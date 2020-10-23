Югоосетинская неделя: ковид-рекорды и поиски виновных

Пандемия не может быть новостью. Потому что о том, что она рано или поздно придет в Южную Осетию, было ясно еще в феврале. Об этом говорили местные спикеры, депутаты. А еще говорили о том, что карантин на границах – это не панацея, но возможность выиграть время, чтобы подготовиться к неизбежному.

Когда власти анонсировали открытие границы с 15 сентября, уже стало ясно, когда приблизительно она начнется. Карантинные мероприятия выиграли для руководства восемь месяцев на подготовку, но, как теперь оказывается, время было потрачено впустую. Поэтому новость не в том, что пандемия пришла, а в том, что власти к ней не готовы. Помните, как в советских анекдотах про нерадивых хозяйственников: «Все знали, когда наступит осень, но она все равно пришла внезапно».

Вице-спикер парламента Южной Осетии, врач анестезиолог-реаниматолог Александр Плиев еще весной предупреждал, что пандемия неизбежна, и что к ней нужно готовиться заблаговременно. В противном случае, по его оценкам, местная система здравоохранения продержится не более двух недель. В принципе, так и получилось. Пандемия только началась, а ресурсов уже не хватает. Послушайте фрагмент интервью Александра Плиева «Эху Кавказа»:

«С каждым днем увеличивается количество больных, инфекционная больница у нас фактически переполнена, с позавчерашнего дня мы начали госпитализировать больных в новый госпиталь на сто коек, обустроенный в здании республиканской детской больницы. Хотя, по последним данным, там уже тоже не хватает мест. Мы еще до пика пандемии не дошли, но уже работаем на пределе. У нас и скорая работает через не могу. Очень много вызовов. Они, можно сказать, уже выдохлись. Я недавно разговаривал с персоналом томографа. С их слов, они слишком перегружены. Люди, надо не надо, ринулись проверяться на КТ. Я бы попросил жителей нашей республики не делать КТ без назначения врача… У нас поликлиническое звено не защищено. Врачи сидят в масках и принимают по двадцать-сорок пациентов в день. То есть люди, которые работают с потенциально зараженными пациентами, не защищены, потому что медицинская маска не спасет, когда в помещении происходит большая концентрация вируса».

Кроме того, по словам Александра Плиева, не хватает тестов, потому что все, кому надо и не надо, ринулись проверяться на коронавирус. И самое скверное – не хватает кислорода в госпиталях из-за неурегулированных проблем на российской таможне. Полностью интервью Александра Плиева можно прослушать в нашей рубрике «Гость недели».

В принципе, в том, что предлагал вице-спикер, нет ничего невозможного. Наверное, можно было организовать для местных врачей стажировки в российских госпиталях. Можно было приобрести еще один компьютерный томограф и обучить или пригласить специалиста, который бы его обслуживал. Можно было заранее догадаться, что вырастут потребности в кислороде и тестах. Здесь не надо быть семи пядей во лбу, не надо быть специалистом, достаточно быть неравнодушным человеком.

Но Александра Плиева не услышали, как не услышали других депутатов, которые предупреждали о цнелисском кризисе – полгода умоляли президента, чтобы он распорядился натянуть проволоку на западном участке границы. Президент их проигнорировал и случился приграничный кризис.

Потом депутаты умоляли президента отправить в отставку зарвавшихся министров внутренних дел и юстиции, которые устроили истязания заключенных. Но президент лишь обвинил депутатов в симпатиях к уголовникам. А через год силовики, обезумев от безнаказанности, забили до смерти во время допроса тридцатилетнего Инала Джабиева, и случился новый кризис.

А теперь уже пандемия грозит еще одним кризисом, говорит Александр Плиев:

«Безусловно, пандемия будет иметь политические последствия. Они могут быть как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». Если власть в подобных ситуациях демонстрирует эффективность, тогда ее авторитет в обществе укрепляется. Но пока, как я наблюдаю, получается со знаком «минус». Пока что власти не справляются, но если они все же смогут переломить ситуацию и вывести ее в «плюс», тогда, быть может, у народа останется к ним доверие. А если не смогут переломить, если ситуация выйдет из-под контроля, а пока она выходит из-под контроля, тогда пандемия будет иметь тяжелые политические последствия».

Правда, в этот раз руководство решило поделиться ответственностью с оппозицией. 18 октября директор югоосетинского гостелевидения Мадина Валиева выступила с ремаркой, в которой переложила ответственность за распространение коронавируса на депутатов. Послушайте фрагмент ее выступления:

«Враг даже не у ворот. Он был там, когда наглухо была закрыта граница, когда люди жаловались на тяжкий двухнедельный карантин. Когда депутаты парламента, сотрясая воздух и свои костюмы, грозили голодной смертью населения президенту страны. Ну что, съели? Ну как там, ребята, еда на прилавках появилась с острым вкусом короны? А ценник на COVID-19 вас устраивает? Врачи наши в положении критическом, скоро отметка поднимется до критической…».

Здесь надо указать на некоторые неточности, допущенные автором. Депутаты возмущались не карантином, а тем, что его соблюдают не все, а именно – российские военные, дипломаты, высокопоставленные чиновники РЮО и члены их семей. Они требовали, чтобы президент закрыл эту брешь в карантине. А еще они требовали, чтобы президент наладил поставки продовольствия и товаров первой необходимости так, чтобы цены не вырастали в разы.

Конечно, была еще и внушительная группа товарищей, которая требовала снять карантин. Они засиделись в республике, им хотелось путешествий, новых впечатлений…

Но президент, надо отдать ему должное, умел их осадить. А потом вдруг снял все ограничения и открыл двери, причем в самый неподходящий момент – когда вторая волна уже пришла на Северный Кавказ.

Обратите внимание, он это сделал после акций протеста из-за убийства Инала Джабиева, когда требовали отставки президента и генерального прокурора, как ответственных за преступление.

Все это наталкивает на мысль о том, что президент таким образом решил сбить волну протеста, отправить людей с площади в путешествия или по домам – встречать гостей с Севера. Иными словами, он преследовал свои цели, а не уступал давлению депутатов. В этом отличительная черта действующей власти – все подчинено личным целям, даже набирающая обороты пандемия.

Послушайте второй фрагмент ремарки Мадины Валиевой:

«... (парламент) именем народа требовал открыть дорогу, накормить людей, свергнуть диктатора и так далее. Только вот те самые люди, несколько месяцев не получавшие зарплату, на что теперь лекарства-то будут покупать? А это фиктивных парламентариев не заботит. Фиктивных потому, что только мандат имеют, а работать не идут. Бойкот, говорят, президенту. У Анатолия Бибилова голова большая, пусть разгребает сам и думает о благополучии народа. А народ у нас наивный и чистый, как ни странно, еще не наловчился различать откровенную ложь, клевету и алчность за заботой о себе. Клянущиеся в верности народу, будьте верны государству и престолу, а не своим карманам и личной выгоде. А у президента голова большая, на то он и президент, с уже положительным тестом на COVID-19. Дышите глубже. До свидания».

Интересно, о каком престоле идет речь? Кто-то уже мнит себя помазанником божьим? Ну да бог с ним, с помазанником, скорейшего ему выздоровления.

А в остальном, это попытка переадресовать упреки со стороны общества. Оказывается, депутаты, которые в сентябре объявили забастовку до тех пор, пока президент не отправит в отставку генпрокурора, виновны в том, что правительство не смогло подготовиться к пандемии с февраля.

Когда директор ВГТРК говорила о гражданах, которые не получают зарплату уже несколько месяцев и потому не могут купить лекарства, она имела в виду сотрудников Госархива.

Правительство затеяло реорганизацию, которая требует изменений в бюджете, значит, их нужно утвердить в парламенте. Но это невозможно, потому что депутаты не собираются. Значит, решили исполнители, пока депутаты не соберутся, сотрудникам Госархива зарплату не выдавать, а в ответ на их возмущения служащим предложили сходить в парламент и убедить депутатов возобновить работу.

По словам одного из лидеров партии «Ныхас» Давида Санакоева, он общался с сотрудниками Госархива, их явно направляли и убеждали в непорядочности парламентариев:

«Они нам пожаловались на то, что уже несколько месяцев не получают зарплаты: август, сентябрь, вот сейчас и за октябрь. Их убедили в том, что во всем этом виноваты парламентарии, которые не утверждают изменений в государственный бюджет. Мы объяснили, что наше мнение по данному вопросу такое: зарплата людей не должна зависеть от того, какие процессы происходят в государстве. И эти вопросы должна решать исполнительная власть. Мы и привели пример: к примеру, они (исполнительная власть) прислали нам изменения в госбюджет, а парламент проголосовал против, то есть не принял эти изменения. И что тогда? Люди останутся совсем без зарплаты?! Мы живем сейчас, если говорить с точки зрения бюджета, то мы живем и работаем на средства бюджета, который мы утвердили в начале года. То есть деньги на зарплату этим людям в бюджете есть, они заложены в бюджет и утверждены парламентом. А те изменения, которые они сейчас хотят внести, с нами даже не были согласованы».

Вернемся к пандемии. Первая новость заключается в том, что власти Южной Осетии к ней не готовы, потому что последние восемь месяцев они занимались чем угодно, только не подготовкой. А вторая новость в том, что пропасть республике не дадут. Соседи готовы оказать помощь.

Самых тяжелых четверых пациентов приняли грузинские врачи. Такая замечательная история про врачей без границ, про то, что человеческая жизнь превыше всего. Жаль только двадцать стариков из Ленигорского района, которые были тяжелые, тоже хотели жить, но они пали жертвами амбиций товарища президента. Именно так, потому что никого больше между стариками и их спасением не стояло.

И, конечно, поможет Россия. Информагентство «Рес» сообщило о том, что по поручению президента Минобороны запросило у российских коллег военно-полевой госпиталь. В официальной прессе такие новости не публикуют, пока не получат согласие партнеров.

Кроме того, по информации Александра Плиева, уже на следующей неделе поступит и внушительная финансовая помощь на борьбу с коронавирусной инфекцией – сто тридцать миллионов рублей. Наверное, сейчас самое время выделить помощь из специальных фондов президента и правительства, но, как говорят информированные источники, они уже опустошены.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия