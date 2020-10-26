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Коронавирус в Грузии: 14 смертей и 1872 новых случая за сутки
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 215. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 14 пациентов.
По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки выявлено 1872 новых случая коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 30 303.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351;
- 22 октября – 1595;
- 23 октября – 1759;
- 24 октября – 1941;
- 25 октября – 1928;
- 26 октября – 1872.
Число активных случаев коронавируса в стране составляет 18 692, из них в клиниках лечатся 3832 пациента, дома – 12 611, в ковид-гостиницах – 2249. В режиме карантина остаются 3769 человек, в самоизоляции – 27 736. Число выздоровевших пациентов достигло 11 370 (+603 за сутки).
Другие новости дня
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 16 человек
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 973, в общем составив 78 810.
Число выздоровевших пациентов увеличилось на 254 и сейчас составляет 51 162.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 16 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1196.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 339 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 26 113, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 379 541 (2201 за сутки).
78 новых случаев коронавируса выявили в Южной Осетии
В Южной Осетии за выходные проведено 192 исследования на COVID-19, из них 78 тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
После снятия ограничений на де-факто границе с Россией уже заболело 469 человек, за время пандемии – 559.
Кочиева отметила, что в условиях пандемии коронавируса населению необходимо придерживаться масочного режима, при первых симптомах не заниматься самолечением, а вызывать врача на дом.
Ранее сообщалось, что в Южной Осетии на две недели закрыты все общеобразовательные школы и учебные заведения. В связи с ростом распространения коронавирусной инфекции, Минздрав развернул в детской больнице РММЦ до 100 коек.
Кроме того, по поручению югоосетинского президента Анатолия Бибилова, было направлено письмо в Минобороны РФ с просьбой развернуть военно-полевой госпиталь на 150 коек.
Украинцы поддержали инициативы из опроса Зеленского
По данным экзит-полов, все пять вопросов, заданных в ходе всеукраинского опроса общественного мнения, который предложил президент Владимир Зеленский, получили положительные ответы.
Так, абсолютное большинство граждан Украины (95 процентов) поддержало предложение о сокращении числа депутатов Верховной рады на треть – с 450 до 300 человек.
За введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупном размере высказался 81 процент украинских избирателей.
Право Украины использовать гарантии безопасности, определенные Будапештским меморандумом, поддержали 78 процентов опрошенных, 10 процентов высказались против.
Предложение легализовать в стране использование марихуаны в медицинских целях – для уменьшения боли у тяжёлых больных – поддержали 70 процентов участников опроса, 24 процента выступили против.
Идею создать свободную экономическую зону на территории Донецкой и Луганской областей поддержали 45 процентов украинских граждан, примерно столько же (43 процента) не поддержали предложение.
Всеукраинский опрос, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским, прошел 25 октября во время местных выборов в стране. Волонтёры партии "Слуга народа" у входа на избирательные участки предлагали людям заполнить бюллетени с пятью вопросами. Оппозиция раскритиковала проведение опроса. В самом Офисе президента подчёркивают, что речь не идёт о референдуме, то есть результаты опроса не будут иметь юридической силы.
Сам Зеленский говорил, что рассматривает проведение всеобщего опроса по "пяти важным вопросам" как одну из форм прямой демократии.
Баку и Ереван обвиняют друг друга в нарушении третьего перемирия
Министерство обороны Азербайджана заявило в понедельник утром, что Армения нарушила новый режим прекращения огня в зоне конфликта в Нагорном Карабахе.
Армянские вооруженные силы, нарушив гуманитарное перемирие, вступившее в силу 26 октября, подвергли обстрелу город Тертер и села района, говорится в сообщении.
Минобороны Армении также обвиняет Азербайджан в обстрелах.
Пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян написала в социальной сети Facebook: «примерно в 8:45 азербайджанская сторона, грубо нарушив достигнутое в США соглашение о прекращении огня по гуманитарным соображениям, вела огонь из артиллерии в направлении северо-восточных боевых позиций Карабаха».
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян написал, что Ереван намерен придерживаться ранее достигнутого соглашения. Минобороны Нагорного Карабаха заявило, что строго соблюдает режим перемирия, а обвинения Азербайджана считают информационной провокацией.
Сообщение о нарушения перемирия поступило сразу после его начала. Так называемое гуманитарное перемирие в зоне конфликта в Нагорном Карабахе должно было вступить в силу утром в понедельник. Об этом говорится в совместном заявлении США, Армении и Азербайджана, которое цитируют агентства.
Ранее на этой неделе госсекретарь США Майк Помпео провёл переговоры с главами МИД Армении и Азербайджана.
Стороны конфликта уже дважды в октябре объявляли о перемирии - в том числе по итогам переговоров в Москве. Однако перемирие не соблюдалось.
В воскресенье президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о взятии города Губадлы (Кубатлы).
Если эта информация подтвердится, это будет уже четвёртый районный центр Азербайджана, находившийся под контролем армянских сил с начала 1990-х годов и вернувшийся под контроль Азербайджана в ходе боёв, начавшихся в конце сентября. Все эти райцентры расположены за пределами территории собственно Нагорного Карабаха.
Украина: в большинстве крупных городов лидируют действующие мэры
На Украине завершилось голосование на выборах в местные органы власти. Идет подсчет бюллетеней.
Ряд СМИ и социологических агентств опубликовали данные экзит-полов. Согласно этим данным, успеха на выборах добиваются действующие мэры большинства крупных городов. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» проводит своих депутатов во многие городские советы, однако не будет занимать в них доминирующих позиций. Кандидаты от партии также в целом не добились успеха в борьбе за кресла мэров крупных городов.
В Киеве, по данным экзит-полов, во второй тур выходят действующий мэр Виталий Кличко, который набирает лишь немногим менее 50 процентов голосов, и Александр Попов, который возглавлял городскую администрацию при Викторе Януковиче. На выборах в горсовет «Слуга народа» лишь на третьем месте.
В Харькове уже в первом туре побеждает действующий мэр Геннадий Кернес. При этом он практически не вел кампанию - сообщалось, что он на лечении в Германии.
В Одессе, Днепре и Львове действующие мэры выходят во вторые туры с лидирующих позиций.
В западных регионах страны и Киеве относительного успеха добивается оппозиционная «Европейская солидарность» Петра Порошенко, на востоке лучше результаты «Оппозиционного блока за жизнь», а в некоторые горсоветы, например в Одессе, попадает и партия видеоблогера Анатолия Шария. Результаты сторонников Зеленского относительно лучше в центральной части страны. Предварительные итоги голосования, как ожидается, будут известны в понедельник.
Явка к 16 часам была заметно ниже, чем в 2015 году - около 27 процентов.
Выборы не проводились на территориях, неподконтрольных Украине - в ряде районов Донбасса и аннексированном Россией Крыму.
Одновременно с выборами, проводился так называемый всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Волонтеры партии «Слуга народа» у входа на избирательные участки предлагали людям заполнить бюллетени с пятью вопросами, среди которых был, например, вопрос об ужесточении наказания за коррупцию или использовании Будапештского меморандума в борьбе за территориальную целостность Украины. Оппозиция раскритиковала проведение опроса. В самом Офисе президента подчеркивают, что речь не идет о референдуме, то есть результаты опроса не будут иметь юридической силы.
Трамп: США могут с легкостью добиться мирного урегулирования карабахской проблемы
Соединенные Штаты Америки могут с легкостью добиться мирного урегулирования карабахской проблемы, заявил сегодня, 25 октября, президент США Дональд Трамп.
Выступая перед своими сторонниками в штате Нью-Гэмпшир, глава Белого дома отметил, что Вашингтон прилагает активные усилия и ведет переговоры с Ереваном и Баку. «Мы все урегулируем. Это будет легко, если ты знаешь, что делаешь», - заявил президент США.
«Армяне – прекрасный народ, они всеми силами сражаются. И я хочу вам сказать, что мы сделаем это, идите и скажите это вашему народу», - обращаясь к присутствующим на предвыборном митинге американским армянам, сказал Трамп примерно за неделю до президентских выборов в США.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен сказал, что США подталкивают Азербайджан к договоренности о прекращении огня и что Армения уже приняла предложение о прекращении огня.
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что Баку готов новому соглашению о прекращении огня, если Армения примет базовые принципы урегулирования конфликта.
«Да, мы готовы, я неоднократно публично говорил об этом. Мы готовы согласовать прекращение огня», - отметил Алиев, добавив, что Армения должна уйти с «оккупированных территорий». Он заявил, что Армения должна взять на себя обязательство вернуть территории, чего она не делает.
Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что на первом этапе Азербайджану должны быть возвращены пять районов, затем еще два района, у Карабаха будет сухопутная связь с Арменией, а вопрос статуса будет решен позже.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, обострился в конце сентября. Азербайджан предпринял крупномасштабное наступление и, по всей видимости, добивается значительных успехов. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои продолжаются.
- Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в ударах по гражданским объектам, что тоже может быть расценено как военное преступление.
Светлана Тихановская: 26 октября начнётся общенациональная забастовка
Бывший кандидат в президенты Беларуси, называющая себя национальным лидером Светлана Тихановская вечером в воскресенье заявила, что 26 октября в стране начнется общенациональная забастовка.
В телеграм-канале Тихановская подвела итоги воскресных акций протеста. «Режим сегодня снова показал белорусам, что насилие – единственное, на что он способен. Но взрывать светошумовые гранаты в топе людей и под окнами роддомов – это не сила. Режим не готов говорить правду, отвечать за свои слова и выполнять требования людей. Значит этот режим не достоин белорусского народа» - написала она.
Марши в Минске и других городах Беларуси были приурочены к окончанию срока так называемого народного ультиматума, который Тихановская выдвинула Александру Лукашенко. Оппозиционный лидер потребовала от Лукашенко объявить об отказе от власти и освободить политзаключенных. В противном случае, как говорила Тихановская, в стране начнётся общенациональная забастовка, перекрытие дорог и бойкот продукции государственных предприятий. О перекрытии дорог в последней записи не говорится.
В ряде городов ОМОН и милиция пытались помешать акциям протеста, десятки людей были задержаны. В Минске против участников акции протеста применили светошумовые гранаты и резиновые пули, есть пострадавшие.
Уличные акции в Беларуси продолжаются с 9 августа, когда победителем президентских выборов был объявлен Лукашенко. Его противники считают результаты сфальсифицированными, Европейский Союз их не признал. Тысячи участников акций пострадали от насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов, есть погибшие.
Умер глава корпорации Samsung, богатейший гражданин Южной Кореи
В Сеуле в возрасте 78 лет умер глава корпорации Samsung Ли Гон Хи. С его именем связывают превращение небольшой компании, основанной его отцом, в крупнейшую корпорацию Южной Кореи и одного из мировых лидеров в сфере электроники и компьютерной техники.
Причины смерти Ли Гон Хи не сообщаются. Шесть лет назад он перенес сердечный приступ, после чего оставил оперативное руководство компанией, передав его своему сыну.
Ли Гон Хи был богатейшим гражданином Южной Кореи – Forbes оценивал его личное состояние в 21 миллиард долларов. Он возглавил Samsung в 1987 году и за короткое время превратил корпорацию из производителя дешевой продукции не слишком высокого качества в одного из мировых лидеров.
Против Ли Гон Хи неоднократно возбуждали уголовные дела, в том числе по обвинению в даче взяток бывшему президенту Ро Дэ У. В 2008 году он был приговорен к условному сроку по делу об уклонении от уплаты налогов и был вынужден выйти из руководства Samsung, однако спустя два года вернулся – приговор был пересмотрен.
За сутки в Абхазии выявлено 172 случая COVID-19, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 480 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 172 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 148 человек, 141 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 27 человек оценивается как тяжелое, 51– средней степени тяжести. Выписаны 8 пациентов. В госпиталь были доставлены 9 человек. Выздоровели после амбулаторного лечения 99 человек.
В гудаутском госпитале скончался пациент 1944 года рождения, поступивший в инфекционное отделение 28 сентября с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина умер утром 25 октября.
20 октября в Гудаутскую ЦРБ в инфекционное отделение был доставлен мужчина 1939 года рождения, с диагнозом COVID-19 и двусторонней полисегментарной пневмонией. У мужчины были сопутствующие соматические заболевания. Несмотря на всю проводимую терапию, пациент скончался 24 октября.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3739 человек. 35 летальных случаев. Выздоровели 1462 человека.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар» находятся 42 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 39 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Минске ОМОН применил светошумовые гранаты и резиновые пули
В Минске, по данным очевидцев, на «Марш народного ультиматума», как организаторы назвали акцию против Александра Лукашенко, вышли десятки тысяч человек. По некоторым данным - более 100 тысяч.
Прямая трансляция «Настоящего времени»:
На улице Орловской путь колонне демонстрантов преградил кордон ОМОНа. Начались стычки. Против участников акции протеста были применены светошумовые гранаты и резиновые пули. По меньшей мере один участник акции протеста получил ранение.
Акции протеста проходят и в других городах Беларуси. Сообщается об их разгоне в Лиде, Бресте и Гродно. Есть пострадавшие. В Минске задержания начались на площади Свободы ещё до начала акции. Были задержаны фотокорреспонденты Дмитрий Дмитриев (издание «Новое время») и Святослав Зоркий («Комсомольская правда»). Всего счет задержанных идет на десятки.
Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало предупреждение о недопустимости участия граждан в демонстрациях, на которые не получено разрешение правительства.
На сегодня в Беларуси были назначены акции, объявленные оппозиционными активистами перед истечением срока так называемого «народного ультиматума». Оппоненты Александра Лукашенко заранее объявили, что после полуночи в первый день новой недели они перейдут к более «решительным» действиям» для оказания давления на нынешнюю власть.
«Народный ультиматум» ранее предъявила Лукашенко его соперница по президентским выборам Светлана Тихановская. До 25 октября Лукашенко должен был объявить об отказе от власти и освобождении политзаключенных.
Перед началом сегодняшних традиционных массовых протестных акций в Минске и других городах на улицах появилась специальная техника, автозаки, водометы. Очевидцы сообщали о значительном присутствии в городе сил безопасности.
Мобильная интернет-связь, по имеющимся сведениям, была прервана в центре Минска, 12 станций метро были закрыты «по соображениям безопасности». Подобные меры принимались и во время проведения предыдущих акций протеста.
В Минобороны назвали ложью информацию о причастности военных к ограблению в Зугдиди
Минобороны Грузии обвинило гендиректора оппозиционного телеканала «Мтавари» Нику Гварамия в попытке дискредитации грузинской армии и одного из действующих военнослужащих Давида Хвиблиани. Об этом говорится в заявлении ведомства, распространенном сегодня, 25 октября.
Давид Хвиблиани – один из 43 граждан, захваченных вооруженным налетчиком в филиале «Банка Грузии» в Зугдиди 21 октября. Со ссылкой на неназванный источник ранее Гварамия заявил, что Хвиблиани мог быть соучастником преступления. Впоследствии он высказал предположение о том, что ограбление спланировала и провела группа военных 2-й пехотной бригады в Сенаки.
Примечательно, что уже несколько дней журналисты не могут связаться с Хвиблиани и получить его комментарий. Известно, что его опросили по делу, но какой статус ему присвоен – пострадавшего или подозреваемого – неясно.
Сегодня МВД Грузии заявило, что налетчик идентифицирован, а полицейские продолжают оперативно-розыскные и следственные мероприятия для установления его местонахождения. В ответ на это Гварамия повторно озвучил версию, согласно которой ограбление банка совершили действующие военные. На своей странице в «Фейсбук» он написал, что нынешние власти пытаются скрыть эту информацию из-за приближающихся парламентских выборов. Медиа-менеджер также утверждает, что сейчас Хвиблиани содержится в заключении на военной базе Сенаки, где его подвергают пыткам.
«Информируем общественность о том, что упомянутый военнослужащий в настоящее время работает в удаленном режиме из дома. Насколько нам известно, он планирует обратиться в суд из-за распространенных в его адрес оскорбительных высказываний и клеветы», - говорится в заявлении Минобороны. По информации ведомства, из-за «безосновательных обвинений и клеветы» в суд также планирует обратиться брат Давида Хвиблиани – Темур Хвилиани, который также является военнослужащим.
- Неизвестный мужчина в военной форме и маске ворвался в здание «Банка Грузии» в центре Зугдиди днем 21 октября. Налетчик, который был вооружен автоматом и гранатой, взял в заложники более 40 человек – сотрудников и посетителей банка. Он требовал выплатить ему крупную сумму денег, а после предоставить коридор для безопасного отхода. В противном случае преступник обещал начать убивать заложников.
- Людей в здании удерживали более семи часов. Всех заложников удалось освободить уже после полуночи. Сам грабитель покинул город на полицейской машине вместе с Галдава и еще тремя захваченными гражданами. Известно, что преступник высадил их у села Кирцхи в Чхороцкуйском районе. Там же он бросил машину, а сам скрылся в лесу.
Алиев заявил, что Азербайджан готов прекратить огонь, если Армения примет принципы урегулирования
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что Баку готов новому соглашению о прекращении огня, если Армения примет базовые принципы урегулирования конфликта.
«Да, мы готовы, я неоднократно публично говорил об этом. Мы готовы согласовать прекращение огня», - отметил Алиев, добавив, что Армения должна уйти с «оккупированных территорий». Он заявил, что Армения должна взять на себя обязательство вернуть территории, чего она не делает.
Недавно министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что на первом этапе Азербайджану должны быть возвращены пять районов, затем еще два района, у Карабаха будет сухопутная связь с Арменией, а вопрос статуса будет решен позже.
«Предложения, которые сопредседатели прорабатывали и продолжают прорабатывать, остаются на столе переговоров. Их содержание уже известно – это поэтапное постепенное освобождение районов вокруг Карабаха при соблюдении гарантий безопасности Карабаха и при обеспечении, до того, как будет определен окончательный статус Карабаха, надежной связи между Арменией и Карабахом», - заявил 14 октября Лавров.
- Конфликт в Нагорном Карабахе и прилегающих к нему районах Азербайджана, обострился в конце сентября. Азербайджан предпринял крупномасштабное наступление и, по всей видимости, добивается значительных успехов. О полной поддержке Баку заявила Турция. В Москве было достигнуто соглашение о прекращении огня, однако обе стороны заявляют о его нарушениях. Бои продолжаются.
- Стороны конфликта в Карабахе обвиняют друг друга в ударах по гражданским объектам, что тоже может быть расценено как военное преступление.
В городах Беларуси начались задержания участников протестов
В Беларуси силы МВД и других правоохранительных органов начали разгон акций протеста в Лиде, Бресте и Гродно. Есть пострадавшие. В Минске задержания начались на площади Свободы в полдень, еще до начала акции. Были задержаны фотокорреспонденты Дмитрий Дмитриев (издание «Новое время») и Святослав Зоркий («Комсомольская правда»).
По данным правозащитного центра «Весна», к 15 часам были задержаны 11 человек в разных городах, в частности, Гомеле, Речице и Пинске. В Гродно на акцию протеста вышли многие сотни горожан, милиция также оказывала им противодействие.
Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало предупреждение о недопустимости участия граждан в демонстрациях, на которые не получено разрешение правительства. На сегодня в Беларуси назначены акции, объявленные оппозиционными активистами перед истечением срока так называемого «народного ультиматума». Оппоненты и противники Александра Лукашенко заранее объявили, что после полуночи в первый день новой недели они перейдут к более «решительным» действиям» для оказания давления на нынешнюю власть.
Перед началом сегодняшних традиционных массовых протестных акций в Минске и других городах на улицах появилась специальная техника, автозаки, водометы. Очевидцы сообщали о значительном присутствии в городе сил безопасности.
Мобильная интернет-связь, по имеющимся сведениям, была прервана в центре Минска, 12 станций метро закрыты «по соображениям безопасности». Подобные меры принимались и во время проведения предыдущих акций протеста.
Посольство Турции в Грузии прекратило оказывать консульские услуги из-за пандемии
Турецкое посольство в Грузии временно прекратило оказание консульских услуг из-за эпидемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении на странице диппредставительства в «Фейсбуке».
Как отмечено в заявлении, решение принято из-за роста случаев инфицирования Covid-19 по всей Грузии. В случае возникновения экстренных ситуаций гражданам Турции рекомендуют обращаться на «горячую линию» посольства.
По прогнозам специалистов, Грузия достигнет нового пика заболеваемости COVID-19 через две или три недели. Эпидемиологи ожидают, что уже в начале ноября показатель суточного прироста перевалит за три тысячи.
За последние сутки в стране выявили 1 928 новых случаев инфицирования коронавирусом, сообщает агентство «Новости-Грузия». Общее число заразившихся в Грузии составляет 28 431. Из них около 37% выздоровели - 10 767 человек, а 201 пациент скончался.
Сейчас активными остаются 17 437 фактов COVID-19. Из них состояние 429 пациентов тяжелое. 106 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
В городах Беларуси усилены меры безопасности, ультиматум истекает в полночь
Министерство внутренних дел Беларуси опубликовало предупреждение о недопустимости участия граждан в демонстрациях, на которые не получено разрешение правительства. На сегодня в Беларуси назначены акции, объявленные оппозиционными активистами перед истечением срока так называемого «народного ультиматума».
Оппоненты и противники Александра Лукашенко, заранее объявили, что после полуночи, в перый день новой недели, они перейдут к более «решительным» действиям» для оказания давления на нынешнюю власть.
Перед началом сегодняшних традиционных массовых протестных акций в Минске и других городах на улицах появилась специальная техника, автозаки, водометы. Очtвидцы сообщали о значительном присутствии в городе сил безопасности.
Мобильная интернет-связь, по имеющимся сведениям, была прервана в центре Минска, 12 станций метро закрыты «по соображениям безопасности». Подобные меры принимались и во время проведения предыдущих акций протеста.
Установлена личность преступника, захватившего заложников в отделении «Банка Грузии» в Зугдиди
Министерство внутренних дел Грузии обнародовало информацию о продолжающемся расследовании по делу об ограблении 21 октября «Банка Грузии» в Зугдиди. По данным ведомства, на данном этапе установлена личность преступника.
МВД призвало СМИ и общественность не разглашать личность и фотографию преступника, поскольку это помешает проводимым правоохранителями следственным действиям, передает Общественный вещатель.
«Сотрудники правоохранительных органов проводят специальные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения идентифицированного полицией лица. Следствие ведется по статьям 179, 236 и 144 Уголовного кодекса. Министерство внутренних дел будет поэтапно распространять дополнительную информацию по этому факту», - говорится в сообщении МВД.
- 21 октября в Зугдиди преступник ворвался в отделение «Банка Грузии» и взял в заложники 43 человека. Усилиями правоохранительных органов, преступник после нескольких часов переговоров освободил большую часть заложников, обменяв их на начальника региональной полиции Самегрело-Земо Сванети Автандила Галдава. Затем преступник покинул здание банка вместе с Галдава и еще тремя заложниками, которых позже отпустил, после чего скрылся в неизвестном направлении.
За сутки на Северном Кавказе умерли 23 человека с коронавирусом. Новых заболевших – 862
За сутки на Северном Кавказе умерли 23 пациента с подтвержденным коронавирусом, число новых заболевших – 862.
По данным оперативного штаба, в Дагестане умерли девять пациентов с COVID-19, в Краснодарском крае – шесть, в Ставропольском крае – четыре, в Калмыкии подтверждено три летальных случая, еще один – в Чечне. Всего на Северном Кавказе за время пандемии умерли уже 2060 заразившихся коронавирусом.
Больше всего новых случаев инфицирования выявлено в Ставропольском крае – 183 человек:
- Ставропольский край +183 (20136 за все время эпидемии)
- Краснодарский край + 130 (16603)
- Калмыкия + 94 (8514)
- Кабардино-Балкария + 88 (9564)
- Дагестан + 85 (15537)
- Карачаево-Черкесия + 87 (9084)
- Адыгея + 73 (5346)
- Ингушетия + 58 (6992)
- Северная Осетия + 55 (6862)
- Чечня + 9 (2577)
Всего на Северном Кавказе зарегистрировано уже более 101 тысячи случаев заболевания COVID-19. В целом по России, согласно данным оперативного штаба на 25 октября, выявлено 1 513 877 заразившихся (Российская официальная статистика учитывает положение в аннексированном Крыму).
В Азовском море продолжается поиск моряков с танкера «Генерал Ази Асланов»
В Азовском море в устье Керченского пролива в накануне вечером, 24 октября, произошло два взрыва на нефтяном танкере «Генерал Ази Асланов». Троих членов экипажа выбросило за борт, на их поиски была отправлена авиация. За ночь спасатели обследовали несколько сот квадратных километров поверхности моря - никого не обнаружили. Десять членов экипажа танкера были спасены моряками другого судна, проходившего вблизи места происшествия. Об этом информирует сайт Кавказ.Реалии.
Известно, что танкер вышел из порта «Кавказ» в Краснодарском крае и направился в Ростов-на-Дону. Предварительно, следователи называют причиной взрыва нарушение требований пожарной безопасности. В чем это нарушение могло состоять, пока не сообщается. Возбуждено уголовное дело. Танкер отбуксирован на якорную стоянку.
По данным Федерального агентства морского и речного транспорта России, танкер «Генерал Ази Асланов» шел без груза. Причиной взрывов, по утверждениям представителей власти, могли стать воспламенившиеся пары нефтепродуктов.
Хабиб Нурмагомедов выиграл бой у Джастина Гейджи и завершил карьеру
Дагестанский боец, чемпион UFC (Абсолютного бойцовского чемпионата) в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гейджи на UFC 254. Бой прошел на «Бойцовском острове» в Абу-Даби.
Во втором раунде Нурмагомедов провел ногами удушающий прием треугольник, после которого Гейджи сдался.
Это третья успешная защита пояса для россиянина. На счету Хабиба 29 побед в 29 боях в смешанных единоборствах. Гейджи потерпел третье поражение в карьере при 22 победах, сообщает Sports.ru.
Хабиб Нурмагомедов - действующий чемпион UFC в легком весе. По состоянию на 30 марта 2020 года он занимал вторую строчку официального рейтинга UFC среди лучших бойцов независимо от весовой категории. Но, ожидается, что после обновления рейтинга на следующей неделе, Хабиб поднимется на первую строчку.
Рейтинг Sherdog уже ставит Нурмагомедова на первое место как в легком весе, так и в списке лучших бойцов всех весовых категорий.
Хабиб Нурмагомедов - чемпион России по боевому самбо (2009), чемпион Европы по армейскому рукопашному бою, чемпион Европы по панкратиону, чемпион мира по грэпплингу по версии NAGA Grappling (2012).
Боец активно участвует в общественной жизни Дагестана. На улицах Махачкалы его победу над Гейджи вчера праздновали сотни людей.
Грузинские банки реструктуризируют кредиты пострадавших от COVID-19 предпринимателей
Грузинские банки готовы предложить льготы предпринимателям, наиболее пострадавшим из-за пандемии COVID-19, проведя реструктуризацию их кредитов. Об этом журналистам заявил президент Ассоциации банков Грузии Александр Дзнеладзе. Банки готовы пойти на определенные уступки, после изучения каждого вопроса в индивидуальном режиме. Дзнеладзе исключает льготы, аналогичные мартовским, - тогда банки Грузии предложили льготный период на взнос кредитов как бизнесу, так и физическим лицам.
«Всеобщей отсрочки, которая предлагалась в прошлый период, больше не будет. Мониторинг ведется индивидуально. Работа с клиентами проводится, происходит реструктуризация. Премьер-министр поручил аппарату бизнес-омбудсмена продолжить работу в этом направлении», - сказал Дзнеладзе.
По его словам, на фоне нынешнего кризиса главные проблемы заемщиков связаны с капитализацией: банки суммируют просроченные проценты и неустойки к сумме основного долга.
Дзнеладзе допустил, что банки пересмотрят условия кредитных соглашений с компаниями, занятыми в секторе гостеприимства и других смежных отраслях. Одновременно, по его словам, эти предприниматели, скорее всего, смогут рассчитывать на помощь по выплатам кредитов в рамках существующих государственных программ. Речь идет как о субсидировании процентов, так и государственных кредитных гарантиях.
Накануне премьер Грузии провел встречу с бизнесменами, занятыми в сферах развлечений и общественного питания. Одной из главных тем стали их обязательства перед банками. Предприниматели просили правительство вмешаться для изменения условий погашения кредитов до окончания кризисного периода.
Армия Азербайджана «продвинулась на ряде направлений»
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна категорически против интернационализации нагорно-карабахского конфликта. По словам Алиева, Армения стремится именно к интернационализации конфликта, отмечает агентство ТАСС в утреннем обзоре ситуации вокруг самопровозглашенного Нагорного Карабаха.
Президент Азербайджана заявил, что считает возможным дипломатическое разрешение конфликта.
Сегодня утром, 25 октября, Минобороны Азербайджана сообщило о продвижении азербайджанской армии с боями на некоторых направлениях в зоне конфликта. «В течение дня 24 октября и в ночь на 25 октября с различной интенсивностью продолжались бои на Агдеринском, Ходжавендском, Физулинском, Гадрутском, Губадлинском и Лачинском направлениях фронта», - говорится в сообщении. Министерство обороны также сообщает об уничтожении нескольких единиц боевой и автомобильной техники армянской армии.
Переговоры по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта должны быть продолжены исключительно при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Как сообщила в субботу пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, об этом шла речь на встрече министра иностранных дел республики Зограба Мнацаканяна с сопредседателями. О каком уровне сопредседателей идет речь - не сообщается.
- Минская группа стран членов ОБСЕ была создана для поиска путей мирного урегулирования конфликта между Ереваном и Баку в Нагорном Карабахе. В нее входят Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция, а также Армения и Азербайджан. Россия, США и Франция являются сопредседателями группы.
- Президент Армении Армен Саркисян 24 октября в интервью египетской газете назвал Россию активным и надежным посредником в деле урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сообщил ТАСС.
Украинские избиратели голосуют за кандидатов в местные органы власти
Украинские избиратели сегодня, 25 октября, голосуют за кандидатов в депутаты местных органов власти. Обычно такие выборы не привлекают большого внимания, поскольку в стране продолжает действовать вертикальная система управления, унаследованная еще со времен Советского Союза.
Нынешние выборы, как ожидается, должны показать снижение роли президентской партии «Слуга народа», которая больше известна своим широким популизмом, чем ясной идеологической платформой. Падение ее популярности, по некоторым прогнозам, может дать ей результат ниже 30 процентов. Предыдущий итог - при внеочередных парламентских выборах в июле 2019 года был на уровне 64 процентов.
25 октября, одновременно с местными выборами проводится инициированный президентом Владимиром Зеленским общенациональный опрос. Как сообщает агентство УНИАН, каждому украинцу предлагают ответить на пять вопросов: поддерживает ли он введение пожизненного заключения за коррупцию в особо крупных масштабах; поддерживает ли создание на Донбассе свободной экономической зоны; нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300 человек; поддерживает ли он легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных и нужно Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.
Этот общенациональный опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, отметили в Офисе президента.
В Тбилиси зафиксировано 788 новых случаев коронавируса, в Аджарии – 551
Около 40% случаев инфицирования коронавирусом, зафиксированных за последние сутки в Грузии, приходятся на Тбилиси, а около 29% - на Аджарию. Об этом сегодня, 25 октября, заявил на брифинге заместитель главы оперативного штаба при координационной межведомственном совете Бердия Сичинава.
За последние 24 часа в Грузии выявили 1 928 новых случаев инфицирования коронавирусом. Согласно статистике, тремя главными очагами распространения заболевания остаются Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
Статистика распределения случаев инфицирования по регионам выглядит следующим образом:
- Тбилиси – 788;
- Аджария – 551;
- Имеретия – 245;
- Самегрело-Земо Сванети - 93;
- Квемо Картли - 87;
- Кахетия – 42;
- Гурия – 35;
- Шида Картли - 33;
- Самцхе-Джавахети - 27;
- Мцхета-Мтианети - 20;
- Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 7.
В ковид-клиниках Тбилиси остаются 1 893 гражданина, а в клиниках Аджарии – 714.
Тяжелых пациентов на сегодняшний день 429. Из них в Тбилиси – 201, в Аджарии – 75. К аппарату ИВЛ подключены 106 человек: в Тбилиси – 59, в Аджарии – 25.
В карантине находятся 4 112 человек, из них в Тбилиси – 868, в Аджарии - 2 069. Всего в период с 6 по 24 октября с границы в гостиницы было переведено 8 296 человек. В самоизоляции на сегодня находятся 26 533 человек, из них в Тбилиси – 3 237, в Аджарии – 10 245, в Имеретии – 3 861.
Первый заболевший коронавирусом был выявлен в Грузии 26 февраля. С тех пор в стране лабораторно подтверждено 26 503 случая инфицирования.
COVID-19: в Армении 2314 новых случаев и 23 смерти за сутки
Согласно данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2314, в общем составив 77 837. По состоянию на 11:00 25 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 207 и сейчас составляет 50 908.
Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 23 человека. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1180.
В Министерстве здравоохранения Армении сообщили, что за время эпидемии 337 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 25 412, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 377 340 (4790 за сутки), сообщает Радио Азатутюн.
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