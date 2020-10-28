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Движение 1ADAT рассказало о полутора тысячах похищенных в Чечне за полгода
Чеченский оппозиционный телеграм-канал 1ADAT представил статистику по похищениям людей силовыми структурами в Чечне. Из нее следует, что число исчезнувших при таких обстоятельствах с апреля по октябрь этого года достигло 1511 человек.
Так, в октябре были похищены 72 человека. Среди них сотрудник полиции, судья, родственники боевиков, убитых в ходе спецоперации в Грозном 12 октября и родные оппозиционного блогера Сайд-Хусейна Магомадова.
Блогеры называют имена троих убитых в октябре уроженцев Чечни. Ахмед Дениев и Руслан Дадаев погибли в ДТП, виновником которого, по данным канала, стал родственник главы республики. Третьим стал школьный сторож Али Бердукаев, убитый в перестрелке 27 октября в Ачхой-Мартановском районе.
В сентябре жертвами похищения стали 53 человека, включая Салмана Тепсуркаева, бывшего модератора чата канала 1ADAT. В это число также вошли родственники главы правительства Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева, критика властей Чечни из Австрии, известного как Мурад из Австрии, а также Заремы, жены убитого блогера Мамихана Умарова (Анзор из Вены).
Число похищений в августе составило 144 человека; в июле - 35, в июне - 30, в мае - 537, в апреле - 640. Большие цифры весенних месяцев активисты объясняют тем, что действовал режим самоизоляции в связи с пандемией коронавируса и силовики задерживали всех, кто по их мнению нарушал этот режим.
Как рассказал представитель телеграм-канала 1ADAT корреспонденту Кавказ.Реалии, источники, на которые они опираются при составлении подобной статистики - родственники и знакомые похищенных. Информация об их количестве и личностях проверяется и через самих силовиков, тайно передающих сведения 1ADAT, утверждает собеседник.
"Нам, например, сотрудник полиции говорит, что такое-то количество людей неофициально привезли в его участок, но не может узнать их данные, потому что это опасно для него. Мы вносим это число в наши списки. Например, десять парней вчера похитили в станице Ассиновской. Мы внесли в статистику, но не можем узнать данные, потому что родные молчат, а из полицейских знают только дежурные, а они под прицелом", - сообщил представитель канала.
Редакция Кавказ.Реалий не располагает комментарием пресс-службы МВД по Чечне относительно этой информации.
- В сентябре в Чечне после неудачной операции, которая закончилась смертью пациентки, был похищен и избит до смерти хирург Салах Дагаев. Умершей на его операционном столе оказалась родственница одного из соратников главы Чечни Рамзана Кадырова.
- Правозащитный центр "Мемориал" сообщал о похищении силовиками семерых жителей чеченского села Чечен-Аул. В августе их отвезли в секретную тюрьму в Грозном и пытали. Как стало известно правозащитникам, четверых затем отпустили, трое все еще остаются за решеткой.
- Мовсар Умаров, отец троих малолетних детей, был похищен в июле на рабочем месте, в ресторане в центре Грозного. Родственники нашли его в РОВД Ленинского района на следующий день. Полицейские заявили, что он попал в поле зрения силовиков из-за того, что "слушал Тумсо" (эфиры в YouTube оппозиционного чеченского блогера Тумсо Абдурахманова). Родные не знают, жив ли он сейчас.
Другие новости дня
Алиев заявил о готовности к встрече с Пашиняном в Москве без предусловий
Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил о готовности к переговорам в российской столице с премьер-министром Армении Николом Пашиняном без предусловий, сообщает «Интерфакс».
В то же время Алиев отметил, что сомневается в «способности Еревана к конструктивной работе» по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.
«Я такого приглашения [для переговоров в Москве – ред.] не получал. Я неоднократно участвовал в трехсторонних встречах президентов Азербайджана, Армении и России, но после того, как к власти в Армении пришел Пашинян, таких встреч не было. Эти встречи были с предыдущими президентами Армении, и я никогда от этих встреч не уклонялся», – сказал президент Азербайджана.
Алиев подчеркнул, что считал эти встречи позитивными, так как Россия, как сопредседатель Минской группы, играет особую роль в урегулировании.
«Россия всегда поддерживала тесные связи и с Арменией, и с Азербайджаном, и сегодня в плане политического, экономического взаимодействия Россия очень активно сотрудничает с Азербайджаном и Арменией, является нашим соседом. Поэтому, конечно же, больше всего таких встреч было проведено на территории России, но при Пашиняне таких встреч не было. Я не знаю, насколько они будут эффективными сейчас... Но если такое предложение поступит, мы всегда его позитивно рассматривали и будем рассматривать», – отметил он.
Согласно «Интерфаксу», президент Азербайджана заявил, что готов приехать в Москву на переговоры с премьером Армении, «причем, как вы говорите, без всяких условий».
«Свидетельством этому является то, что завтра в Женеве должны состояться встреча министров иностранных дел наших двух стран», – отметил Алиев.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
Спикера югоосетинского парламента госпитализировали с коронавирусом
Спикера парламента самопровозглашенной республики Южная Осетия Алана Тадтаева госпитализировали с коронавирусом в цхинвальский РММЦ (Республиканский многопрофильный медицинский Центр).
Как сообщает корреспондент «Эха Кавказа», после подтверждения диагноза политик лечился дома, но состояние его здоровья ухудшилось. По словам источника, Тадтаев сейчас «подключен к кислороду».
Ранее коронавирус выявили у югоосетинского президента Анатолия Бибилова и и.о. главы правительства Геннадия Бекоева.
За время пандемии в Южной Осетии выявлено 670 случаев коронавируса, шесть пациентов скончались. В цхинвальских аптеках возник дефицит лекарств.
Накануне в Южную Осетию прибыл военно-полевой госпиталь Минобороны РФ на 150 мест. Кроме того, в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции, югоосетинский Минздрав развернул в детской больнице РММЦ до 100 коек.
В Баку заявили о 21 погибшем в результате обстрела Арменией города Барда
В результате обстрела азербайджанского города Барда с армянской стороны погиб 21 человек, более 70-ти получили ранения. Об этом заявили в генеральной прокуратуре Азербайджана.
«28 октября, около 13:00 вооруженные силы противника обстреляли густонаселенную часть города Барда с применением запрещенных международным правом кассетных бомб, в результате чего 21 человек погиб, более 70 получили ранения, гражданской инфраструктуре города и транспортным средствам был нанесен значительный ущерб», – сказано в сообщении.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев написал в социальной сети Twitter: «Мы отомстим за жителей Барды и оккупантам будет дан достойный ответ на поле боя».
Министерство обороны Армении не подтверждает заявление азербайджанской стороны о нанесении ударов по городу Барда.
«Заявление Минобороны Азербайджана о том, что ВС Армении якобы нанесли удар из РСЗО «Смерч» по городу Барда, безосновательное и лживое», – написала в социальной сети Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Сегодня же армянская сторона сообщила, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по родильному дому в Степанакерте. Информация о пострадавших уточняется, - пишет «Радио Азатутюн».
- 25 октября Азербайджан и Армения при посредничестве США согласовали новый режим прекращения огня в гуманитарных целях. Однако после этого обе стороны обвинили друг друга в его нарушениях.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что провал достигнутого в Вашингтоне соглашения о прекращении огня вызывает разочарование. «Так бывает, когда страны длительное время конфликтуют. Они снова придут к согласию», – выразил надежду президент США.
В Абхазии отменили приговор по делу о похищении Ирины Дочия и убийству Дмитрия Озган
Кассационная коллегия по уголовным делам Верховного суда самопровозглашенной республики Абхазия отменила обвинительный приговор по уголовному делу по факту похищения секретаря политсовета партии «Единая Абхазия» Ирины Дочия и убийству одного из её похитителей – Дмитрия Озган.
Как сообщается на официальном сайте суда, участвующий в суде кассационной инстанции прокурор настаивал на том, что вынесенный приговор является законным, мотивированным, обоснованным, справедливым и просил суд отказать в удовлетворении жалобы адвокатов. Адвокаты осужденных же просили отменить приговор и оправдать фигурантов дела, ввиду отсутствия доказательств, а также обратили внимание суда кассационной инстанции на ряд существенных нарушений процессуального законодательства, допущенных судом первой инстанции при вынесении приговора.
«Адвокат потерпевшей в своем выступлении, согласившись с квалификацией и доказанностью вины осужденных, выразил обеспокоенность тем, что в связи с принятым Актом амнистии у некоторых фигурантов назначенное наказание будет сокращено наполовину, что несомненно отразится на его справедливости и с учётом, этого полагает, что в настоящее время приговор является мягким. В части процессуальных нарушений, допущенных судом первой инстанции при рассмотрении дела, ставящего законность приговора суда под сомнение, о которых говорил в своем выступлении адвокат осужденного, защитник потерпевшей оставил на усмотрение суда кассационной инстанции», – сказано в заявлении.
«Суд кассационной инстанции, выслушав мнения сторон, аргументы участвующего прокурора, защитников и доводы, изложенные в жалобах, определил отменить приговор Верховного суда Республики Абхазия от 24 февраля 2020 года в отношении Алхаса Дзидзария, Генадия Блаб, Вардена Чантурия, Джумбера Авидзба, а также постановление о прекращении уголовного преследования в отношении умершего в СИЗО МВД РА фигуранта дела Астамура Дзидзария, по нереабилитирующим основаниям - в связи со смертью и направить дело на новое судебное разбирательство по первой инстанции в Верховный суд Республики Абхазия», – говорится в сообщении.
В пресс-релизе Верховного суда указано, что «сообщить о мотивах, в связи с которыми суд отменил приговор от 24 февраля 2020 года, не представляется возможным» – учитывая, что были оглашены вводная и резолютивная части определения суда кассационной инстанции.
«Алхас Дзидзария, Генадий Блаб, Варден Чантурия по решению суда кассационной инстанции продолжают находиться под стражей, а Джумбер Авидзба по приговору суда от 24 февраля 2020 года был освобожден из-под стражи в зале судебного заседания, ввиду отбытия им назначенного судом наказания. Названные в настоящем сообщении лица считаются невиновными, пока их вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда», – говорится в заявлении.
- В феврале «Эхо Кавказа» сообщало, что в следственном изоляторе поселка Дранда был убит Астамур Дзидзария – фигурант дела о похищении секретаря политсовета партии «Единая Абхазия» Ирины Дочия и убийстве одного из ее похитителей Дмитрия Озган.
«Грузинская мечта»: оппозиция открыла «революционный штаб»
В правящей партии Грузии считают, что цель оппозиции – развитие революционного сценария в стране.
Один из лидеров «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе сегодня заявил, что у оппозиционного «Национального движения», кроме официального избирательного штаба, есть т.н. «революционный штаб» под руководством экс-премьера Вано Мерабишвили.
Кобахидзе сказал, что оппозиция попытается устроить провокации. Главный акцент, по его словам, делается на нескольких избирательных округах: Марнеули, Болниси, Дманиси, Батуми, Зугдиди и Глдани.
Представитель «Грузинской мечты» отметил, что радикальная оппозиция прорабатывает и возможность вооруженного мятежа.
«Ни у кого, тем более у криминальной оппозиции не будет возможности без сурового наказания осуществить какие-либо деструктивные действия», – сказал Кобахидзе.
Ранее в «Грузинской мечте» заявили, что оппозиция готовит фальшивые видео – дипфейки.
- Парламентские выборы в Грузии состоятся 31 октября. Они пройдут по смешанной системе – 120 депутатов избираются от партий, а 30 - от одномандатных мажоритарных округов.
Путин поддержал идею запретить сравнивать СССР и нацистскую Германию
Президент России Владимир Путин поддержал идею на законодательном уровне запретить сравнивать действия СССР и нацистской Германии. С инициативой ужесточить закон выступила глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская. Об этом сообщает РИА Новости.
Во время заседания совета по культуре и искусству Ямпольская заявила, что в России публикуются и пользуются популярностью у молодёжи книги, в которых сравниваются между действия солдат Красной армии и нацистской Германии.
«Я считаю, что если редакторам у наших издательств не хватает ума, совести и брезгливости, чтобы изымать подобные пассажи, им следует помочь законодательством. Мне кажется, у нас есть моральное право ужесточать закон, когда речь идет об осквернении нашей исторической памяти», – заявила Ямпольская. По словам депутата, она готовит соответствующий законопроект.
Путин согласился с инициативой Ямпольской.
«Нужно аккуратно, конечно, но сделать. Но если в некоторых странах за отрицание геноцида армян предусмотрено уголовное наказание, нам сам бог велел, наверное, включать соответствующие механизмы для защиты совсем недавнего прошлого», – заявил глава государства.
Путин неоднократно высказывался о "переписывании истории" и попытках исказить правду о Великой Отечественной войне. В сентябре президент провёл для школьников открытый урок,освященного 75-летию Победы. Тогда он назвал "современными коллаборационистами" людей, которые, как он выразился, "соглашаются с инициаторами переписи истории".
Путин высказал мнение, что тема победы в войне актуальна до сих пор, поскольку в мире есть люди, считающие себя победителями в холодной войне, которые хотят "поменять порядок, возникший после Второй мировой войны", а для того, чтобы создать для этого условия, эти люди хотят "немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле".
Президент России также называл переписыванием истории прошлом году заявление Европарламента, в котором ответственность за развязывание Второй мировой войны возлагалась как на нацистскую Германию, так и на СССР, заключивший с ней так называемый пакт Молотова – Риббентропа. В начале нынешнего года Путин вступил в заочную полемику с руководством Польши относительно роли СССР в нападении на Польшу, а летом опубликовал статью в американском издании National Interest, в котором фактически назвал Польшу одной из виновниц развязывания Второй мировой войны и выступил в защиту советской трактовки пакта как договора, позволившего СССР подготовиться к нападению Гитлера. Утверждения Путина вызвали резкую реакцию в Польше и странах Балтии.
- В недавно принятых по инициативе Путина поправках к Конституции России говорится, что государство должно защищать "историческую правду".
В РФ умерли 346 пациентов с COVID. Это максимум за время пандемии
В России за сутки умерли 346 пациентов с COVID-19. Это максимальная суточная смертность с начала эпидемии.
Всего за этот период в России (включая аннексированный Крым) от коронавирусной инфекции нового типа умерли почти 27 тысяч человек.
За последние сутки в стране выявлены 16 202 новых случая заражения COVID-19. Больше всего заболевших в Москве – 3670 человек.
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала рекордное число новых заражений за прошедшую неделю – более двух миллионов восьмисот тысяч. Умерло почти 40 тысяч человек.
Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией нового типа в мире заразились почти 44 миллиона человек, более одного миллиона пациентов умерли.
По числу заболевших за последний месяц на тысячу человек Россия находится на 58-м месте в мире (2,6 случая).
Министерство здравоохранения России проводит проверку больниц в Омске после того, как накануне машины скорой помощи привезли пациентов с коронавирусной инфекцией к зданию регионального Минздрава и включили сирены. Таким образом, врачи попытались обратить внимание властей на нехватку мест в местных больницах и отказы принимать тяжёлых больных. В итоге акция протеста врачей скорой помощи привела к тому, что больных всё же положили в одну из городских больниц.
Губернатор Омской области Александр Бурков отстранил от должности замминистра здравоохранения региона Анастасию Малову до окончания проверки. Она отвечала за оказание населению скорой медицинской помощи.
Жителей Южной Осетии оштрафовали за «контрабанду из Грузии» 240 литров алкоголя
В Комитете государственной безопасности (КГБ) самопровозглашенной республики Южная Осетия заявили, что оштрафовали троих граждан за «попытку незаконного ввоза из Грузии 240 литров спиртосодержащей продукции».
В ведомстве говорят, что фиксируют случаи контрабандной деятельности – «несмотря на действующие ограничения, связанные с мерами по противодействию распространению на территории республики коронавирусной инфекции».
«В частности, в октябре т.г. в окрестностях н.п. Хелчуа Цхинвальского района сотрудниками пограничной службы КГБ РЮО при попытке незаконного ввоза из Грузии 240 литров спиртосодержащей продукции задержаны трое граждан Южной Осетии. По результатам разбирательства правонарушители привлечены к административной ответственности в виде штрафа на сумму 10 тысяч рублей каждый», – сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что «реализация указанной контрафактной продукции могла привести к массовым отравлениям среди населения».
В КГБ предупредили граждан о «недопустимости нарушения уголовного и административного законодательства, а также необходимости соблюдения правовых режимов, установленных на государственной границе, в т.ч. в целях воспрепятствования распространению коронавирусной инфекции в условиях ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации в Грузии».
- В июле в югоосетинском КГБ заявили, что задержанный ими гражданин Грузии искал летучих мышей.
- Ранее представители КГБ провели в Знаурском районе «радиационную и химико-биологическую разведку маршрутов и зон нарушения госграницы» - были извлечены «образцы почвы, воды, воздуха, зеленого покрова, а также различных насекомых».
- В Цхинвали также осудили Тбилиси за использование утилизированных покрышек – заявив, что «это – экотерроризм».
Ереван и Баку снова обвинили друг друга в обстрелах
Азербайджанские вооруженные силы продолжают обстреливать мирные населенные пункты в Нагорном Карабахе, в частности, мишенью стал город Шуши, – написала в Telegram-канале пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
«Параллельно с утренними военными действиями Азербайджан вновь вел огонь по мирным населенным пунктам. Ситуация в ущелье Aветараноца остается напряженной. Мишенью стал город-крепость Шуши. К счастью, пострадавших нет», – отметила она.
В Минобороны Азербайджана заявили, что армянские ВС подвергли обстрелу Тертерский район из РСЗО «Смерч».
«Армянские вооруженные силы, вновь нарушая гуманитарный режим прекращения огня, продолжают ракетно-артиллерийский обстрел населенных пунктов Азербайджана. В 10:15 28 октября противник обстрелял город Тертер и территорию района из РСЗО «Смерч», – сказано в сообщении.
По данным ведомства, жертв и пострадавших нет.
- 25 октября Азербайджан и Армения при посредничестве США согласовали новый режим прекращения огня в гуманитарных целях. Однако после этого обе стороны обвинили друг друга в его нарушениях.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что провал достигнутого в Вашингтоне соглашения о прекращении огня вызывает разочарование. «Так бывает, когда страны длительное время конфликтуют. Они снова придут к согласию», – выразил надежду президент США.
В Южной Осетии выявили 47 случаев коронавируса, скончался шестой пациент
За минувшие сутки в Южной Осетии проведено 133 исследования на COVID-19, из них 47 тестов показали положительный результат, сообщила «Рес» главный санитарный врач самопровозглашенной республики Марина Кочиева.
Со дня снятия ограничений на де-факто границе с РФ (15 сентября) уже заболело 580 человек, за всё время пандемии – 670.
По информации югоосетинских властей, зафиксирована еще одна смерть от коронавирусной инфекции. Скончался 52-летний житель Южной Осетии. Это – шестой летальный случай в самопровозглашенной республике.
Накануне в Цхинвали прибыл военно-полевой госпиталь Минобороны РФ на 150 мест. Кроме того, в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции, югоосетинский Минздрав развернул в детской больнице РММЦ до 100 коек.
Штаб Трампа сообщил о хакерской атаке на сайт предвыборной кампании
Неизвестные хакеры атаковали сайт предвыборного штаба президента США. Об этом сообщил представитель кампании Дональда Трампа.
Злоумышленники получили доступ к управлению страницей предвыборной кампанию. В результате пользователи, заходившие на сайт Трампа, видели сообщение о взломе. "Мир устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых президентом Дональдом Трампом. Пришло время позволить миру узнать правду", — написали хакеры.
По данным штаба, никаких конфиденциальных данных взломщики не получили, так как такая информация не хранится на сервере.
Позднее работа сайта была восстановлена. Ведётся расследование.
Последнее время США неоднократно сообщали о кибератаках на американские учреждения накануне президентских выборов. На днях Федеральное бюро расследований, в частности, сообщило к одному из нападений причастны хакеры, которых поддерживают российские власти. Москва все обвинения в свой адрес неоднократно отвергала.
Выборы президента США состоятся 3 ноября.
Власти Турции назвали расизмом обложку Charlie Hebdo
Французский сатирический еженедельник Charlie Hebdo вышел сегодня с карикатурой на президента Турции Реджепа Эрдогана на обложке.
На ней полуодетый Эрдоган сидит в кресле с банкой напитка в руке, а другой рукой поднимает подол женщине в исламском платье и восклицает "Ох, Пророк!". Подпись к карикатуре гласит: "Эрдоган в частной жизни очень игрив".
Власти Турции осудили публикацию карикатуры, назвав её попыткой "распространить культурный расизм и ненанвисть".
Пресс-секретарь президента Турции Фахреттин Алтун назвал карикатуры "плодами антимусульманской программы" президента Франции Эммануэля Макрона. "Расистские, ксенофобские, исламофобские и антисемитские подстрекательства не смогут спровоцировать Турцию на ответные действия", - написал он в твиттере.
Публикация в Charlie Hebdo появилась на фоне кризиса в отношениях между Парижем и Анкарой после убийства школьного учителя Самюэля Пати. Преподаватель обсуждая с учениками свободу слова, показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. 16 октября он был убит. Подозреваемый – этнический чеченец из Москвы Абдулах Анзоров. В 2018 году его семья запросила во Франции убежище. Анзоров выложил в свой твиттер фотографию обезглавленного Пати, заявив, что "казнил" его за оскорбление пророка.
Президент Франции Эммануль Макрон назвал нападение "исламистским терактом" и заявил, что ислам находится в состоянии кризиса и призвал к защите светских ценностей Французской республики от радикального ислама. "Мы не станем отказываться от карикатур и рисунков", - добавил он.
После этого Эрдоган обвинил Макрона в исламофобии, назвал его "больным" и посоветовал "обследоваться на предмет его психического состояния". Кроме того, лидер Турции обратился к своим согражданам с призывом бойкотировать французские товары. Евросоюз осудил призыв к бойкоту.
В Сухуми выразили недовольство «политизацией темы абхазского языка»
Политизация Грузией темы абхазского языка и её вынесение на международный уровень являются открытым вмешательством во внутренние дела Абхазии, – заявили в МИД самопровозглашенной республики. Таким образом абхазские власти прокомментировали заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили. В видеообращении по случаю Дня абхазского языка грузинский лидер заявила: «сохранение абхазского языка – наш долг».
«Госпожа Зурабишвили пытается уверить общественность в том, что для нее эта проблема является самой тяжелой и ответственной. […] Характерно, что С. Зурабишвили рассматривает какую-то возможность обеспечить защиту абхазского языка без существования абхазского государства. По ее мнению, сохранить родной язык лучше всего можно без всякой государственности. Достаточно сделать ряд простых действий, например, опубликовать грузино-абхазскую версию обновленной конституции Грузии или издать двуязычный литературный журнал», – сказано в заявлении.
В Сухуми считают, что трудности, связанные с сохранением и развитием абхазского языка, спровоцированы «многолетней политикой грузинского руководства по уничтожению любых признаков самобытности абхазского народа, его культурных и традиционных ценностей».
«Президент Грузии видимо не задумывается над тем, что сохранение абхазского языка, при всех существующих сложностях, лучше всего может обеспечить именно наличие абхазской государственности и абхазского этноса, на протяжении многих лет подвергавшихся разного рода дискриминациям и притеснениям, апогеем которых стали действия Грузии по осуществлению геноцида абхазского народа в 1992-1993 годах», – говорится в заявлении.
По мнению абхазского МИД, озвучиваемые Саломе Зурабишвили идеи соответствуют «политике центрального правительства по защите языка какой-нибудь автономной республики или области».
«В этой связи следует напомнить, что Республика Абхазия давно прошла этап автономного существования в составе Грузии и сегодня развивается в качестве независимого государства. Народ Абхазии не видит своего будущего в качестве автономной единицы в рамках грузинского государства», – сказано в заявлении.
Абхазские власти считают, что необходимо «извлечь уроки из опыта прошлого» и «начать выстраивать равноправные цивилизованные отношения».
«Только такой подход может обеспечить то самое лучшее будущее, о котором говориться в обращении президента Грузии», – отмечено в заявлении.
Комментируя слова Зурабишвили о внесении абхазского языка в список языков, находящихся под угрозой исчезновения, в Сухуми заявили, что не обращались в ЮНЕСКО с такой просьбой.
«Считаем неприемлемым рассматривать вопросы развития абхазского языка без взаимодействия с властями Республики Абхазия. Политизация Грузией темы абхазского языка и ее вынесение на международный уровень являются открытым вмешательством во внутренние дела Республики Абхазия», – заявили в ведомстве.
Представители МИД намерены поставить вопрос «о спекуляциях властей Грузии по теме развития абхазского языка» в ходе очередного раунда Женевских дискуссий.
COVID-19 в Грузии: Число выздоровевших пациентов превысило число новых случаев
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 253. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 15 пациентов.
По данным правительственного портала StopCov.ge, побит рекорд по числу выздоровевших за сутки пациентов (2197). Всего выздоровевших – 14 829.
За минувшие сутки выявлен 1731 новый случай коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 33 858.
Динамика новых случаев за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351;
- 22 октября – 1595;
- 23 октября – 1759;
- 24 октября – 1941;
- 25 октября – 1928;
- 26 октября – 1872;
- 27 октября – 1824;
- 28 октября – 1731.
В Дагестане по поручению властей срывают англоязычные вывески
В Дагестане по поручению исполняющего обязанности главы республики Сергея Меликова с магазинов срывают англоязычные вывески.
Так, сотрудники администрации Махачкалы сорвали ночью вывеску и рекламные плакаты с магазина спортивных товаров New Balance. Представители магазина отметили, что их никто не поставил в известность и назвали совершивших это «вандалами».
Ранее о рейде по демонтажу рекламы, которая содержит слова на английском языке, отчиталась администрация Хасавюрта.
Генерал-полковник Сергей Меликов, бывший заместитель главнокомандующего войск национальной гвардии России, был назначен временно исполняющим обязанности главы Дагестана 5 октября. Спустя две недели на заседании и совета по развитию градостроительства он поручил до конца ноября «навести порядок» с наружной рекламой.
Меликов возмутился тем, что многие кафе и магазины в Дагестане носят названия иностранных городов, да еще и названия эти написаны, как выразился чиновник, «на латинском языке» и «в условиях, когда все зло идет оттуда». Чиновник заявил, что «такая реклама не отвечает никаким нравственным ценностям».
«Пусть названия соответствуют тому месту, в котором мы проживаем, - резюмировал он. - Пусть это будут «Дербентские огни», «Дагестанский рассвет», что угодно. А то ощущение, что в чикагских трущобах находишься».
Политтехнолог Виталий Шкляров покинул пределы Беларуси
Политтехнолог Виталий Шкляров покинул пределы Беларуси. Об этом стало известно во вторник, 27 октября, сообщило белорусское издание Tut.by. Три дня назад положение Шклярова обсуждали по телефону Александр Лукашенко и глава Госдепартамента США Майк Помпео.
Помпео в разговоре с Лукашенко призвал к снятию со Шклярова всех подозрений разрешению его выезда из Беларуси.
Виталий Шкляров - один из обвиняемых по делу блогера и предпринимателя Сергея Тихановского, бывшего претендента на участие в президентских выборах в Беларуси в 2020 году. Следствие по уголовному делу не закончено.
Виталий Шкляров, уроженец Гомеля. Он позиционирует себя как американский, немецкий и российский политический консультант и политтехнолог. У него есть опыт работы советником избирательных кампаний Барака Обамы, Берни Сандерса, Ангелы Меркель, Ксении Собчак, Дмитрия Гудкова, сообщает издание Tut.by.
Супруга Шклярова - гражданка США, работает в американском посольстве в Киеве. У Шклярова в связи с этим есть американский дипломатический паспорт.
Виталий Шкляров был задержан 29 июля в Гомеле, куда приехал навестить свою мать. Почти три месяца он содержался в следственном изоляторе. Во время заключения, он на ногах перенес коронавирус. 10 октября он был среди участников встречи Лукашенко с политзаключенными в СИЗО КГБ и вскоре вышел на свободу.
Сотрудница Багдатского сервис-центра скорой помощи скончалась от коронавируса
Сотрудница Багдатского сервис-центра скорой медицинской помощи скончалась от коронавируса. Эту информацию подтверждают в Центре скорой медицинской помощи.
По их информации, ей было 45 лет, и она проходила курс лечения в Тбилиси.
«Пациентка из-за лишнего веса входила в группу риска, и вследствие ухудшения состояния спасти ее не удалось», - заявляют в Центре скорой помощи, передает «ИнтерпрессНьюс».
- Ранее сегодня сообщалось, что от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 23 пациента. Это – максимальный показатель за все время пандемии.
- По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки выявлено 1824 новых случая коронавируса. Число подтвержденных случаев в стране достигло 32 127.
Майк Помпео призвал Пашиняна и Алиева остановить войну
Госсекретарь США Майк Помпео призвал Никола Пашиняна и Ильхама Алиева остановить войну и вернуться к переговорам. Пресс-служба Госдепартамента США сообщила сегодня, 27 октября, во второй половине дня о состоявшихся телефонных разговорах между Помпео и лидерами Армении и Азербайджана.
Власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики сообщили об обстреле города Лачин, через который проходит главная дорога, связывающая Армению и Карабах. Если азербайджанским военным удастся перерезать эту дорогу, то это станет «гигантской проблемой» армянских сил, обороняющихся в НКР, отмечает Би-би-си.
Город Лачин подвергся артиллерийскому обстрелу, в результате чего многие дома разрушены. Азербайджанская армия ранее уже приблизилась к Лачину на расстояние, с которого можно обстреливать Лачин «Градом» или из артиллерии.
За прошедшие сутки диагноз COVID-19 подтвержден у 113 жителей Абхазии
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 467 жителей самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 113 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 148 человек, 118 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 26 человек оценивается как тяжелое, 36 – средней степени тяжести. Выписаны 10 пациентов.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 3952 человека. 36 летальных случаев. Выздоровели 1474 человека. В Гудаутский госпиталь было доставлены 9 человек.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 54 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 4 человека.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
Коронавирус выявили у настоятеля монастыря Давита-Гареджи архимандрита Кириона
Коронавирус подтвердился у настоятеля монастыря Давид-Гареджи архимандрита Кириона. Священник сам подтвердил эту информацию во время телефонного разговора с телекомпанией «Рустави-2».
По его словам, в последние дни он не был в церкви и не имел контактов с прихожанами. «У меня нет температуры, у меня ничего нет, мне только сказали, что «у вас ковид». Не знаю, я верю … Я нахожусь в изоляции дома», - сказал архимандрит Кирион.
Накануне также стало известно, что коронавирус подтвердился у митрополита Цагери и Лентехи Стефане Калиджишвили, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- Архимандрит Кирион является одним из главных свидетелей обвинения в резонансном деле Давид-Гареджи. Священник дал показания против двух задержанных госслужащих-картографов – Ивери Мелашвили и Натальи Ильичевой, которые обвиняются в том, что не использовали карту от 1938 года, из-за чего, по версии следствия, Грузия могла потерять свою территорию во время делимитации госграницы с Азербайджаном.
Военные медики продолжают принимать пациентов в развернутом в Сухуми мобильном госпитале
Военные медики Южного военного округа в круглосуточном режиме продолжают принимать пациентов в мобильном многопрофильном госпитале, развернутом в самопровозглашенной республике Абхазия для больных с коронавирусной инфекцией.
В настоящее время в госпитале на лечении находятся 55 жителей республики с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Больные получают лечение в полном объеме. Их привозят на машинах скорой помощи со всех районов республики. Решение о госпитализации и дальнейшем лечении принимается по согласованию с участковыми врачами.
Как сообщил врач анестезиолог-реаниматолог мобильного многопрофильного госпиталя ЮВО лейтенант медицинской службы Ярослав Кузин, «на данный момент в распоряжении военных медиков мобильного многопрофильного госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование - 28 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), из них 4 переносных и 24 стационарных. В данный момент для поддержания дыхательной функции тяжело больных в реанимационном отделении задействовано 4 аппарата ИВЛ. В запасе имеется большое количество кислорода в баллонах, которые меняют по мере необходимости специально обученный персонал. Также в госпитале имеются современные мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория».
Российские военные медики на территории развернутого в Сухуми госпиталя дополнительно проводят исследования по ПЦР-диагностике анализов, доставляемых из городских лаборатории республики. В течение нескольких дней было обработано около 500 анализов. Все результаты исследований оправляются обратно в лаборатории республики, что позволяет значительно ускорить получение результатов.
- Министерство обороны Российской Федерации по просьбе абхазских властей развернуло мобильный многопрофильный госпиталь на 100 койко-мест в целях увеличения коечного фонда и оказания медицинской помощи пациентам с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции в Абхазии.
- Мобильный многопрофильный госпиталь представляет собой полевое медицинское подразделение, предназначенное для стационарного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией. Для проведения лечебно-диагностических мероприятий госпиталь оборудован аппаратами искусственной вентиляции легких, мониторами интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографическими аппаратами, аппаратами УЗИ, анализаторами крови и ПЦР-лабораторией.
СМИ публикуют кадры удара азербайджанского беспилотника по автомобилю главы Минобороны Карабаха
Азербайджанские СМИ публикуют кадры удара беспилотника по автомобилю главы Минобороны самопровозглашенного Нагорного Карабаха Джалала Арутюняна.
«В результате блестящей операции, разработанной и осуществленной министерством обороны совместно со спецслужбами Азербайджана, был установлен и взят под наблюдение служебный автомобиль Джалала Арутюняна. Постоянное наружное наблюдение осуществлялось посредством беспилотного летательного аппарата. Убедившись в том, что Дж.Арутюнян находится в автомобиле и следует на одну из боевых позиций, по автомобилю был нанесен удар из оперативно-тактического средневысотного БПЛА», – отмечает haqqin.az.
Азербайджанские СМИ пишут, что Арутюнян «был ликвидирован». В Баку его обвиняют в «совершении особо тяжких военных преступлений на территории Азербайджана с 1992 года».
По данным карабахских властей, Джалал Арутюнян получил ранение и «скоро вернется в ряды армии».
При этом он освобожден от должности министра обороны и командующего Армией обороны. На пост главы оборонного ведомства назначен Микаэл Арзуманян.
- Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.
81-летняя жительница Южной Осетии умерла от COVID-19
В Южной Осетии от коронавируса и осложнений после него скончался пятый пациент. Как сообщила «Рес» замминистра здравоохранения самопровозглашенной республики Алла Чочиева, умерла 81-летняя жительница Квайса, «которая поздно обратилась за медицинской помощью».
«Скончавшаяся пациентка из города Квайса поступила в РММЦ вчера. Ввиду поздней госпитализации и тяжёлого состояния, врачам не удалось спасти её жизнь», – сказала Чочиева.
В Минздраве отметили, что женщина занималась самолечением, причиной смерти пациентки стала двусторонняя пневмония тяжелой формы, которая развилась на фоне коронавируса. Также пенсионерка страдала гипертонией.
Общее число смертей от коронавируса в Южной Осетии достигло пяти, число случаев коронавируса за время пандемии – 623.
Казахстан использовал фразу Бората в официальном слогане для туристов
"Казахстан. Очень хорошо"
Коронная фраза персонажа актёра Саши Барона Коэна, – Бората, – стала официальным слоганом туристической кампании Казахстана. Правительство страны неоднократно критиковало фильмы о Борате, оскорбляющие, с точки зрения чиновников, образ Казахстана и его жителей.
Фильмы «Борат» рассказывают историю о жителе Казахстана Борате Сагдиеве, приезжающего в США и знакомящегося с местным обществом. Первая картина собрала в прокате больше 260 миллионов долларов, Барон Коэн получил за неё премию «Золотой глобус» как лучший комедийный актёр.
Фильмы вызвали резкую негативную реакцию казахских властей. Картина была к прокату в стране. В 2009 году казахские операторы кабельного телевидения отказались транслировать фильм, шедший в эфире ретранслируемой ими российской версии MTV. «По сути, фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами», — сообщил МИД страны после выхода второго фильма.
Несмотря на это в октябре 2020 года Совет по туризму при правительстве страны одобрил концепцию рекламных роликов, использующих фразу Бората — «Very nice!», пишет издание «Информбюро». В четырёх 12-секундных роликах герои рассказывают о природе, достопримечательностях и традиции Казахстана одной и той же фразой: «Very nice!» (очень хорошо).
Сам Барон Коэн узнав о рекламе, сообщил редакции The New York Times, что Казахстан из его фильмов не имеет ничего общего с настоящей страной. «Я выбрал его только потому, что американцы о нём ничего не знают», — написал он. Так же он комментировал обвинения в расизме.
- В 2012 году министр иностранных дел Казахстана Ержан Казыханов заявил депутатам парламента, что поток иностранных туристов в страну после выхода «Бората» увеличился в 10 раз.
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