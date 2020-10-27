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Сотрудница Багдатского сервис-центра скорой помощи скончалась от коронавируса
Сотрудница Багдатского сервис-центра скорой медицинской помощи скончалась от коронавируса. Эту информацию подтверждают в Центре скорой медицинской помощи.
По их информации, ей было 45 лет, и она проходила курс лечения в Тбилиси.
«Пациентка из-за лишнего веса входила в группу риска, и вследствие ухудшения состояния спасти ее не удалось», - заявляют в Центре скорой помощи, передает «ИнтерпрессНьюс».
- Ранее сегодня сообщалось, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 23 пациента. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
- По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки выявлено 1824 новых случая коронавируса. Число подтвержденных случаев в стране достигло 32 127.
Другие новости дня
Майк Помпео призвал Пашиняна и Алиева остановить войну
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Никола Пашиняна и Ильхама Алиева остановить войну и вернуться к переговорам. Пресс-служба Госдепартамента США сообщила сегодня, 27 октября, во второй половине дня о состоявшихся телефонных разговорах между Помпео и лидерами Армении и Азербайджана.
Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сообщили об обстреле города Лачин, через который проходит главная дорога, связывающая Армению и Карабах. Если азербайджанским военным удастся перерезать эту дорогу, то это станет «гигантской проблемой» армянских сил, обороняющихся в НКР, отмечает Би-би-си.
Город Лачин подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате чего многие дома разрушены. Азербайджанская армия ранее уже приблизилась к Лачину на расстояние, с которого можно обстреливать Лачин «Градом» или из артиллерии.
За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 113 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 467 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 113 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 148 человек, 118 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 36 – средней степени тяжести. Выписаны 10 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3952 человека. 36 летальных случаев. Выздоровели 1474 человека. В Гудаутский госпиталь было доставлены 9 человек.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 54 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус выявили у настоятеля монастыря Давита-Гареджи архимандрита Кириона
Коронавирус подтвердился у настоятеля монастыря Давид-Гареджи архимандрита Кириона. Священник сам подтвердил эту информацию во время телефонного разговора с телекомпанией «Рустави-2».
По его словам, в последние дни он не был в церкви и не имел контактов с прихожанами. «У меня нет температуры, у меня ничего нет, мне только сказали, что «у вас ковид». Не знаю, я верю … Я нахожусь в изоляции дома», - сказал архимандрит Кирион.
Накануне также стало известно, что коронавирус подтвердился у митрополита Цагери и Лентехи Стефане Калиджишвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Архимандрит Кирион является одним из главных свидетелей обвинения в резонансном деле Давид-Гареджи. Священник дал показания против двух задержанных госслужащих-картографов – Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, которые обвиняются в том, что не использовали карту от 1938 года, из-за чего, по версии следствия, Грузия могла потерять свою территорию во время делимитации госграницы с Азербайджаном.
Военные медики продолжают принимать пациентов в развернутом в Сухуми мобильном госпитале
Военные медики Южного военного округа в круглосуточном режиме продолжают принимать пациентов в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в самопровозглашенной республике Абхазия для больных с коронавирусной инфекцией.
В настоящее время в госпитале на лечении находятся 55 жителей республики с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Больные получают лечение в полном объеме. Их привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.
Как сообщил врач анестезиолог-реаниматолог мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО лейтенант медицинской службы Ярослав Кузин, «на данный момент в распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование - 28 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), из них 4 переносных и 24 стационарных. В данный момент для поддержания дыхательной функции тяжело больных в реанимационном отделении задействовано 4 аппарата ИВЛ. В запасе имеется большое количество кислорода в баллонах, которые меняют по мере необходимости специально обученный персонал. Также в госпитале имеются современные мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория».
Российские военные медики на территории развернутого в Сухуми госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лаборатории республики. В течение нескольких дней было обработано около 500 анализов. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить получение результатов.
- Министерство обороны Российской Федерации по просьбе абхазских властей развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Абхазии.
- Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.
СМИ публикуют кадры удара азербайджанского беспилотника по автомобилю главы Минобороны Карабаха
Азербайджанские СМИ публикуют кадры удара беспилотника по автомобилю главы Минобороны самопровозглашенного Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна.
«В результате блестящей операции, разработанной и осуществленной министерством обороны совместно со спецслужбами Азербайджана, был установлен и взят под наблюдение служебный автомобиль Джалала Арутюняна. Постоянное наружное наблюдение осуществлялось посредством беспилотного летательного аппарата. Убедившись в том, что Дж.Арутюнян находится в автомобиле и следует на одну из боевых позиций, по автомобилю был нанесен удар из оперативно-тактического средневысотного БПЛА», – отмечает haqqin.az.
Азербайджанские СМИ пишут, что Арутюнян «был ликвидирован». В Баку его обвиняют в «совершении особо тяжких военных преступлений на территории Азербайджана с 1992 года».
По данным карабахских властей, Джалал Арутюнян получил ранение и «скоро вернется в ряды армии».
При этом он освобожден от должности министра обороны и командующего Армией обороны. На пост главы оборонного ведомства назначен Микаэл Арзуманян.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
81-летняя жительница Южной Осетии умерла от COVID-19
В Южной Осетии от коронавируса и осложнений после него скончался пятый пациент. Как сообщила «Рес» замминистра здравоохранения самопровозглашенной республики Алла Чочиева, умерла 81-летняя жительница Квайса, «которая поздно обратилась за медицинской помощью».
«Скончавшаяся пациентка из города Квайса поступила в РММЦ вчера. Ввиду поздней госпитализации и тяжёлого состояния, врачам не удалось спасти её жизнь», – сказала Чочиева.
В Минздраве отметили, что женщина занималась самолечением, причиной смерти пациентки стала двусторонняя пневмония тяжелой формы, которая развилась на фоне коронавируса. Также пенсионерка страдала гипертонией.
Общее число смертей от коронавируса в Южной Осетии достигло пяти, число случаев коронавируса за время пандемии – 623.
Казахстан использовал фразу Бората в официальном слогане для туристов
"Казахстан. Очень хорошо"
Коронная фраза персонажа актёра Саши Барона Коэна, – Бората, – стала официальным слоганом туристической кампании Казахстана. Правительство страны неоднократно критиковало фильмы о Борате, оскорбляющие, с точки зрения чиновников, образ Казахстана и его жителей.
Фильмы «Борат» рассказывают историю о жителе Казахстана Борате Сагдиеве, приезжающего в США и знакомящегося с местным обществом. Первая картина собрала в прокате больше 260 миллионов долларов, Барон Коэн получил за неё премию «Золотой глобус» как лучший комедийный актёр.
Фильмы вызвали резкую негативную реакцию казахских властей. Картина была к прокату в стране. В 2009 году казахские операторы кабельного телевидения отказались транслировать фильм, шедший в эфире ретранслируемой ими российской версии MTV. «По сути, фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами», — сообщил МИД страны после выхода второго фильма.
Несмотря на это в октябре 2020 года Совет по туризму при правительстве страны одобрил концепцию рекламных роликов, использующих фразу Бората — «Very nice!», пишет издание «Информбюро». В четырёх 12-секундных роликах герои рассказывают о природе, достопримечательностях и традиции Казахстана одной и той же фразой: «Very nice!» (очень хорошо).
Сам Барон Коэн узнав о рекламе, сообщил редакции The New York Times, что Казахстан из его фильмов не имеет ничего общего с настоящей страной. «Я выбрал его только потому, что американцы о нём ничего не знают», — написал он. Так же он комментировал обвинения в расизме.
- В 2012 году министр иностранных дел Казахстана Ержан Казыханов заявил депутатам парламента, что поток иностранных туристов в страну после выхода «Бората» увеличился в 10 раз.
Кадыров обвинил Макрона в провокациях мусульман к терактам
Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что поддерживая публикацию карикатур на пророка Мухаммеда, президент Франции Эммануэль Макрон сам становится похож на террориста и "завуалировано призывает мусульман совершать теракты". Об этом Кадыров написал в своем телеграм-канале.
"Макрон не может не знать, что карикатуры на Пророка воспринимаются верующими болезненно. И своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель. Последствия такой реакции могут быть очень трагическими", - добавляет Кадыров.
Глава Чечни также призвал президента Франции прекратить провокации и нападки на веру, "пока еще не поздно". Кроме того, по его мнению, именно насмешки над верой и пародии стали причиной трагедии с преподавателем в пригороде Парижа.
Так глава Чечни прокомментировал сообщения о том, что на акциях памяти убитого преподавателя Самюэля Пати на правительственных зданиях во Франции демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда.
Выступая 23 октября на траурной церемонии в память об убитом учителе, Макрон заявил, что ислам находится в состоянии кризиса, и призвал к защите светских ценностей Французской республики от радикального ислама. Он назвал погибшего преподавателя "тихим героем", который "учил детей свободе слова, свободе верить или не верить", а само нападение на учителя – "исламистским терактом". Макрон также заявил, что Франция не уступит и не отдаст своё "право на карикатуры".
Ранее Кадыров уже заявлял, что поведение французов "иначе как провокационным не назовешь". "Французское общество, говоря о демократизме, часто путает его со вседозволенностью, демонстрацией непозволительного отношения к исламским ценностям", – считает глава Чечни.
"Террористом номер 1" и "врагом всех мусульман" назвал президента Франции и муфтий Чечни и советник главы республики Салах-Хаджи Межиев. "Вижу, как вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого профессора "национальным героем", – говорится в заявлении муфтия Чечни.
Заявления Макрона об исламе вызвали возмущение в ряде стран Ближнего Востока. Президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику"
В ночь на вторник десятки сайтов во Франции подверглись хакерским атакам исламистов. На сайтах появились лозунги, призывающие к победе ислама и пророка Мухаммеда и смерти Франции, а также изображения президента страны Эммануэля Макрона в виде свиньи.
- 7-летний Самюэль Пати был убит 16 октября в пригороде Парижа. Незадолго до гибели он показывал ученикам карикатуры из журнала Charlie Hebdo на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы.
- Подозреваемый в убийстве – 18-летний уроженец Москвы, этнический чеченец Абдулах Анзоров. В 2018 году его семья запросила во Франции убежище. Анзоров выложил в свой твиттер фотографию обезглавленного Пати, заявив, что "казнил" его за оскорбление пророка. Полицейские пытались задержать Анзорова, но он направил на них духовой пистолет и был застрелен.
В драндской тюрьме умерла посетительница – начата служебная проверка
Министром внутренних дел самопровозглашенной республики Абхазия Дмитрием Дбар назначена служебная проверка драндской тюрьмы. В ведомстве сообщили, что 26 октября в СИЗО МВД скончалась посетительница одного из содержащихся под стражей подсудимого.
«По предварительным данным, гражданка Сичинава А. Т. 2001 г.р., уроженка Гудаутского района и жительница г. Сухум, прибыла в СИЗО МВД вечером 25 числа к подсудимому Зухба А. А. 1987 г.р. и пребывала с последним в комнате для суточных свиданий, он же утром 26 октября обнаружил труп женщины», – сказано в заявлении.
Как сообщили в МВД, по данному факту прокуратурой Гульрипшского района проводится доследственная проверка, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Саломе Зурабишвили: «Сохранение абхазского языка – наш долг»
Защита абхазского языка – один из вопросов, о котором мы можем позаботиться вместе, независимо от линии оккупации, так как это наш общий и будущий интерес, – об этом президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила в видеообращении по случаю Дня абхазского языка (27 октября).
Зурабишвили напомнила, что абхазский внесен ЮНЕСКО в список языков, находящихся под угрозой исчезновения.
«Как президент Грузии и гарант её конституции, я несу ответственность за защиту абхазского языка. Это самая большая и в то же время самая тяжелая ответственность для меня. Особенно в то время, когда абхазский язык включен ЮНЕСКО в список языков, находящихся под угрозой исчезновения. С того дня, как меня избрали президентом, я чувствую эту ответственность и во всех своих выступлениях, где это возможно, стараюсь подчеркивать этот вопрос. Я неоднократно подчеркивала жизненную важность сохранения абхазского языка и культуры не только на словах, но и на деле. Забота администрации президента проявляется в разной форме: в публикации грузино-абхазской версии новой редакции конституции Грузии, в финансировании двуязычного литературного журнала», – заявила Саломе Зурабишвили в видеообращении.
Президент отметила, что именем Амра был назван один из залов её резиденции в Тбилиси, где было записано видеообращение, – пишет «Новости-Грузия».
«Защита абхазского языка — один из вопросов, о котором мы можем позаботиться вместе, независимо от линии оккупации, так как что это наш общий и будущий интерес. Если мы равняемся на будущее, это означает и то, что мы должны заботиться о расширении и развитии абхазоязычного интернет-пространства, так как современная наука и лингвистика этого жизненно требуют. Я верю, что перед лицом вызова наше общество сможет сплотиться вокруг общей цели, вместе преодолеть трудности и тем самым создать предпосылки для примирения и общего будущего», — заявила Саломе Зурабишвили в видеообращении.
Супруга Пашиняна после военных сборов отправится на «защиту границ родины»
Супруга премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян заявила о намерении пройти военную подготовку и отправиться на «защиту границ родины» в Нагорный Карабах.
«Отряд женщин из 13 человек, среди которых и я, начнут военные тренировки», – написала Акопян в Facebook.
Она рассказала, что направится в Карабах через несколько дней, – сообщает РИА Новости.
«Мы не должны уступать врагу родину и достоинство», – подчеркнула Акопян.
В начале октября стало известно, что сын Пашиняна Ашот записался добровольцем в армию на фоне эскалации вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Источники сообщили о перестрелке в Чечне между бойцами ОМОН и СОБР
В Чечне в перестрелке с участием сотрудников правоохранительных органов погибли два человека, сообщили со ссылкой на источник в силовых структурах российские информагентства.
По информации ТАСС, стрельбу устроили сотрудники ОМОН и СОБР. Погибли один боец СОБР (специальный отряд быстрого реагирования, одно из подразделений Росгвардии) и один гражданский. Агентство РИА Новости передало, что еще три человека получили ранения.
Перестрелка произошла в селе Ачхой-Мартан, недалеко от кафе. Причины устанавливаются. На месте работает следственно-оперативная группа. Источник "Интерфакса" рассказал, что бойцы спецподразделений начали стрелять после словесного конфликта.
В пресс-службе МВД по Чечне РБК рекомендовали обратиться в Следственный комитет. Там сказали, что пока не комментируют информацию. Агентство обратилось также за комментарием к пресс-службе Росгвардии.
Песков заявил, что Путин не планирует встречаться с Бжания
Президент России Владимир Путин не планирует в ближайшее время встречаться с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет, в ближайшие дни каких-то контактов с президентом Абхазии не запланировано. Но это не означает, что не может быть каких-то деловых контактов по другим направлениям», – сказал Песков.
Ранее в пресс-службе Бжания сообщили, что он отбыл с рабочим визитом в Москву. Он уже встретился с абхазскими врачами, работающими в Москве. На встрече обсуждались вопросы борьбы с коронавирусной инфекцией в Абхазии. «Состоялся конструктивный, деловой разговор, по итогам которого будут приняты определенные меры», – заявил Бжания.
- Абхазский президент посещал Москву в сентябре – он встретился с руководителем Администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Ранее Бжания находился в российской столице перед открытием де-факто границы с РФ, а в июне он принял участие в параде Победы в Москве.
COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 26 человек
По данным Национального центра по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1600, в общем составив 80 410.
Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 27 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 652 и сейчас составляет 51 814.
За прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 26 человек. За исключением одного, у всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1222.
Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 347 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (восемь – за последние сутки).
На данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 27 027, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 382 938 (3397 – за последние сутки).
В Цхинвали умер пациент с COVID-19, выявлено 64 новых случая
В Южной Осетии зафиксирована четвертая смерть от коронавирусной инфекции. Как сообщила главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева, 65-летний мужчина скончался в инфекционной больнице Цхинвали.
Ранее от коронавируса скончались жители Южной Осетии в возрасте 83 и 88 лет, от пневмонии скончался 47-летний мужчина.
Агентство «Рес» сообщает, что за минувшие сутки провели 132 исследования на COVID-19, из них 64 теста показали положительный результат.
Всего со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ (15 сентября) заболели 533 гражданина, за всё время пандемии – 623.
В связи с ростом распространения коронавирусной инфекции, югоосетинский Минздрав развернул в детской больнице РММЦ до 100 коек. Кроме того, в Цхинвали развернут российский военно-полевой госпиталь на 150 мест.
Бизнесмен Михаил Ломтадзе стал миллиардером после успешного IPO
Грузинские СМИ и пользователи социальных сетей обратили внимание на успех бизнесмена Михаила Ломтадзе. Он – председатель правления казахстанской компании Kaspi.kz, которой принадлежит Kaspi Bank. Компания недавно успешно разместила акции на Лондонской фондовой бирже.
Bloomberg пишет, что до IPO Ломтадзе был владельцем 26% акций компании. Учитывая стоимость ценных бумаг, его состояние оценивается в $1,8 млрд.
Казахская редакция радио «Свобода» со ссылкой на Bloomberg отмечает, что финансово-технологическую компанию в свое время основал Кайрат Сатыбалды – племянник бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. По словам автора, московская инвестиционная компания Baring Vostok, владеющая 35 процентами акций Kaspi, подписала в 2016 году соглашение с Кайратом Сатыбалды об «инвестировании в страну».
- Михаил Ломтадзе родился в Батуми в 1975 году. Будучи студентом, основал в Тбилиси аудиторскую и консалтинговую компанию Georgia Consulting Group Audit, которая в 2002 году компания стала частью глобальной сети Ernst & Young. В 2004-2016 годах был партнёром в Baring Vostok Capital Partners, в 2003-2005 годах возглавлял российскую ассоциацию венчурного инвестирования, в 2006-2010 годах был членом правления российского Центра финансовых технологий.
- В 2008 году Ломтадзе заявил: «Я, конечно, очень люблю Грузию. Когда-то, в конце жизни, буду обязательно жить в Грузии». В 2017-м сказал, что у него грузинский паспорт и получать гражданство Казахстана он не планирует. В июне текущего года Ломтадзе был награжден медалью, учрежденной президентом Кахастана, за вклад в борьбу с пандемией COVID-19.
Во Франции исламисты атаковали десятки сайтов после заявлений Макрона
Во Франции в ночь на вторник десятки сайтов подверглись хакерским атакам исламистов. Об этом сообщает агентство "Франс Пресс". На сайтах, в том числе районных управ, появились лозунги, призывающие к победе ислама и пророка Мухаммеда и смерти Франции, а также изображения президента страны Эммануэля Макрона в виде свиньи.
Поводом для атаки стали высказывания Макрона об убийстве учителя Самюэля Пати, показавшего на уроке карикатуры на пророка. Макрон назвал погибшего преподавателя "тихим героем", а само нападение "исламистским терактом". Выступая 23 октября на траурной церемонии в память об убитом учителе, президент Франции заявил, что ислам находится в состоянии кризиса и призвал к защите светских ценностей Французской республики от радикального ислама.
Заявления Макрона об исламе вызвали возмущение в ряде стран Ближнего Востока. Президент Турции Реджеп Эрдоган посоветовал Макрону "лечить психику".
Муфтий Чечни и советник главы республики Салах-Хаджи Межиев назвал президента Франции "террористом номер 1" и "врагом всех мусульман". Его заявление опубликовано в инстаграме духовного управления мусульман Чечни.
В нём муфтий осуждает акции памяти убитого преподавателя Самюэля Пати, в ходе которых на правительственных зданиях во Франции демонстрировались карикатуры на пророка Мухаммеда. "Вы своими руками разжигаете межнациональную и межрелигиозную рознь! Вижу, как вы умышленно подстрекаете мусульман на провокационные действия, сделав умалишённого профессора "национальным героем"", - говорится в заявлении муфтия Чечни.
- 47-летний Самюэль Пати был убит 16 октября в пригороде Парижа. Незадолго до гибели он показывал ученикам карикатуры из журнала Charlie Hebdo на почитаемого в исламе пророка Мухаммеда, обсуждая с ними свободу слова. После этого он получал угрозы.
- Подозреваемый в убийстве – 18-летний уроженец Москвы, этнический чеченец Абдулах Анзоров. В 2018 году его семья запросила во Франции убежище. Анзоров выложил в свой твиттер фотографию обезглавленного Пати, заявив, что "казнил" его за оскорбление пророка. Полицейские пытались задержать Анзорова, но он направил на них духовой пистолет и был застрелен.
В России введён масочный режим и запрещена ночная работа ресторанов
Роспотребнадзор обязал всех жителей России носить маски в общественных пространствах и транспорте, и в лифтах. С 23 часов до 6 утра запрещена работа ресторанов и проведение мероприятий. Постановление вступает в силу с 28 октября.
Документ принят на фоне неостанавливающегося роста числа больных коронавирусной инфекцией нового типа в России. В октябре прирост новых случаев дважды становился рекордным. 27 октября в России было выявлено 16550 заболевших за сутки, с начала эпидемии — 1 547 774 человек, прямо сейчас, по официальным данным, болеют больше 360 тысяч человек.
Во вторник правительство расширило перечень медучреждений, перепрофилированных для лечения пациентов с COVID-19. Для них выделено на тысячу коек больше. Всего на данный момент развернуто свыше 216 тысяч соответствующих коек, в том числе 28 222, обеспеченных аппаратами искуственной вентиляции лёгких.
Накануне в России, согласно сообщению оперативного штаба, зафиксировали новый рекорд заболеваемости COVID-19, за сутки выявили 17 347 новых случаев. Общее число инфицированных в стране с начала эпидемии перевалило за 1,5 миллиона человек. Лидерами по заболеваемости остаются Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье.
В Нагорном Карабахе из-за ранения сменили министра обороны
Президент самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян освободил от должности министра обороны, командующего Армией обороны Джалала Арутюняна.
«Решение об освобождении Джалала Арутюняна продиктовано полученным им накануне ранением, и это не должно стать поводом для обсуждений. Желаю Джалалу Анатольевичу скорейшего выздоровления и уверен, что очень скоро он вернется на службу родине», – написал Араик Арутюнян в социальной сети Facebook.
Министром обороны назначен генерал-майор Микаэл Арзуманян, ему присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
«Уверен, что Микаел Арзуманян осознает степень ответственности на своей новой должности и приложит все усилия, чтобы оправдать оказанное ему доверие», – отметил Араик Арутюнян.
В свою очередь, пресс-секретарь карабахского лидера Ваграм Погосян написал: «Азербайджанская пресса уже второй раз распространяет ложную информацию о Джалале Арутюняне, якобы он погиб. Сразу скажу, что жизни г-на Арутюняна ничто не угрожает, и полученное им на одной из боевых позиций ранение, к счастью, нетяжелое, и очень скоро он вернется в ряды армии. Выполнение этих тяжелых обязанностей президент Арутюнян поручил генералу Арзуманяну. В сложившейся тяжелой военной ситуации действительно многое нужно сделать».
«Радио Азатутюн» пишет, что Джалал Арутюнян возглавлял оборонное ведомство Карабаха с февраля этого года.
В Грузии за сутки скончались 23 пациента с COVID-19
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 238. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 23 пациента. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки выявлено 1824 новых случая коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 32 127.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351;
- 22 октября – 1595;
- 23 октября – 1759;
- 24 октября – 1941;
- 25 октября – 1928;
- 26 октября – 1872;
- 27 октября – 1824.
Побит рекорд по числу выздоровевших за сутки пациентов (1262). Всего выздоровевших – 12 632.
Алиев: отношения с Грузией могут стать примером для Азербайджана и Армении
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поддерживает глубокую интеграцию южнокавказского региона, – заявил он в интервью FOX News. На вопрос, как он видит дальнейшее развитие событий, Алиев ответил:
«Сейчас сложно прогнозировать когда и что произойдет. Это зависит не только от нас. Потому что войну ведет не одна страна. Это не односторонний процесс. Но я могу вам сказать, каким я хочу видеть регион. Я хочу глубокой интеграции южнокавказского региона, хочу увидеть, как когда-то в будущем наши стратегические отношения с другой страной Южного Кавказа - Грузией в определенном смысле станут примером для отношений между Азербайджаном и Арменией. Потому что все войны заканчиваются и наступает мир».
Алиев сказал, что считает возможным найти дипломатический путь решения нагорно-карабахского конфликта:
«Но это будет зависеть от воли армянской стороны. Что произошло после Второй мировой войны. Германия и США убивали друг друга. Советский Союз и Германия убивали друг друга. Были убиты десятки миллионов людей. А теперь, посмотрите, об этом никто и не помнит. Это не провоцирует к вражде. Почему армяне и азербайджанцы не могут жить вместе в Нагорно-Карабахском регионе так же, как они это делают в Грузии, России, Украине, многих других странах?».
Ранее, в интервью японскому агентству Nikkei Алиев сказал, что сотрудничество между Азербайджаном и Грузией находится на очень высоком уровне.
В интервью ТАСС он сказал, что «в некоторых грузинских селах армяне и азербайджанцы проживают вместе».
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
В Беларуси завершился срок ультиматума Лукашенко. Что произошло?
В центре Минска, а также в Бресте, Гродно, Могилеве и Лиде правоохранительные органы Беларуси задержали более трехсот участников акций в поддержку объявленной оппозицией общенациональной забастовки против режима Александра Лукашенко, сообщают правозащитный центр «Весна» и местные СМИ.
В понедельник в Беларуси начались уличные акции в поддержку общенациональной забастовки, объявленные одним из лидеров оппозиции и экс-кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской. За день до этого истек срок действия «народного ультиматума», предъявленного оппозицией Лукашенко - от него требовали уйти в отставку и освободить политзаключенных.
Утром в понедельник часть сотрудников крупных белорусских предприятий, среди которых - ГродноАзот, МАЗ, МТЗ, Белкоммунмаш и другие, не вышли на работу, устроив на территории предприятий сидячие забастовки. Такие же акции устроили студенты нескольких крупных вузов страны, а в Минске учащиеся вышли небольшими колоннами на улицы. К ним присоединились колонны пенсионеров, которые параллельно проводили свой марш протеста. Всего в разных местах города на улицы вышли несколько десятков тысяч человек.
Акции проходили мирно, однако в МВД Беларуси объяснили новые массовые задержания тем, что некоторые из протестующих якобы начали жечь покрышки на проезжих частях улиц. Кроме того, телеграм-канал Nexta сообщил, что неизвестные несколько раз открывали стрельбу по участникам акций из пейнтбольных ружей.
Касаемо забастовки, действующие власти Беларуси признали «некоторые волнения на предприятиях», но отметили, что они «не нанесли никакого экономического ущерба». Министр промышленности страны Петр Пархомчик заявил, что «предприятия ведомства работали в штатном режиме, продукция производилась и отгружалась потребителю».
Пресс-секретарь правительства Беларуси Александра Исаева также заявила, что «все предприятия реального сектора экономики на утро понедельника работали как обычно, производства остановлены не были».
- Ежедневные массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Самые массовые акции, в которых принимают участие от ста до двухсот тысяч человек, проходят по воскресеньям. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырех человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счет идет на тысячи.
- Страны ЕС и США заявили, что не признают легитимность прошедших выборов. Россия выборы признала и обещает в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую. Сам президент Беларуси провел тайную инаугурацию, что еще более усилило недовольство его противников.
Российская авиация в Сирии разбомбила лагерь исламистов
На северо-западе Сирии в результате российских авиаударов погибли не менее 78 бойцов-исламистов, союзных Турции, еще около ста ранены. Об этом сообщила сегодня, 26 октября, «Немецкая волна» со ссылкой на сирийский Центр мониторинга нарушений прав человека. По данным правозащитников, многие раненые находятся в критическом состоянии, поиски жертв авиаударов продолжаются.
Удары наносились российскими самолетами по военному учебно-тренировочному лагерю исламистской группировки «Файлак аш-Шам». Лагерь находится в провинции Идлиб недалеко от границы с Турцией. Часть бойцов, завершивших подготовку в лагере, должны были покинуть его в ближайшие дни.
В начале 2019 года армия президента Асада при поддержке России начала крупное наступление в провинции Идлиб, чтобы вернуть эту провинцию под контроль Дамаска.
За сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 100 жителей Абхазии, один человек скончался
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию было проведено у 285 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 100 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 150 человек, 128 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 38 – средней степени тяжести. Выписаны 2 пациента.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3839 человек. 36 летальных случаев. Выздоровели 1464 человека. В Гудаутский госпиталь были доставлены 4 человека.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 49 пациентов с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 46 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 3 человека.
В мобильном госпитале скончался пациент 1951 года рождения. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, сегодня, 26 октября, мужчина скончался от двусторонней полисегментарной пневмонии и резко выраженной сердечно-сосудистой и дыхательной недостаточности.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
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