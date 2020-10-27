Майк Помпео призвал Пашиняна и Алиева остановить войну

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что поддерживая публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, президент Франции Эммануэль Макрон сам становится похож на террориста и "завуалировано призывает мусульман совершать теракты". Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.

"Макрон не может не знать, что карикатуры на Пророка воспринимаются верующими болезненно. И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель. Последствия такой реакции могут быть очень трагическими", - добавляет Кадыров.

Глава Чечни также призвал президента Франции прекратить провокации и нападки на веру, "пока еще не поздно". Кроме того, по его мнению, именно насмешки над верой и пародии стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа.

Так глава Чечни прокомментировал сообщения о том, что на акциях памяти убитого преподавателя Самюэля Пати на правительственных зданиях во Франции демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда.

Выступая 23 октября на траурной церемонии в память об убитом учителе, Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, и призвал к защите светских ценностей Французской республики от радикального ислама. Он назвал погибшего преподавателя "тихим героем", который "учил детей свободе слова, свободе верить или не верить", а само нападение на учителя – "исламистским терактом". Макрон также заявил, что Франция не уступит и не отдаст своё "право на карикатуры".

Ранее Кадыров уже заявлял, что поведение французов "иначе как провокационным не назовешь". "Французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям", – считает глава Чечни.

"Террористом номер 1" и "врагом всех мусульман" назвал президента Франции и муфтий Чечни и советник главы республики Салах-Хаджи Межиев. "Вижу, как вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого профессора "национальным героем", – говорится в заявлении муфтия Чечни.

Заявления Макрона об исламе вызвали возмущение в ряде стран Ближнего Востока. Президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику"

В ночь на вторник десятки сайтов во Франции подверглись хакерским атакам исламистов. На сайтах появились лозунги, призывающие к победе ислама и пророка Мухаммеда и смерти Франции, а также изображения президента страны Эммануэля Макрона в виде свиньи.