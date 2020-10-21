«Хороший, плохой, злой» и все герои грузинской предвыборной гонки

За десять дней до парламентских выборов в Грузии предвыборная активность политиков достигает пика. Одни оппозиционные политики жалуются на слежку со стороны представителей СГБ и сторонников правящей «Грузинской мечты», другие критикуют власти за антирекорды по ковид-статистике и просят своих избирателей потерпеть еще 10 дней. Не скупятся политические партии и на предвыборные клипы, порой становясь похожими в них на героев вестернов.

Продолжительными сигналами автоколонн, курсирующих по всей стране, «Европейская Грузия» сегодня решила оповестить лидера правящей «Грузинской мечты» Бидзину Иванишвили о том, что дни его пребывания у власти сочтены. Таким образом оппозиционная партия решила начать обратный отсчет оставшихся десяти дней до выборов.

Но на этих выборах отколовшаяся от бывшей партии власти «Нацдвижения» «Европейская Грузия» намерена дать отпор и бывшим соратникам во главе с Михаилом Саакашвили. Накануне партия разместила в соцсетях предвыборный рекламный ролик. В нем использована сцена из вестерна «Хороший, плохой, злой». Естественно, «хороший» – это «Европейская Грузия», она на поражение стреляет в плохого, то есть в «Грузинскую мечту», а роль злого досталась «Нацдвижению», герой которого не может выстрелить, потому что в его револьвере не оказывается пуль. Ролик на основе «Хороший, плохой, злой» особенно расхваливал один из лидеров «Европейской Грузии» Гиги Угулава на своей странице Facеbook, наверное, не предполагая, что вестерновский сюжет через пару часов наяву разыграется в Западной Грузии – в Зугдиди, где он баллотируется как мажоритарный кандидат в депутаты. Угулава, то ли под влиянием фильма, а может быть, и в искреннем порыве от затянувшейся драмы захвата заложников в банке, через СМИ обратился к полиции и злоумышленникам:

«Если они хотят шума, лучше, чтобы у них в заложниках был кандидат в депутаты. Пусть кто как хочет, так поймет, я без всяких задних мыслей и геройства в случае согласия готов поменяться с заложниками. Пусть их освободят, а потом пусть продолжат переговоры».

Но на предложение Угулава адресаты не обратили внимание.

К герою другого боевика – «Матрица» – обратился лидер «Гирчи» Зураб Джапаридзе. Облаченный в черное и в очках, как Нео, в предвыборном ролике Зураб Джапаридзе разговаривает по телефону и обращается, предположительно, к СГБ и властям:

«Знаю, что ты там и подслушиваешь меня. Я уже давно обрел способность видеть вас. Знаю, что вы боитесь нас, боитесь изменений. Я не знаю, каким будет будущее. Я не для того сюда пришел, чтобы сказать, чем заканчивается эта дорога. Я пришел для того, чтобы сказать, с чего она начинается», – а дальше Джапаридзе кладет телефонную трубку и обещает своим избирателям показать мир без ограничения свобод, то есть без «Грузинской мечты». Таким образом оппозиционная партия протестует против ограничений и санкций, которые в эти дни были применены против них из-за нарушений правил ковид-безопасности.

На постоянную слежку со стороны представителей СГБ и препятствия в предвыборной работе жалуется независимый мажоритарный кандидат в депутаты в тбилисском районе Дидубе-Чугурети Анна Долидзе. Она сегодня передала прокуратуре неопровержимые, по ее утверждению, доказательства слежки за ней.

На то, что ведется слежка, подкуп избирателей, запугивание и нападение на активистов оппозиции, жалуются почти все оппозиционные партии. В «Нацдвижении», помимо других фактов насилия, ждут итогов расследования инцидента в Болниси. Там 19 октября, по утверждению мажоритарного кандидата Кахи Окриашвили, неизвестные открыли огонь по автомобилю, в котором находились представители его избирательного штаба.

Недовольны оппоненты власти и тем, как правящая сила управляется с пандемией. Сегодня лидер «Единой Грузии – демократического движения» Нино Бурджанадзе начала сбор подписей под петицией с требованием объявить форс-мажор и таким образом отстрочить срок выплаты кредитов заемщикам банка.

А «Лело» призвала правительство не принуждать студентов посещать вузы, чтобы, как выразился представитель партии Вато Сургуладзе, страна не получила огромный «университетский кластер».

По поводу распространения коронавируса в стране с критикой обрушились на власть и в «Стратегии Агмашенебели». Один из лидеров партии Серго Чихладзе попросил избирателей потерпеть еще десять дней:

«По части кризисного управления в «Грузинской мечте» полный хаос. Вместо разумных шагов она действует неправильно, дело дошло до того, что власти говорят населению, что не надо звонить в Службу неотложной помощи 112, что ждать скорую помощь 4-6 часов – это нормально. Если «Грузинская мечта» продолжит такое никчемное правление – жизни еще большего количества людей окажутся в опасности. Мы должны потерпеть оставшиеся 10 дней, а потом уже команда профессионалов с четко составленной стратегией и планом приступит к работе, чтобы победить ковид-пандемию и взять под контроль эпидемию».

Необоснованной считают критику оппозиции в «Грузинской мечте». Правящая сила также активно ведет предвыборную кампанию, обещая избирателю осуществление многомиллионных инфраструктурных и социальных программ в течение последующих четырех лет.

Не разделяют в «Грузинской мечте» и опасения оппозиционеров и местных наблюдателей в том, что с приближением выборов участятся факты насилия, использования административных ресурсов и случаи подкупа избирателей. Предвыборным фоном доволен один из лидеров правящей силы Гурам Мачарашвили: «Фон такой, что выборы 31 октября пройдут мирно и с высоким качеством демократии».