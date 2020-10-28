Смерть молодой женщины в Дранде. Вопросы без ответов

19-летняя молодая женщина погибла в следственном изоляторе Министерства внутренних дел Абхазии 26 октября, куда она приехала накануне для свидания с подсудимым. Пока МВД и прокуратура проводят проверки, в социальных сетях циркулируют слухи относительно этого трагического происшествия.

Уроженка Гудаутского района и жительница Сухума 19-летняя Аманда Сичинава приехала в следственный изолятор МВД (Драндская тюрьма) на суточное свидание к подсудимому Айнару Зухба (1987 года рождения) вечером 25 октября. На следующий день Зухба обнаружил в комнате для свиданий труп молодой женщины. Таковы предварительные данные, обнародованные Министерством внутренних дел Республики Абхазия о данном происшествии.

Глава МВД Дмитрий Дбар по факту гибели посетительницы подсудимого назначил служебную проверку СИЗО.

Тем временем прокуратура проводит доследственную проверку, назначена судебно-медицинская экспертиза, которая должна установить причину гибели женщины. Об этом сообщил исполняющий обязанности помощника генерального прокурора по связям с общественностью и СМИ Даур Амичба:

«Прокуратурой Гулрыпшского района проводится проверка сообщения о преступлении. Назначена и проведена судебно-медицинская экспертиза, заключение мы пока не получили. Когда ее обнаружили, в тот же день отвезли в морг и ночью того же дня провели вскрытие. Результаты пока ждем. Были бы результаты, мы бы уже сказали о них. МВД вчера заявило, что проводится служебная проверка по этому факту, соответственно, и мы параллельно проводим свою проверку. Ведутся следственные действия, допросили сотрудников СИЗО, в ближайшее время – до пятницы, наверное, будет принято процессуальное решение. Пока только такая информация, я думаю, к концу недели будет более подробная».

Смерть молодой женщины вызвала большой резонанс и активно обсуждается в социальных сетях. Мы не будем приводить версии, выдвигаемые пользователями, но все они предполагают, что речь идет о существенном нарушении режима, действующего в СИЗО. Начать можно с того факта, что Аманда Сичинава пришла на свидание в воскресенье вечером, а, в соответствии с инструкцией, по воскресеньям свидания не предоставляются, тем более ночные. О других возможных нарушениях можно будет говорить после проведения экспертизы – в частности, был ли произведен досмотр посетительницы?

Что касается подсудимого Айнара Зухба, которого навещала Сичинава, то о нем известно, что он, наряду с тремя другими подсудимыми, обвиняется в применении насилия в отношении сотрудников милиции. Уголовное дело рассматривает Сухумский районный суд, а потерпевшими по делу признаны около тридцати человек.

Напомним, что речь идет о резонансном преступлении, совершенном с участием бывшего оппозиционера Мизана Зухба, братом которого является Айнар Зухба. 16 марта этого года сотрудники Управления уголовного розыска преследовали за превышение скорости автомашину без номерных знаков. В ответ на требование остановиться их обстреляли из огнестрельного оружия. Погоня закончилась недалеко от въезда в село Яштуха Сухумского района, где преступникам удалось скрыться от преследования. Позже машину, на которой скрылись злоумышленники и которая, как выяснилось, была угнана, нашли сожженной в селе Каман Сухумского района. Днем сотрудники милиции задержали участников происшествия в селе Яштуха, ими оказались братья Айнар и Мизан Зухба, Аслан Зухба и Гарри Авидзба. В момент задержания они протаранили милицейскую машину, потом бросили ее и пытались скрыться бегством. Их обвиняют в применении насилия к представителям власти и незаконном хранении оружия и боеприпасов. Айнар Зухба в дополнении к перечисленным статьям обвиняется в совершении кражи в особо крупном размере.

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