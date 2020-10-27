Полицейские и воры. И журналисты

Поиски зугдидского грабителя продолжаются, но власти уже обвиняют СМИ и оппозицию в желании разрушить государство. Премьер-министр Георгий Гахария также посоветовал журналистам задуматься о своем будущем после выборов, которые, по его убеждению, выиграет «Грузинская мечта». В стремлении к кровопролитию обвинила сегодня оппозицию и СМИ и бывший министр юстиции Тея Цулукиани.

«В среду появится мой сын и сам расскажет все», – сказал журналистам утром отец Бадри Эсебуа, Тариел, вернувшись с многочасового допроса в полиции. Его 31-летнего сына, бывшего военного, обвиняют в совершении теракта и захвате заложников в одном из банков в Зугдиди.

Накануне в доме Эсебуа, в домах других его родственников в селе Алерткари прошел обыск. Были ли изъяты вещественные доказательства и были ли они вообще, представители полиции не уточняют. А отец не верит, что его сын способен на такое:

«Вы же молодые, хорошо видите, вглядитесь в его глаза, они не похожи на глаза того преступника. И голос не похож. Я больше ничего не знаю, последний раз я с ним говорил в пять часов 21 октября, он собирался уезжать в Тбилиси».

По версии семьи, Бадри Эсебуа направился в столицу на лечение. Если верить словам его отца о последнем звонке вечером в день захвата банка, то его сын не мог быть на месте преступления. Преступник в банк ворвался в 14:20, и, по рассказам бывших заложников, у него не было с собой телефона, а со СМИ и службой 112 связывался, озвучивая свои требования, по телефонам заложников. Они также не находят сходства между преступником и человеком на фотографиях, которые в эти дни распространяют СМИ.

Односельчане отзываются о подозреваемом позитивно, а Министерство обороны опровергло информацию о том, что Эсебуа является действующим военнослужащим.

Это не единственное, что пришлось за последние сутки опровергать силовикам. Им постоянно приходится спорить с версиями гендиректора «Мтавари» Ники Гварамия. Впрочем, его слова обрели дополнительный вес после того, как накануне МВД подтвердило утверждения Гварамия о том, что в зугдидском разбойнике опознали Бадри Эсебуа. Теперь Гварамия утверждает, что Эсебуа накануне выходил на связь с полицией, обещал сдаться, а потом «кинул», а значит, по его словам, «третий раз смог ускользнуть от полиции». Что МВД категорически опровергает. Тем не менее в оппозиции больше склоняются к версии Гварамия, среди них и лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе:

«У меня тотальный шок от этого дела, от того, как разрушены правоохранительные органы. Фактически журналисты стали полицейскими, а полицейские стали партактивом, откуда у них будет время гоняться за преступником? Как быть с информацией, что этот человек уже несколько раз сбегал от них во время задержания? Посмотрим, дождемся расследования, но этой разрушенной системе поможет только смена власти».

В аналогичном духе высказываются и другие оппоненты власти. Не менее жестким был ответ. В первую очередь досталось журналистам. Бывший министр юстиции, четвертый номер в избирательном списке «Грузинской мечты» Тея Цулукиани напрямую обвинила СМИ в противодействии следствию и в кровожадности:

«То, что не случилось кровопролития, – заслуга тех государственных структур и полиции, которых вы, к сожалению, называете разрушенными. Наверное, неразрушением вы сочли бы, если бы мы проснулись в Зугдиди, в котором тротуары были устланы трупами, – наверное, это было бы более радостным для некоторых».

В таком же духе высказался и премьер-министр Георгий Гахария в беседе с журналистами. Он снова отметил, что полиция успешно справилась с задачей номер один – не было пролито ни одной капли крови. Справится и со второй - с поимкой преступника. При этом глава правительства несколько раз пожурил журналистов и оппозицию за «дискредитацию и клевету» на полицию и военных, которые, как отметил Гахария, в будущем, после победы «Грузинской мечты» на выборах, должны будут защищать журналистов и их семьи. Гахария пообещал, что оставшиеся три «токсичных», как он сказал, дня пройдут и преступник тоже будет пойман, а до этого премьер-министр посоветовал журналистам:

«Через два-три дня будут выборы. Вы должны свыкнуться с мыслью, что на этих выборах вы уже потерпели поражение. К тому же «Грузинская мечта» выигрывает убедительно. Соответственно, не выкидывайте вместе с этими выборами ваше будущее. Знайте, что население и граждане все видят, и за всем этим последует очень строгая оценка, я уверен в этом».

С учетом того, что уже на следующий день после случившегося один из лидеров правящей партии Ираклий Кобахидзе в действиях СМИ заметил даже признаки уголовного дела, сегодняшнюю риторику часть журналистов и наблюдателей расценили как угрозу.

«Хорошо, что у нас очень либеральный закон о свободе СМИ, а то досталось бы нам от наших властей», – не без иронии говорит Нана Биганишвили, журналист-расследователь, председатель Совета хартии журналисткой этики. В сложившейся ситуации она всю ответственность возлагает на государство, которое привыкло только обвинять, между тем задавать вопросы, вести расследование – это и есть прямая профессиональная обязанность журналиста:

«Прямая обязанность СМИ – самим вести по таким делам расследование, постараться узнать побольше, обосновать, проверить, уточнить всю информацию. Конечно, у СМИ есть и большая ответственность – распространять достоверную и перепроверенную информацию, тем более когда речь идет о личности или же преследовании человека, это может оказаться очень опасным и вредоносным для конкретного человека».

Конечно, у грузинских СМИ есть погрешности, они поляризованы, отмечают медиа-аналитики, но так сохраняется относительный баланс и медиа-плюрализм в стране.

Более настораживает наблюдателей нетерпимость представителей власти к СМИ и болезненная реакция на вопрос «вырос ли в стране криминал». Что касается успешности спецоперации, здесь мнения расходятся – часть считает, что преступника можно было поймать сразу после освобождения заложников, а другая напоминает, что и в других более успешных государствах преступников порой приходится искать довольно долго. Правда, бывший министр обороны Тина Хидашели не может понять, почему МВД не хотело распространять фото опасного преступника, о котором обществу следовало бы знать.