Трамп: США могут с легкостью добиться мирного урегулирования карабахской проблемы

Соединенные Штаты Америки могут с легкостью добиться мирного урегулирования карабахской проблемы, заявил сегодня, 25 октября, президент США Дональд Трамп.

Выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, глава Белого дома отметил, что Вашингтон прилагает активные усилия и ведет переговоры с Ереваном и Баку. «Мы все урегулируем. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь», - заявил президент США.

«Армяне – прекрасный народ, они всеми силами сражаются. И я хочу вам сказать, что мы сделаем это, идите и скажите это вашему народу», - обращаясь к присутствующим на предвыборном митинге американским армянам, сказал Трамп примерно за неделю до президентских выборов в США.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал, что США подталкивают Азербайджан к договоренности о прекращении огня и что Армения уже приняла предложение о прекращении огня.

Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что Баку готов новому соглашению о прекращении огня, если Армения примет базовые принципы урегулирования конфликта.

«Да, мы готовы, я неоднократно публично говорил об этом. Мы готовы согласовать прекращение огня», - отметил Алиев, добавив, что Армения должна уйти с «оккупированных территорий». Он заявил, что Армения должна взять на себя обязательство вернуть территории, чего она не делает.

Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что на первом этапе Азербайджану должны быть возвращены пять районов, затем еще два района, у Карабаха будет сухопутная связь с Арменией, а вопрос статуса будет решен позже.