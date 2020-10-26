По информации МВД, разбойное нападение на «Банк Грузии» в Зугдиди совершил Бадри Эсебуа. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Владимир Борцвадзе на брифинге в краевом управлении полиции Самегрело-Земо Сванети.

«Несмотря на распространенное 25 октября Министерством внутренних дел заявление и призыв, определенные медиасредства опубликовали информацию о личности и фото идентифицированного лица, которое совершило разбойное нападение на филиал «Банка Грузии» в Зугдиди, ранее, чем это было подтверждено в министерстве.

Еще раз хотим обратиться ко всем, что целенаправленное распространение информации о преступлениях подобной тяжести, параллельно с интенсивными оперативными мероприятиями, препятствует процессу расследования, текущим и планируемым полицейским мероприятиям. Исходя из того, что для части общества уже известна личность идентифицированного преступника, МВД обнародует информацию о нем.

В результате комплексных оперативно-розыскных мероприятий, проведенных полицией, лицо, причастное к нападению, идентифицировано как Бадри Эсебуа, 1988 года рождения. Полиция активно проводит специальные оперативные, розыскные и следственные мероприятия по установлению его местонахождения и задержания.

Следствие ведется по статьям 236, 323 и 329 УК Грузии, которые предусматривают осуществление террористического акта, захват заложников с террористической целью, а также незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия», - заявил Владимир Борцвадзе.