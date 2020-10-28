Москва играет по-маленькому

«Альянс патриотов Грузии» внезапно поднял архивы – в преддверии парламентских выборов пророссийские силы припомнили бывшей правящей партии «Единое национальное движение» грехи прошлого – кадры тюремных пыток. Досталось и «Грузинской мечте».

«Альянс патриотов Грузии» – партия, прочно аффилированная с Россией, которую некоторые в стране считают сателлитом правящей «Грузинской мечты», за пару дней до выборов внезапно перешла в наступление – на главную оппозиционную партию «Единое национальное движение». Вице-спикер парламента и генсек «патриотов» Ирма Инашвили провела специальный брифинг, на котором вдруг вспомнила о тюремных кадрах восьмилетней давности, которые, по мнению многих аналитиков, «помогли» партии Михаила Саакашвили проиграть борьбу за власть в 2012 году.

По ее словам, сейчас грузинское общество должно объединиться, чтобы не допустить возвращения к власти тех, кто пытал людей в тюрьмах. При этом досталось и «Грузинской мечте». Инашвили считает, что пришло время для того, чтобы страну возглавила другая сила:

«Грузинская мечта» виновна в том, что годами скрывала преступников и не наказала их должным образом. И вот на политическое поприще вышла партия верующих и ее союзники! Мы должны победить, чтобы наказать этих преступников и их покровителей из политической элиты «Грузинской мечты»!

Параллельно о все тех же кадрах пыток и «девятилетнем кровавом режиме» вспомнил и председатель фракции «Альянса патриотов» в парламенте Георгий Ломия, назвавший главного виновного – экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

В том, что в политическую повестку прямо накануне выборов пытаются вернуть тему тюремных пыток, в экспертном сообществе узрели руку нынешней правящей партии. По мнению вице-президента НПО «Атлантический совет Грузии» Бату Кутелия, задействование на этом поприще «Альянса патриотов» как раз подтверждает связь этой партии с «Грузинской мечтой», как это делалось и в контексте отношений с Россией:

«То, что они попали в парламент, я думаю, тоже является частью стратегии «Грузинской мечты», чтобы создать хороший фон для той политической повестки дня, которая есть у «Грузинской мечты» и которую очень четко декларировали – чтобы Грузия не была проблемой между Россией и Западом. И чтобы в отношении России Грузия не делала такие шаги, которые будут враждебно восприниматься с российской стороны».

То, что в России отношение к «Грузинской мечте» гораздо лояльнее, чем к «Нацдвижению» и ее производным, в Москве никогда не скрывали. Правда, через близких к Кремлю политологов вроде Александра Дугина давали понять – «Мечта» лишь один из этапов двусторонних отношений Москвы и Тбилиси:

«Иванишвили и «Мечта» – это переходная структура, но она очень полезная».

А не так давно глава МИД России Сергей Лавров прямо дал понять – Москва видит будущее российско-грузинских отношений в «небольших партиях», только-только начинающих обрастать сторонниками:

«Я убежден, что наши отношения с Грузией восстановятся, наладятся. И мы видим появление грузинских политиков, которые за это выступают. Пока это еще небольшие партии в правящих элитах. Но я убежден, что в конечном итоге восторжествует наша традиционная историческая близость».

При этом, по мнению грузинских экспертов, «традиционную историческую близость» Москва активно «цементирует» немалыми финансовыми вливаниями. Недавний скандал, связанный с пресловутым «Альянсом патриотов», тому наглядное подтверждение, считает исследователь Центра Ильи Чавчавадзе Гия Джапаридзе, который занимается изучением скрытых форм финансирования грузинских политических партий:

«Когда мы говорим о финансировании, это не значит, что российские спецслужбы прямо перечисляют деньги на их счет. Для этого существуют такие формы финансирования, которые для простых смертных, не для специалистов, не информированных людей, не лежат на поверхности. Более того, подобные формы незаконного финансирования зачастую сложно расшифровать и тем, кто работает в этом направлении. То есть это хорошо зашифрованные схемы, которые Российская Федерация использует не только в Грузии, но и во всем мире».

Согласно расследованию журналистов центра «Досье» Михаила Ходорковского, Кремль потратил на предвыборную кампанию «Альянса патриотов» почти восемь с половиной миллионов долларов. Партия Ирмы Инашвили получала методички от близких к Кремлю политтехнологов.

При этом, по мнению политолога Бату Кутелия, Кремль в этот раз явно ставит не на одну лошадку, предпочитая разводить в Грузии партии правого и ультраправого толка вроде «Грузинского марша», пытаясь столкнуть страну с западного пути:

«Псевдопатриотизм или национализм, или в каких-то моментах даже фашизм, являются очень хорошим прикрытием, под которым Россия старается внести рознь в грузинское общество, создать внутренний конфликт в тех вопросах, которые являются вопросами национального консенсуса. Например, то, что Грузия должна быть европейской демократией».

Будет ли такая стратегия успешной, покажут ближайшие дни. 31 октября страна выберет новый парламент, но снижение проходного барьера до 1%, по мнению наблюдателей, дает основания предполагать, что в политической палитре Грузии, вполне вероятно, появятся ультраправые оттенки.