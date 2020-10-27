СМИ публикуют кадры удара азербайджанского беспилотника по автомобилю главы Минобороны Карабаха

Азербайджанские СМИ публикуют кадры удара беспилотника по автомобилю главы Минобороны самопровозглашенного Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна.

«В результате блестящей операции, разработанной и осуществленной министерством обороны совместно со спецслужбами Азербайджана, был установлен и взят под наблюдение служебный автомобиль Джалала Арутюняна. Постоянное наружное наблюдение осуществлялось посредством беспилотного летательного аппарата. Убедившись в том, что Дж.Арутюнян находится в автомобиле и следует на одну из боевых позиций, по автомобилю был нанесен удар из оперативно-тактического средневысотного БПЛА», – отмечает haqqin.az.

Азербайджанские СМИ пишут, что Арутюнян «был ликвидирован». В Баку его обвиняют в «совершении особо тяжких военных преступлений на территории Азербайджана с 1992 года».

По данным карабахских властей, Джалал Арутюнян получил ранение и «скоро вернется в ряды армии».

При этом он освобожден от должности министра обороны и командующего Армией обороны. На пост главы оборонного ведомства назначен Микаэл Арзуманян.