Власть и оппозиция пришли к согласию о взаимных провокациях

Экс-министр юстиции Тея Цулукиани обвинила сегодня оппозицию в подготовке беспорядков с использованием подставных наблюдателей. В свою очередь, оппозиция обвиняет власти в подготовке массовой фальсификации. Масла в огонь подлили два предвыборных соцопроса с диаметрально разными итогами.

Брифинг бывшего министра юстиции, четвертого номера избирательного списка «Грузинской мечты», в офисе правящей партии продолжался около получаса. По ее словам, беспорядки планируются организовать с помощью людей, замаскированных под наблюдателей НПО, которые будут распространять в день выборов и в последующие дни ложную информацию о том, что процесс шел с нарушениями и наблюдатели не смогли пресечь подтасовки:

«Они знают, что проигрывают выборы, но, по нашей информации, есть определенная схема, я хочу ее сегодня обнародовать. Хочу напомнить всем, что несколько дней назад ОБСЕ/БДИПЧ опубликовало промежуточный отчет, в котором прямо говорится, что «значительная часть организаций-наблюдателей в Грузии связана с политическими партиями». Мы, конечно, с этим согласны».

В целом, по данным Теи Цулукиани, из 129 организаций-наблюдателей 32 либо напрямую связаны с оппозиционными партиями, либо аффилированы с ними. У «Нацдвижения» 20 таких организаций. Восемь организаций-наблюдателей располагаются в «Европейской Грузии». Еще две – в «Стратегии Агмашенебели».

Это заявление вызвало возмущение в оппозиции. Власть ведет подготовку к массовым фальсификациям и этим заявлением пытается отвлечь от этого внимание, заявил член «Нацдвижения» Дмитрий Шашкин.

«Хочу напомнить госпоже Цулукиани, что на каждом участке избирательная комиссия сформирована из 12 человек. На данный момент «Грузинская мечта» контролирует 10 из 12 человек на каждом избирательном участке, и это мы собираемся фальсифицировать выборы?! Моя НПО была зарегистрирована в 2014 году, участвовала наблюдателем на выборах 2016, 2017, 2018 годов, а также была наблюдателем в Украине. Законодательство позволяет любому гражданину Грузии быть наблюдателем. Оппозиция не может фальсифицировать выборы, оппозиция не может организовать дестабилизацию», – уточнил Дмитрий Шашкин.

Более жестко отреагировала лидер «Единой Грузии» Нино Бурджанадзе. По ее словам, власти пытаются переманить на свою сторону часть оппозиции путем подтасовки данных в пользу некоторых партий:

«Если кто-то надеется, что в обмен на нарисованные проценты Бурджанадзе будет хранить молчание, то очень жестоко заблуждается. Единственное, в чем преуспела правящая партия, так это в создании коррупционных схем и в разбазаривании бюджета, и именно поэтому и цепляются за власть. Предупреждаю Иванишвили: я не хочу обвала власти, чтобы страна развивалась неправовым путем, но, если вы украдете наши голоса, я пальцы вам переломаю. Очень не хотелось бы доводить ситуацию до уличного протеста. Надеюсь, ни одна другая оппозиционная сила не вступит в сговор с вами».

Между тем накануне финиша продолжаются публикации различных опросов. По исследованию, проведенному «Европейской Грузией», победа будет за «Грузинской мечтой» (27,3%), однако голоса, которые получит оппозиция – ЕНД (18,5%), «Европейская Грузия» (11,7%), «Стратегия Агмашенебели» (5,3%) и «Лело» (5,1%), – позволят оппозиции сформировать правительство.

Принципиально другой расклад у «Рустави 2», там безоговорочное преимущество за правящей партией – 55%, а четверка главных конкурентов в сумме набирает около 37% голосов.

Впрочем, в оппозиции высказали недоверие последнему исследованию.

«Главный опрос состоится в субботу 31 октября, и я призываю всех избирателей: приходите на выборы. Убежден, что «Грузинская мечта» не сможет набрать больше 35% голосов», – заявил Георгий Вашадзе, лидер «Стратегии Агмашенебели».