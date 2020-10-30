Хабиб Нурмагомедов обвинил Макрона в оскорблении чувств мусульман

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в "оскорблении чувств более полутора миллиарда верующих мусульман под лозунгом свободы слова". Об этом российский спортсмен написал в инстаграме под фотографией Макрона с изображением протектора подошвы на лице.

"Аллах скор в расчёте и вы это увидите", – написал Нурмагомедов (орфография и пунктуация оригинала сохранены). Спортсмен также допустил в адрес французского лидера оскорбительные выражения. Запись Нурмагомедова за короткое время собрала сотни тысяч лайков.

Своё сообщение Нурмагомедов опубликовал вскоре после ножевых атак в Ницце и Авиньоне и резонанса после убийства выходцем из Чечни во Франции учителя Самюэля Пати, который во время урока о свободе слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

Ранее против Макрона выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал французского лидера "вдохновителем терроризма в своей стране".

Перед посольством Франции в Москве второй день проходят акции мусульман. Они держат плакаты против Макрона и французского журнала Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка. Сегодня мусульманские активисты вновь собрались на акцию перед зданием посольства и сожгли портрет президента Франции.

Французская дипмиссия обратилась к российским властям с просьбой усилить охрану всех диппредставительств в стране.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что оскорблять чувства верующих недопустимо и одновременно недопустимо убивать.