Ильхам Алиев объявил о взятии под контроль 18 населенных пунктов

На Украине завершилось голосование на выборах в местные органы власти. Идет подсчет бюллетеней.

Ряд СМИ и социологических агентств опубликовали данные экзит-полов. Согласно этим данным, успеха на выборах добиваются действующие мэры большинства крупных городов. Партия президента Владимира Зеленского «Слуга народа» проводит своих депутатов во многие городские советы, однако не будет занимать в них доминирующих позиций. Кандидаты от партии также в целом не добились успеха в борьбе за кресла мэров крупных городов.

В Киеве, по данным экзит-полов, во второй тур выходят действующий мэр Виталий Кличко, который набирает лишь немногим менее 50 процентов голосов, и Александр Попов, который возглавлял городскую администрацию при Викторе Януковиче. На выборах в горсовет «Слуга народа» лишь на третьем месте.

В Харькове уже в первом туре побеждает действующий мэр Геннадий Кернес. При этом он практически не вел кампанию - сообщалось, что он на лечении в Германии.

В Одессе, Днепре и Львове действующие мэры выходят во вторые туры с лидирующих позиций.

В западных регионах страны и Киеве относительного успеха добивается оппозиционная «Европейская солидарность» Петра Порошенко, на востоке лучше результаты «Оппозиционного блока за жизнь», а в некоторые горсоветы, например в Одессе, попадает и партия видеоблогера Анатолия Шария. Результаты сторонников Зеленского относительно лучше в центральной части страны. Предварительные итоги голосования, как ожидается, будут известны в понедельник.

Явка к 16 часам была заметно ниже, чем в 2015 году - около 27 процентов.

Выборы не проводились на территориях, неподконтрольных Украине - в ряде районов Донбасса и аннексированном Россией Крыму.

Одновременно с выборами, проводился так называемый всеукраинский опрос, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Волонтеры партии «Слуга народа» у входа на избирательные участки предлагали людям заполнить бюллетени с пятью вопросами, среди которых был, например, вопрос об ужесточении наказания за коррупцию или использовании Будапештского меморандума в борьбе за территориальную целостность Украины. Оппозиция раскритиковала проведение опроса. В самом Офисе президента подчеркивают, что речь не идет о референдуме, то есть результаты опроса не будут иметь юридической силы.