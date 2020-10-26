На передовую пандемии отправят студентов

«Грузия ведет войну с коронавирусом», – заявил сегодня руководитель Национального центра по контролю заболеваемости Амиран Гамкрелидзе, но, похоже, кадровые ресурсы на исходе. Крайне не хватает медперсонала нижнего звена. В связи с этим принято решение о привлечении старшекурсников медицинских вузов.

В Грузии нет дефицита медицинских коек и медоборудования, но ощущается недостаток людского ресурса – медперсонала, заявил сегодня после завершения координационного совета Амиран Гамкрелидзе:

«Как вы знаете, сегодня мы находимся в состоянии войны, я очень хорошо выучил историю в свое время – во время Второй мировой войны студентов четвертого курса призвали на фронт после завершения базового курса обучения. Пандемия – это война не в меньшей степени. Поэтому при необходимости следует проводить полную мобилизацию, включая медицинский персонал, в том числе, студентов».

По его словам, старшекурсники смогут легко отвечать на телефонные звонки и давать людям рекомендации. В условиях ускоренной переподготовки студенты смогут беспрепятственно работать фельдшерами, тем более что пройден определенный этап заражения медперсонала, в особенности нижнего звена – а это несколько сотен медработников.

Решение уже принято – старшекурсники пройдут обучение в рамках ускоренного курса по созданию резерва медицинского персонала, заявил министр образования Михаил Чхенкели на брифинге для СМИ после заседания координационного совета.

Тяжелое положение сложилось с госпитализацией, о чем все больше сообщений в социальных сетях. В связи с этим пояснения пришлось давать главе Минздрава Екатерине Тикарадзе. Она призвала общественность более снисходительно отнестись к состоянию врачебного персонала, который находится на переднем фронте борьбы с пандемией.

«Не надо нагнетать. Пациент не может самостоятельно принять решение, нужна ему реанимация или нет. Члены семьи, которые доверяют жизнь своего пациента врачам, не должны сомневаться в том, что делает врач, чтобы спасти ему жизнь. В последнее время врачи испытывают сильный стресс из-за неутешительных новостей. Поэтому обществу надо дать врачам работать свободно. Наоборот, мы должны заботиться об их физической и эмоциональной устойчивости», – призвала Тикарадзе.

Действительно, ситуация с ростом числа инфицированных COVID-19 неутешительна: за последние сутки коронавирусом заразились 1872 человека – это больше, чем в Армении и Азербайджана вместе взятых. При этом количество сегодняшних тестов (5692) почти вдвое меньше, чем 10 дней назад (11185). Сегодня подтверждена смерть 14 пациентов, инфицированных коронавирусом, в том числе один врач, а всего с начала апреля в Грузии от COVID-19 умерло 215 человек. В целом, согласно статистике Центра по контролю заболеваемости, у 87% заболевших COVID-19 проходит в легкой и средней форме тяжести, у 11% - в тяжелой и у 2% – в критической форме.