COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 16 человек

По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 973, в общем составив 78 810.

Число выздоровевших пациентов увеличилось на 254 и сейчас составляет 51 162.

За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 16 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1196.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 339 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 26 113, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 379 541 (2201 за сутки).