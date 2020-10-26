Зугдидский разбойник: не опознан, не пойман, назван

МВД следует за грузинскими СМИ и вынуждено подтвердить названное журналистами имя человека, захватившего заложников в зугдидском банке. Однако силовики сделали то, что не могли сделать журналисты, – объявили случившееся терактом.

Зугдидский грабитель остается на свободе. МВД в восемь часов вечера подтвердило информацию о том, что предполагаемый преступник – действительно Бадри Эсебуа. При этом замминистра МВД Владимир Борцвадзе в зугдидском офисе краевой полиции сообщил, что вынужден это сказать из-за, по его словам, «безответственного» поведения некоторых СМИ, проигнорировавших призыв МВД 25 октября не разглашать личность и другие данные о человеке, который 21 октября в филиале «Банка Грузии» в Зугдиди захватил 43 заложника и потребовал полмиллиона долларов США. Замминистра МВД Владимир Борцвадзе еще раз напомнил, что преждевременная утечка информации о преступнике препятствует оперативным действиям по задержанию преступника:

«Поскольку уже известно имя идентифицированной личности, МВД обнародует информацию о нем. Это Бадри Эсебуа, родившийся в 1988 году. После установления его местонахождения полиция проводит специальные оперативные следственные мероприятия. Следствие идет по статьям Уголовного кодекса: 236, 323 и 329 – террористический акт, захват заложников с целью теракта и незаконное приобретение, хранение и ношение оружия».

Владимир Борцвадзе пообещал, что позже общество получит дополнительную информацию. По его словам, личность нападавшего была установлена в тот же день, но информацию не разглашали, чтобы помешать ему скрыться.

Первым, кто назвал имя предполагаемого преступника, 31-летнего военного Бадри Эсебуа, был гендиректор ТВ «Мтавари» Ника Гварамия. Об этом он заявил накануне в прямом эфире, после чего журналисты направились в село Алерткари (Григолиши). Семье Эсебуа всю ночь пришлось отбиваться от представителей СМИ, стучавшихся в окна частного дома Эсебуа, чтобы узнать о местонахождении Бадри.

Утром его брат сам вышел к журналистам. Бидзина Эсебуа назвал информацию клеветой, хотя не смог точно сказать, где находится его брат:

«Мой брат приедет завтра, наверное, и сам все скажет. Я отдельно живу и не знаю, где он находился 21 октября. То, что говорит батони Ника Гварамия, – так нельзя, это клевета. И никакого сходства ни ростом, не телосложением у него с ним (захватившим банк человеком) нет. Он в прошлый понедельник или вторник, не помню точно, поехал в Тбилиси на лечение. Если бы он был преступником, полиция сама бы определила это. И никакой спецоперации здесь не было».

Знакомство с Эсебуа отрицал и один из бывших заложников Давид Хвиблиани, которого Ника Гварамия, ссылаясь на анонимные источники, сразу назвал сообщником грабителя. Кроме того, Гварамия утверждал, что Хвиблиани – военнослужащий сенакской второй бригады, и его в эти дни удерживают на базе и подвергают пыткам.

Эту информацию опровергло Министерство обороны. 25 октября в заявлении ведомства Ника Гварамия был упомянут «как гендиректор партийного телевидения «Нацдвижения» и обвинен в «развертывании клеветнической и оскорбляющей чести кампании против всех оборонных сил Грузии, а также военнослужащего Хвиблиани». Минобороны обещало помочь военному в защите чести в суде. Давид Хвиблиани, по утверждению Минобороны, работает дистанционно и находится в своем доме. С ним сегодня пообщался журналист «Формулы». Хвиблиани отрицает знакомство с Эсебуа, а тот факт, что в тот день нападавший выбрал среди заложников его и даже доверил управлять автомобилем, перед тем как скрыться в лесу, Давид Хвиблиани объясняет так:

«Он знал, что я военный и не повел бы себя так, чтобы это навредило людям, – наверное, поэтому. Я не думаю, что полиция смогла бы там его нейтрализовать, много людей было. А что касается опознания, у него такого необычного цвета были глаза, что мне трудно будет по ним его опознать и даже назвать этот цвет».

Журналисты опрашивали и других заложников, просили сравнить глаза Бадри Эсебуа с глазами преступника, который был в маске, так что не было видно даже губ. Они с уверенностью могут сказать лишь, что преступник явно из Самегрело, что хорошо владеет оружием, что он высок и худощав.

Между тем случившееся сразу стало предметом острой политической дискуссии. Оппозиция обвиняет власть в провале спецоперации, в том, что преступник не был пойман сразу после того, как вопрос с заложниками разрешился.

В свою очередь представители власти и их сторонники подозрительным сочли тот факт, что один из заложников, вышедший первым на связь со СМИ, – сторонник «Нацдвижения». А спецоперацию «Грузинская мечта» считает успешной – ведь не один из 43 заложников не пострадал.

Критику МВД в адрес СМИ разделяют не все. Нана Биганишвили, журналист-расследователь, председатель Совета хартии журналисткой этики, заявление МВД считает несоответствующим и недостаточным. Но соглашается с тем, что журналисты должны осознавать свою ответственность и максимально соблюдать право на личную жизнь человека и презумпцию невиновности. С этим соглашается и медиа-аналитик, глава Фонда развития Тамар Кинцурашвили. Ее организация на следующей неделе презентует исследование о проблемах, выявленных в освещении кризисных ситуаций со стороны СМИ и МВД:

«Проблема двусторонняя. У наших СМИ нет опыта и знания освещения таких событий, им приходится на практике учиться, что можно и что нет. В то же время в таких ситуациях возникает информационный вакуум – МВД не поддерживает контакт со СМИ, с обществом, у ведомства нет протоколов, в которых расписаны будут все те правила, как нужно вести себя журналистам, СМИ, которые могут также подвергнуться опасности. А общество нуждается в информации. К сожалению, у нас все ограничивается запретом МВД, но потом никто не знает, как себя вести».

Ничему не научил, по словам Тамар Кинцурашвили, и опыт, приобретенный во время спецоперации в Тбилиси, когда в ноябре 2017-го был убит Ахмет Чатаев –главарь одной из ячеек террористической группировки «Исламское государство». Ахмед Чатаев и его сообщники планировали террористические атаки в Грузии и Турции.

Тогда журналисты уцелели, как и в Зугдиди, хотя жизнь одного из операторов телекомпании «Одиши» была на волоске. Он в день захвата так приблизился к зданию банка, что преступник в его направлении произвел предупредительный выстрел.

В эти минуты журналисты вместе с силовиками находятся в зугдидском селе Алерткари, и в его окрестностях идет спецоперация.