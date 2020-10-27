Обзор грузинской прессы

Директор тбилисской инфекционной больницы Тенгиз Церцвадзе в эфире передачи «Дневной ньюсрум» новостного агентства «Палитраньюс» прокомментировал задержки с медицинской помощью, в том числе и скорой:

«Есть ли задержки в обслуживании пациентов? Бесспорно, есть! Иногда специалисты задерживаются с предоставлением гражданам ответов на тест, иногда приходится ждать госпитализации. Но у нас все это не носит системный характер, и ситуация не очень драматична. Драматичной ситуация была в Аджарии на протяжении 2-3 недель, когда в середине сентября были проблемы в работе медучреждений. Сейчас опоздание тестирования не превышает 1-2 дней, контакт с врачом задерживается максимум на несколько часов, а госпитализация происходит в тот же (день подтверждения тяжелой формы коронавируса) или на следующий день».

Обсуждая эпидемиологическую ситуацию в целом, Церцвадзе заявил, что у Грузии есть два пути: первый – перекрыть города, ввести карантин, принять другие жесткие меры, к которым государство прибегло весной, и второй путь – отказаться от локдауна. Однако в последнем случае контролировать рост числа инфицированных станет очень сложно, уверен Церцвадзе.

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Президент Федерации армрестлинга и член «Грузинской мечты» Сосо Джачвлиани заявил о том, что покидает партию власти. В эфире телекомпании «Мтавари» он рассказал о существующих в федерации проблемах. По его словам, в этой организации укрепилась «зондер-бригада, которая терроризирует спортсменов». Эти темы он уже обсудил с председателем партии Бидзиной Иванишвили, сказал Джачвлиани:

«Бидзина Иванишвили сказал мне: мы не можем вмешиваться в дела федерации. Тут не вмешательство нужно, остановите этих людей, чтобы я смог доказать свою правоту. В общем, необходимо менять этот режим, поскольку это настоящий режим. Похоже, они (партия власти) решили использовать эту зондер-бригаду (армрестлеров) для запугивания людей. Кроме того, они терроризируют всех наших спортсменов. Говорят, что планируют провести митинг возле Минспорта с требованием отстранить меня от должности. Я заявляю, что ни в чем не виноват».

Несколько дней назад Министерство спорта временно приостановило бюджетное финансирование Федерации армрестлинга Грузии из-за разногласий, возникших между руководством ведомства и спортсменами. Последние обвиняют Сосо Джачвлиани в присвоении бюджетных средств и злоупотреблении должностными полномочиями.

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Театр Марджанишвили поставит спектакль по пьесе Отиа Иоселиани «Шесть старых дев и один мужчина», передает Общественный вещатель Грузии. Пьеса рассказывает о шести одиноких женщинах, которые приезжают в горы покататься на лыжах и останавливаются в доме одинокого мужчины. В связи с эпидемиологической ситуацией премьера состоится на открытом пространстве в Цхалтубо, во дворе дома, построенного самим Отиа Иоселиани. Режиссер постановки – Дмитрий Хвтисиашвили, в спектакле, в котором раньше одну из главных ролей исполнял известный грузинский актер Гиви Берикашвили, теперь будет играть его сын Зураб Берикашвили. Одну из «старых дев» в спектакле играет Ия Шуглиашвили, в интервью телевидению актриса сказала:

«Сегодня театрам приходится нелегко, мы очень хотели сыграть спектакль, и вот у нас появилась такая возможность. Мы с большим нетерпением ждем премьеры спектакля. Мой персонаж мне очень нравится, по-моему, мы создаем, своеобразное единство, все шесть женщин с одним мужчиной».

Премьера спектакля состоится 29 октября и будет приурочена к 90-летию Отиа Иоселиани.