Политтехнолог Виталий Шкляров покинул пределы Беларуси. Об этом стало известно во вторник, 27 октября, сообщило белорусское издание Tut.by. Три дня назад положение Шклярова обсуждали по телефону Александр Лукашенко и глава Госдепартамента США Майк Помпео.

Помпео в разговоре с Лукашенко призвал к снятию со Шклярова всех подозрений разрешению его выезда из Беларуси.

Виталий Шкляров - один из обвиняемых по делу блогера и предпринимателя Сергея Тихановского, бывшего претендента на участие в президентских выборах в Беларуси в 2020 году. Следствие по уголовному делу не закончено.

Виталий Шкляров, уроженец Гомеля. Он позиционирует себя как американский, немецкий и российский политический консультант и политтехнолог. У него есть опыт работы советником избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова, сообщает издание Tut.by.

Супруга Шклярова - гражданка США, работает в американском посольстве в Киеве. У Шклярова в связи с этим есть американский дипломатический паспорт.

Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, куда приехал навестить свою мать. Почти три месяца он содержался в следственном изоляторе. Во время заключения, он на ногах перенес коронавирус. 10 октября он был среди участников встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ и вскоре вышел на свободу.