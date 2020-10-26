«Что, только сторонникам власти можно не носить маски?»

Выборы и пандемия. Как использовали партии нынешнюю ситуацию для укрепления своих политических позиций? В рубрике «Голоса» мы предложили тбилисцам подвести итоги предвыборной кампании времен коронавируса.

– Как вы считаете, все партии находились в равных условиях во время предвыборной кампании?

Нодар, 70 лет: Такого никогда не было, по-моему. Правящая партия всегда пользуется привилегиями в предвыборный период. У нее всегда больше ресурсов и финансовых, и административных, а значит, больше возможностей, и, естественно, они не упустят шанс воспользоваться ими. Поэтому, по сравнению с другими, они пользуются преимуществом.

– А эпидемиологическая ситуация как-то повлияла на расклад сил?

Нодар: Мне кажется, что не только наши власти, но власти во всем мире манипулируют темой коронавируса. Естественно, используют ее в свою пользу, сами проводят большие собрания, но оппонентов критикуют за такое или вовсе не дают возможности провести митинги. До выборов еще есть время, еще могут как-то использовать ситуацию, и я боюсь, что так и произойдет на этих выборах.

Георгий, 47 лет: Я не особо знаком с темой, но думаю, что все сейчас пользуются равными правами и условиями. Но, конечно, нужно понимать, что все это зависит от финансов, которыми обладает та или иная партия. Впрочем, перед законом все равны. Да и эпидемиологическую ситуацию, думаю, никак нельзя использовать в свою пользу. Положение такое, что его никто не сможет использовать, это ведь не проблема одной Грузии, но всего мира. И что, власти скажут, что только их сторонникам можно не носить маски? Думаю, никто такого не скажет.

Зинаида, 59 лет: Наверное, все пользовались равными правами. Во всяком случае, я ни разу не слышала, чтобы кто-то сказал иначе. И ситуацию с коронавирусом как-то использовать для повышения своего рейтинга вряд ли кому-то удастся. Это естественное явление… вирус, который никому ничего хорошего не принесет. Не знаю, как можно «сыграть» на этой теме, ведь любой человек в любой момент может им заболеть, никто от этого не застрахован.

Георгий, 48 лет: Как я слышал, если кто-то и пользовался преимуществом, то это правящая партия, которая злоупотребляла использованием административных ресурсов. У представителей других партий такой возможности не было, они просто надеются на верность своих избирателей и больше ничего. В случае же с «Грузинской мечтой», они заставляют своих сторонников агитировать избирателей у себя на работе, говорят, что каждый должен принести список минимум из 30 человек, которые проголосуют за них. По-моему – это давление на избирателя.

Белла, 80 лет: Я думаю, все пользовались одинаковыми условиями и правами. Возьмем, к примеру, рекламу, телевидения всем выделяют одинаковое время. Что касается эпидемиологической ситуации, здесь я ничего не могу сказать. Напротив, это положение нанесло ущерб всем нам.

Давид, 39 лет: На этот вопрос сразу можно ответить: в одинаковых условиях все партии не смогут находиться никогда. Двух мнений быть не может – те, у кого больше денег, всегда будут находиться в привилегированном положении, а в данном случае – это партия власти. Что касается эпидемиологической ситуации, можно сказать, что все как-то использовали ее… перефразирую: все одинаково нарушали рекомендации эпидемиологов, что очень печально, я считаю, что так с людьми нельзя поступать.