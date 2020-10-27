«Коррупция стала какой-то частью жизни»

О борьбе с коррупцией в Абхазии говорят все политики, но есть ли какие-то реальные действия? Судя по ответам в нашем традиционном опросе, мало кто верит, что она начнется в обозримом будущем.

– Верите ли вы в то, что в Абхазии будут бороться с коррупцией?

Алхас Кварацхелия: Мы должны поставить цель, цель – борьба с коррупцией, одна из довольно важных задач, которую предстоит решить. Надо определиться с тем, кто будет в состоянии или способен решать эту проблему. У нас есть государство, значит, мы чего-то хотим. Далее, как достичь большой цели в строительстве государства? Соответственно, необходимо преодолеть проблемы. Коррупция – одна из наиболее существенных проблем. Самое главное, кто будет решать эту проблему? Если мы сумеем на все эти вопросы ответить, связать их между собой и ответить достаточно четко, то мне кажется, что нет невыполнимых задач. Здесь вопрос не веры, а политической воли, прежде всего главы государства. И, в частности, мне импонирует позиция Инициативной группы по продвижению мировых стандартов, международных, можно сказать, по борьбе с коррупцией. В частности, речь идет о 20-й статье Конвенции ООН. Это тот редкий случай, когда есть инициатива снизу, значит, в обществе есть запрос. Мне кажется, что этот вопрос будет решен в ближайшей перспективе, если мы хотим жить в своем государстве.

Григорий Лацужба: В контексте конкретно именно этого вопроса, я не верю, что будет борьба с коррупцией, потому что все коррумпировано и все коррупцией пронизано. У нас нет никаких возможностей проводить какие-то антикоррупционные меры, потому что мы давно уже погрязли в коррупции все вместе. Коррупция – это не только тот момент, когда передает деньги один другому. Коррупция – это договорные отношения, незаконные и т.д. и т.п. Так как у нас нет правил сожительства и определенных правил финансово-этических, моральных и т.д., перестали быть такими, к которым мы привыкли раньше, то есть, соответственно, мы не сможем победить никакую коррупцию. Нам надо менять конкретный строй и воспитывать людей по-новому, детей. Коррупция стала средством сосуществования в стране и какой-то частью жизни, поэтому победить коррупцию в таком формате мы не сможем.

Женщина: Очень хотелось бы верить в это, но есть, конечно, какие-то сомнения. Но хочется верить в это. Коррупция присутствует у нас, но будем надеяться на то, что все у нас будет хорошо. Если бы все люди были бы на своих местах, было бы еще лучше, но есть такие личности, которые случайно попадают не на свои места, поэтому у нас бывают и такие проблемы.

Молодой человек: Не очень в это верится, потому что для того, чтобы решить проблемы с коррупцией, нужен системный подход. И этот подход требует огромного количества жертв и наживания больших проблем и врагов. Так что сложно это представить, но борьба будет, но не в таком смысле, как мы это себе представляем. Я думаю, что борьба с коррупцией будет, и она идет локальная. Но на 100% побороть коррупцию, я думаю, что в мировом масштабе редкая практика и достичь этого. Очень часто, когда говорят о борьбе с коррупцией, приводят пример Ли Куан Ю, он может быть не всем странам подходит, конечно, но он самый эффективный. Чтобы достичь этого, нужны огромные усилия, ресурсы и в первую очередь воля, воля правящей элиты.

Тимур Квеквескири: Конечно, я в это верю, как любой гражданин, который желает своему государству добра, я в это верю искренне. Но проблема в том, что у нас, к сожалению, существует круговая порука, которая нам не дает эффективно бороться с этой коррупцией. В целом, я думаю, что будут какие-то шаги в ближайшее время. Но насколько это все будет доведено до логического завершения, покажет время. Жесткого, тотального боя с коррупцией я думаю, что нам в ближайшие 10-15 лет не видать, потому что есть на то объективные причины.

– Какие причины, можете озвучить?

Тимур Квеквескири: Мы еще не отошли от поствоенного синдрома, пока это сказывается. Где-то и может ветеран войны быть, где-то родственник ветерана и т.д. То есть мы с уважением относимся к ветеранам, к сожалению, иногда нам приходится закрывать глаза на эти моменты. Я думаю, что для этого время нужно, желание вроде есть, а при реализации этой самой борьбы случаются какие-то проблемы, катаклизмы.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия