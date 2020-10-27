Коронавирус зачастил на свадьбы

В Южной Осетии не снижаются темпы распространения кононавируса. За минувшие сутки выявлено шестьдесят четыре инфицированных. Югоосетинские данные превышает показатели распространения болезни в абсолютных числах в сравнении со многим северокавказскими республиками, где численностью населения превышает шестьсот или восемьсот тысяч человек. С начала пандемии и после снятия карантинных ограничений на границе с Россией 15 сентября заболело 469 человек, из них скончалось пятеро. Вместе с распространением коронавируса набирает обороты и дискуссия о том, кто виноват в сложившейся ситуации.

В Южной Осетии за минувшие сутки выявлено 64 новых случая заражения коронавирусом. Для сравнения, в Северной Осетии с населением 696 тысяч человек (по переписи 2020 года), за минувшие сутки выявлено 58 случаев заражения.

В пересчете на душу постоянно проживающего в республиках населения получается, что уровень заболеваемости на юге раз в двадцать больше, чем на севере. И это при том, подчеркивает вице-спикер парламента, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев, что республика испытывает острый дефицит медицинских кадров. По словам Плиева, нагрузка на медперсонал запредельная, поэтому на время пандемии он вернулся к своему рабочему месту в реанимации. Последние сутки он провел в красной зоне:

«Растет количество больных, особенно тяжелых. У меня в реанимации десять тяжелобольных. Двое умерли, двоих мы отправили – одного во Владикавказ, другого в Тбилиси. Но больных не ставится меньше, освободившиеся места сразу занимают другие. Персонал сокращается из-за того, что заболели реаниматологи, медицинские сестры. На самом деле нам очень тяжело, с нетерпением ждем российский госпиталь, нам сказали, он уже добрался до Южной Осетии. Без него нам будет очень тяжело.

– Как обстоят дела с лекарственным обеспечением и поставками кислорода из Северной Осетии? На прошлой неделе вы говорили о перебоях с поставками из-за проблем с оформлением грузов на российской таможне.

– Самые необходимые лекарства есть, хотя бывает, что из пяти-шести препаратов одного нет, и приходится его заменять каким-то другим. С кислородом вчера был сбой на пятнадцать-двадцать минут, но быстро восстановили подачу. Всю ночь по COVID-госпиталю шел активный поток кислорода. Я всю ночь проверял – ни одного больного без кислорода мы не оставили».

Сегодня около восемнадцати часов по Москве инфомагенство «Рес» сообщило, что военно-полевой многопрофильный госпиталь Минобороны России прибыл в Южную Осетию из подмосковного Алабино. Госпиталь будут разворачивать с завтрашнего утра на республиканском стадионе им. Г. Цховребова в Цхинвале. «В составе подразделения до 150 военнослужащих специальная медицинская техника для проведения лечебно-диагностических мероприятий: аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты и др.», – говорится в сообщении. Командованием 4-й российской военной базы выделен батальон для охраны объекта.

Всего в Южной Осетии выявлено 469 заболевших коронавирусной инфекцией, или приблизительно полтора процента постоянного населении. Это слишком много, если учесть что пандемия только началась. По словам Александра Плиева, в одиночку врачи не справятся – необходимы разъяснительная работа среди населения и административные ограничения, чтобы болезнь не распространялась так быстро, как сейчас:

«У нас практически не ведется разъяснительная работа, что это за болезнь, как от нее беречься. СМИ и государственные органы мало уделяют этому внимания. В результате, вот что у нас получилось: у нас, когда были карантинные ограничения на границе, предпринимались также меры по предупреждению пандемии внутри республики. А потом открыли границы и внутренние ограничения тоже сняли, в том числе и на массовые мероприятия. Я сейчас спрашиваю некоторых пациентов из красной зоны, как они к нам попали. Одни говорят, что пошли на пир, другие – на похороны или на свадьбу. Свадьбы у нас играют на пятьсот человек и на тысячу. Этого мы остановить не смогли».

В последнее время, говорит югоосетинский политолог Дина Алборова, в югоосетинских СМИ и социальных сетях стали появляться упреки от чиновников или просто симпатиантов президента Бибилова в адрес оппозиционных депутатов и представителей общественности, которые требовали снять карантин. Дескать, под их давлением Анатолий Ильич был вынужден открыть границу, поэтому началась пандемия и по их вине республика оказалась в таком тяжелом положении. По мнению Дины Алборовой, эти упреки некорректны и не лишены лукавства:

«Как говорят врачи, этот вирус никуда не уйдет, он будет жить с нами. Но и в вечном карантине мы жить не сможем, рано или поздно дорогу открывать пришлось бы. Другое дело, что нам нужно было к этому подготовиться. За те несколько месяцев, которые республика сидела в карантине, можно было позаботиться о запасе лекарств, оснастить больницы, обучить персонал. Тем более, как там тогда вещали, правительство сэкономило кучу денег, то есть можно было найти на это средства. Но, как оказалось теперь, республика не готова к пандемии, но это вопрос уже не к тем, кто ратовал за открытие границы, а к тем, кто должен был подготовить республику к этому вызову».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия