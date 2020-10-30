В Южной Осетии растет число зараженных коронавирусом после снятия карантинных ограничений на границе с Россией 15 сентября. Стали ли люди на этом фоне осторожнее?

– Как себя ведут люди в вашем окружении? Они стали более осторожны с ростом числа зараженных в Южной Осетии?

Эсма: Мое окружение отличается сознательностью, мне повезло в этом. Да, они стали осторожнее, носят маски, контактов меньше. Соблюдают осторожность. Сегодня мне пришлось пойти на похороны, другого выхода не было. Но я заметила, что людей было мало, а те, которые были, были в масках. Старались не обниматься, руки не пожимать, как у нас на Кавказе бывает на похоронах. Люди как-то старались этого избегать. Видно, что народ у нас старается придерживаться этих мер предосторожности.

Вячеслав: В моем окружении и я скептически относимся к этому вирусу. Считаем, что это обыкновенный грипп – не больше и не меньше. А то, что людей пытаются запугать, что это какой-то смертельный вирус, я думаю, что этим они только усугубляют проблему. Мне лично так кажется. Я не знаю, как думают другие. Может, чуть по-другому протекает этот вирус, и все. В этом году в январе я уже переболел. Мне кажется, что этот вирус у меня и был, потому что две недели температура не спадала с 37,8 градусов. Ничего больше особенного я не почувствовал.

Арина: Мои знакомые ведут себя очень осторожно, все переживают за своих родных и близких. Конечно, им очень тяжело. Они осознают серьезность всего этого, и у них, как у любого нормального человека, возникает паника – не дай бог, это коснется их. У всех есть дома пожилые люди с хроническими заболеваниями. Они, конечно, переживают и беспокоятся. Я тоже переживаю, но все же надеюсь, что нам удастся выстоять против этого всего.

Инал: Да, конечно, я сам стал осторожнее, люди начали избегать лишних контактов, носить маски. Все, как говорится, по канонам самоизоляции. Я лично почувствовал это, когда у нас начался первый карантин. Тогда у нас все и началось. А сейчас, когда вирус уже здесь, это ощущается сильнее. Еще не все привыкли к этому. Есть многие, которые не верят в вирус. Но все придет со временем, надо адаптироваться на сто процентов. Это новые реалии и нужно подходить к этому осторожно и с умом.

Милана: По моим наблюдениям, есть еще такие люди, которые не верят в существование вируса. В отличие от карантина, который у нас был весной, можно заметить, что в городе больше людей в масках, особенно пожилых. В магазинах тоже все в масках, висят объявления, что нельзя входить без масок. Люди подошли более ответственно и в большинстве случаев верят, что у нас есть коронавирус.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия