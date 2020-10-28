Грузинский баскетболист Георгий Цинцадзе получил награду Международной федерации баскетбола

Баскетболист национальной сборной Грузии Георгий Цинцадзе получил награду Международной федерации баскетбола «Подача Десятилетия». Болельщики со всего мира признали «лучшим пасом» за последние 10 лет передачу грузинского спортсмена в матче Евробаскета 2015 года.

В женской и мужской категории на титул «Подача Десятилетия» было заявлено 16 технических элементов. Речь идет о самых сложных передачах, сделанных на матчах национальных и континентальных команд в период с 2010 по 2020 годы.

В финале голосования Цинцадзе набрал 58% голосов, обойдя аргентинца Факундо Кампаццо, сообщает агентство «Новости-Грузия». До этого он грузинский игрок также выбил из сетки таких игроков, как Душан Булут (Сербия) и Марк Газоль (Испания).

«Для меня большая честь стать победителем этого конкурса. Осознание того, что то, что вы сделали на баскетбольной площадке, признано лучшим за десятилетие, действительно очень волнительно», - сказал Цинцадзе.

Голевая передача, которая принесла грузину приз, была получена за матч против Литвы во время отборочного матча Евробаскета в Лилле в сентябре 2015 года. Вырвавшись на полосу штрафных бросков литовцев в третьем периоде встречи, Цинцадзе сделал пас сверху за спину партнеру по команде Манучару Маркоишвили, который успешно завершил проход.

Грузия проиграла матч на последних минутах игры со счетом 81-85, однако впечатляющий ход Цинцадзе принес ему признание за лучшую передачу на соревнованиях, организованных FIBA за последнее десятилетие.