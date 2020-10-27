За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 113 жителей Абхазии

За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 467 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 113 из них.

На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 148 человек, 118 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 36 – средней степени тяжести. Выписаны 10 пациентов.

Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3952 человека. 36 летальных случаев. Выздоровели 1474 человека. В Гудаутский госпиталь было доставлены 9 человек.

В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 54 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.

Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.