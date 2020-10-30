Тбилиси не принимает Киев

Предвыборный скандал с международным подтекстом. Делегация Верховной Рады, которая должна была наблюдать за ходом голосования, не попала в Грузию. По данным некоторых украинских СМИ, они могли быть провокаторами.

Полсотни украинских депутатов, направлявшихся в Грузию для наблюдения за ходом назначенных на 31 октября парламентских выборов, не впустили в страну. Как сообщили в правящей партии «Слуга народа», грузинские власти отменили разрешение на рейс, который должен был доставить украинских народных избранников в Тбилиси.

Примечательно, что членов Верховной Рады в Грузию пригласило оппозиционное «Единое национальное движение». Представительница фракции правящей партии в украинском парламенте Лиза Ясько на своей странице в социальной сети Facebook написала:

«Грузинские власти отменили (или не предоставили) разрешение на прием самолета из Украины. Это вызывает сожаление, потому что прозрачность избирательных процедур – основа демократии. Эту прозрачность и, как следствие, доверие к результатам выборов, среди прочего, обеспечивают наблюдатели. Казалось бы, прибытие наблюдателей из дружественной страны-партнера должно стать очередным проявлением сотрудничества между государствами, которые, помимо исторически теплых отношений, разделяют и общие проблемы безопасности в виде оккупации части территорий Россией. Однако, к сожалению, сегодняшнее решение идет вразрез с этими рациональными соображениями».

В Киеве выразили обеспокоенность тем, что украинским депутатам, представителям дружественной Грузии страны, чинят препятствия в мониторинге за процессом голосования. При этом в партии «Слуга народа» подчеркнули, что Украина готова работать с демократически избранным парламентом Грузии независимо от того, кто получит большинство и, как следствие, кресло премьер-министра.

В оппозиционной партии «Единое национальное движение» расценили недопущение украинских наблюдателей в Грузию как преднамеренное препятствие обеспечению свободного волеизъявления граждан. Как отметили ЕНД, у украинской делегации было формальное согласие со стороны властей Грузии на мониторинговую миссию, но чартерный рейс был внезапно отменен в последний момент.

В МИД Грузии в связи с этим пока никаких комментариев не делают. Что касается правящей партии, исполнительный секретарь «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявил, что украинские депутаты сами отказались от визита:

«Насколько мне известно, они отказались приезжать в Грузию. Я не знаю причины, но они сами отказались от чартера. И на этот счет есть доказательства».

Никаких конкретных доказательств Кобахидзе, правда, не привел. Но миссия украинских депутатов может оказаться не столь однозначной. Директор информационного агентства «Новости Украины» Олег Дейнеко за день до этого, 29 октября, на специально созванной пресс-конференции объявил, что украинская делегация, ни много ни мало, планировала поддержать «спецоперацию по незаконному свержению власти» в Грузии:

«Стало известно, что 31 октября, среди ночи, ровно в два часа ночи, из аэропорта «Борисполь» в нарушение всех карантинных норм обоих государств – и Грузии, и Украины – территорию Украины покинут 49 государственных чиновников наивысшего первого ранга – народных депутатов и восемь сотрудников секретариата провластной партии «Слуга народа», чтобы в этот же день, 31 октября, с 8 утра до 20:00 принять участие в политической спецоперации по незаконному свержению власти в Грузии и сознательной провокации вооруженного восстания в горной республике, а также международного конфликта, имеющего все шансы привести Украину к военному противостоянию с еще одним соседним государством».

По словам Дейнеко, среди целей украинского политдесанта был подрыв доверия к действующим грузинским властям со стороны грузинских избирателей. Они якобы должны были объявить о массовых фальсификациях со стороны правительства Грузии. При этом украинский журналист утверждает, что список депутатов Верховной Рады, которые должны были взять на себя роль наблюдателей, формировался исходя из того, как они голосовали за вероятную кандидатуру экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и лидера партии «Единое национальное движение» на пост премьер-министра Украины.

О том, что ЕНД готовит в день выборов провокации, не устает заявлять и правящая партия «Грузинская мечта». По словам исполнительного секретаря политической организации Ираклия Кобахидзе, особое внимание следует уделить трем представителям ЕНД – бывшему генералу Дэви Чанкотадзе, бывшему министру обороны Дмитрию Шашкину и бывшему депутату Нике Мелия:

«Больше всего провокаций ожидается в Болниси, Дманиси, Марнеули, Батуми, Зугдиди и Глдани. Оппозиция мобилизовала группы, вооруженные дубинками и электрошокерами. Некоторые из них – бывшие военнослужащие и полицейские, соответственно, они имеют право на ношение оружия. В нашем распоряжении оказались списки, полученные из офисов «Национального движения». В этих списках – люди, мобилизованные ими для совершения деструктивных действий».

Кобахидзе призвал правоохранительные органы незамедлительно отреагировать на этот факт. Он предупредил, что любая попытка дестабилизации ситуации будет караться по всей строгости закона.

На обвинения исполнительного секретаря «Грузинской мечты» отреагировал Ника Мелия. На своей страничке в соцсети Facebook, обращаясь к Ираклию Кобахидзе, он написал: «Не знаю, как насчет электрошока, но то, что вы в шоке, это точно».

Парламентские выборы в Грузии пройдут 31 октября, предварительные результаты голосования станут известны уже в ночь на 1 ноября, что касается окончательных итогов, то их подведут через 19 дней после голосования.