Казахстан использовал фразу Бората в официальном слогане для туристов

"Казахстан. Очень хорошо"

Коронная фраза персонажа актёра Саши Барона Коэна, – Бората, – стала официальным слоганом туристической кампании Казахстана. Правительство страны неоднократно критиковало фильмы о Борате, оскорбляющие, с точки зрения чиновников, образ Казахстана и его жителей.

Фильмы «Борат» рассказывают историю о жителе Казахстана Борате Сагдиеве, приезжающего в США и знакомящегося с местным обществом. Первая картина собрала в прокате больше 260 миллионов долларов, Барон Коэн получил за неё премию «Золотой глобус» как лучший комедийный актёр.

Фильмы вызвали резкую негативную реакцию казахских властей. Картина была к прокату в стране. В 2009 году казахские операторы кабельного телевидения отказались транслировать фильм, шедший в эфире ретранслируемой ими российской версии MTV. «По сути, фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами», — сообщил МИД страны после выхода второго фильма.

Несмотря на это в октябре 2020 года Совет по туризму при правительстве страны одобрил концепцию рекламных роликов, использующих фразу Бората — «Very nice!», пишет издание «Информбюро». В четырёх 12-секундных роликах герои рассказывают о природе, достопримечательностях и традиции Казахстана одной и той же фразой: «Very nice!» (очень хорошо).

Сам Барон Коэн узнав о рекламе, сообщил редакции The New York Times, что Казахстан из его фильмов не имеет ничего общего с настоящей страной. «Я выбрал его только потому, что американцы о нём ничего не знают», — написал он. Так же он комментировал обвинения в расизме.