Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушении третьего перемирия

Министерство обороны Азербайджана заявило в понедельник утром, что Армения нарушила новый режим прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.

Армянские вооруженные силы, нарушив гуманитарное перемирие, вступившее в силу 26 октября, подвергли обстрелу город Тертер и села района, говорится в сообщении.

Минобороны Армении также обвиняет Азербайджан в обстрелах.

Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в социальной сети Facebook: «примерно в 8:45 азербайджанская сторона, грубо нарушив достигнутое в США соглашение о прекращении огня по гуманитарным соображениям, вела огонь из артиллерии в направлении северо-восточных боевых позиций Карабаха».

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян написал, что Ереван намерен придерживаться ранее достигнутого соглашения. Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что строго соблюдает режим перемирия, а обвинения Азербайджана считают информационной провокацией.

Сообщение о нарушения перемирия поступило сразу после его начала. Так называемое гуманитарное перемирие в зоне конфликта в Нагорном Карабахе должно было вступить в силу утром в понедельник. Об этом говорится в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана, которое цитируют агентства.

Ранее на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана.

Стороны конфликта уже дважды в октябре объявляли о перемирии - в том числе по итогам переговоров в Москве. Однако перемирие не соблюдалось.

В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии города Губадлы (Кубатлы).

Если эта информация подтвердится, это будет уже четвёртый районный центр Азербайджана, находившийся под контролем армянских сил с начала 1990-х годов и вернувшийся под контроль Азербайджана в ходе боёв, начавшихся в конце сентября. Все эти райцентры расположены за пределами территории собственно Нагорного Карабаха.