чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling (2012).

Боец активно участвует в общественной жизни Дагестана. На улицах Махачкалы его победу над Гейджи вчера праздновали сотни людей.