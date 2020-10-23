Цвет зоны – красный

Грузия вступила в «красную зону». Сегодня был зафиксирован очередной антирекорд – за последние сутки выявили 1759 новых случаев инфицирования COVID-19. Власти выступили со «строгой рекомендацией» носить маски теперь и на улицах.

Если 90% населения будет носить маски, масштабы заражения, которых Грузия, по прогнозу, может достичь в ноябре, снизятся на 70%. А в Центре по контролю над заболеваниями заявляют, что при нынешнем темпе в середине следующего месяца ежедневное количество новых случаев может достичь пяти тысяч. Власти сегодня выступили со «строгой рекомендацией» носить маски и на открытом пространстве. По словам главы администрации правительства Натии Мезвришвили, это касается жителей трех крупных городов – Тбилиси, Кутаиси и Батуми.

«Это будет контролироваться соответствующими службами. Я призываю вас с сегодняшнего дня носить маски на открытом пространстве. Особенно там, где соблюдать дистанцию невозможно. Например, на остановках общественного транспорта. Я прошу вас максимально следовать этому, чтобы нам не пришлось вводить штрафы», – сказала Мезвришвили.

«Скорее всего, мы перейдем в режим, когда каждый день будет фиксироваться рекордный показатель», – заявила в свою очередь глава Минздрава Екатерина Тикарадзе. По ее словам, в регионах планируется расширить круг температурных центров и клиник, принимающих ковид-пациентов. Предположительно, к концу месяца в Грузии начнут использовать для лечения ковида препарат Ремдисивир.

«От ВОЗ мы получили рекомендацию – в рамках исследования мы имеем право использовать этот препарат. Процедуры закупки, соответственно, начаты. Спустя то время, которое потребуется для закупки и транспортировки, мы получим Ремдисивир», – сказала министр.

В Минздраве заявляют, что в настоящее время есть запас в полмиллиона ПЦР-тестов. Закупки периодически возобновляются. В то же время, как говорит замглавы Центра контроля над заболеваниями Паата Имнадзе, с сегодняшнего дня в Грузии помимо ПЦР-тестов начнут использовать и быстрые тесты. В настоящее время страна располагает 150-тысячным запасом таких тестов.

«Многие в этом не разбираются, поэтому я подчеркиваю – это быстрые тесты на антигены. Мазок берется из носа. Такие тесты также проводятся в медучреждениях. Их не нужно перепроверять ПЦР-тестами. Это входит в рекомендации ВОЗ. В мире признаны всего два (вида) таких тестов, и один из них (будет использоваться) у нас в Грузии. Они позволяют получить ответ через 20 минут».

Согласно алгоритму лабораторной диагностики Минздрава, среди полезных качество таких тестов значатся: легкость в использовании – отпадает надобность в специальной лаборатории, быстрый результат, низкая цена и высокая производимость, а также практически полное отсутствие ложноположительных результатов. Среди минусов – причиной ложноотрицательного результата может быть проведение теста на ранних или, напротив, поздних этапах заболевания.

В Центре контроля над заболеваниями рассчитывают, что в лечении в стационарах будут нуждаться 15-25% от общего количества инфицированных (сегодня это около 24% пациентов). Остальные, сказал глава центра Амиран Гамкрелидзе, будут лечиться дома и в ковид-гостиницах. На сегодняшний день в последних находятся 2 025 инфицированных, а дома лечатся 9 162 человека. Общее количество активных случаев на сегодня 14 421.

«К сожалению, заболевает медперсонал. (За последние сутки) заболел 131 человек. Это не только врачи, но и медсестры и младший медперсонал. Это известный факт, что во время этой инфекции самая уязвимая группа – это мы», – сказал Гамкрелидзе.

За последние сутки было выявлено 1759 новых случаев инфицирования COVID-19. Зафиксировано четыре летальных случая, 350 человек выздоровели.