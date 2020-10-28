Власть и оппозиция готовятся к своему митингу победы

С приближением дня голосования борьба между фаворитами становится все более жесткой. Сегодня «Грузинская мечта» и «Нацдвижение» обменялись крайне резкими выпадами. Поводом послужили планы «Нацдвижения» провести в день выборов «победный митинг».

По всей видимости, в правящей партии не на шутку встревожены планами «Нацдвижения» провести митинг перед зданием парламента после закрытия избирательных участков. По словам члена политсовета ЕНД Георгия Барамидзе, заявка подана в мэрию Тбилиси:

«Мы планируем провести победный митинг и хотим отпраздновать успех вместе со своими сторонниками перед парламентом. Восемь лет они говорили, что мы дестабилизируем ситуацию, осуществляем государственный переворот, собираем шины. Где все это? У страха глаза велики, они знают, что проигрывают, и не хотят признать это. Но они не смогут противостоять силе народа. Если народ соберется, то они не смогут предъявить подтасованные результаты, они это хорошо знают и боятся», – сказал Георгий Барамидзе.

Ответ правящей партии был крайне резким. Почин задал Ираклий Кобахидзе, который на брифинге в офисе «Грузинской мечты» обвинил «Нацдвижение» в подготовке военного переворота.

«Мы располагаем информацией, что «Нацдвижение», помимо официального избирательного штаба, открыло так называемый революционный штаб под руководством преступника Вано Мерабишвили. Его задача – провоцировать граждан, поощрять насилие и развивать политические процессы по революционному сценарию. В этой связи особое внимание они уделяют нескольким районам – но мы хотим заявить, что любая попытка сорвать избирательный процесс будет строго наказана. «Грузинская мечта» сделает все возможное, чтобы провести выборы на самом высоком демократическом уровне», – пообещал Кобахидзе.

Более жесткое заявление прозвучало из социальной сети Facebook – в этот раз от министра обороны Ираклия Гарибашвили:

«Предатель родины, сдавший исторические земли и святыни врагу, убийца и угнетатель, клоун Саакашвили и его банда уберутся после выборов из политики. Эта предательская сила должны быть упразднена!»

К перепалке присоединились другие оппозиционные политики. Член политсовета «Европейской Грузии» Гиги Угулава безоговорочно поддержал бывших соратников:

«Лидеры «Грузинской мечты» – вы идиоты! Кто начинает революцию с подачи заявления в мэрию? Я не знаю в мире прецедента, чтобы революции начинались таким образом! Кто-нибудь верит в эту чушь? Власти вообще вышли из зоны разума», – возмущался кандидат в депутаты.

Впрочем, среди умеренной оппозиции нашлись и такие, кто тоже не склонен верить в благие помыслы «Нацдвижения». Леван Коберидзе, мажоритарный кандидат от партии «Лело», считает проведение митинга в день выборов провокацией:

«Не будет ничего удивительного, если ЕНД предпримет согласованные с «Грузинской мечтой» провокационные действия в день выборов. Эти силы на протяжении лет подпитывают друг друга, продлевая политическую жизнь на Олимпе. Но их поезд ушел, сегодня большинство избирателей не хотят видеть ни одну из этих деструктивных сил во власти. Люди хотят спокойной передачи власти», – заявил мажоритарный кандидат.

Лидер «Свободной Грузии» Каха Кукава тоже убежден, что «Нацдвижение» и «Грузинская мечта» действуют в унисон:

«Мы наблюдаем тот же спектакль, который наблюдали на всех выборах, проводимых в Грузии с 2012 года, и я очень хочу, чтобы грузинский народ не дал себя обмануть в очередной раз, делая выбор между «Грузинской мечтой» и «Нацдвижением». Это на удивление примитивный спектакль, и в этом спектакле всегда приблизительно так: первое действие – Саакашвили выходит и говорит, что вернется в Грузию. Впервые это произошло в 2013 году в рамках т.н. шинной революции, и, как мы помним, тот же сценарий отрабатывался в ходе всех последующих выборов. И нынешние не становятся исключением. На самом деле, есть один трусливый человек, который сидит за границей и никуда не собирается возвращаться, и есть «Грузинская мечта», которая все никак не возбудит уголовное дело».

Между тем в правящей партии говорят о противостоянии внутри оппозиции. По словам Ираклия Кобахидзе, раскол налицо. Также он заверил, что прокуратура уже вовсю занята собиранием доказательств попытки госпереворота.

В тбилисской мэрии подтверждают получение заявки о проведении митинга «Нацдвижения» с полудня 31 октября до 24:00 ночи.