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Роберт Кочарян заразился коронавирусом и не может поехать в Москву
Второй президент Армении Роберт Кочарян заразился коронавирусом, сообщает офис второго президента.
Сегодня стало известно, что первый президент Армении Левон Тер-Петросян и Роберт Кочарян хотят поехать в Москву для обсуждения вопросов, связанных с ситуацией вокруг непризнанного Нагорного Карабаха.
«Предложение поехать в Москву Роберту Кочаряну сделали второй и третий президенты Нагорного Карабаха. Президент согласился с целесообразностью этого предложения, но выезд из страны по известной причине был для него закрыт. После разговора Аркадия Гукасяна и Бако Саакяна с премьер-министром суд разрешил президенту Кочаряну выехать из страны (срок выезда – до 7 ноября), и вернул ему паспорт.
Роберт Кочарян намеревался в ближайшие дни поехать в Москву и сдал тест на COVID, что является обязательным для въезда в РФ. Результат теста оказался положительным, что было совершенно неожиданным, поскольку у него не было и до сих пор нет никаких симптомов болезни», - говорится в сообщении офиса.
Это означает, что поездка Кочаряна в Москву временно стала невозможной, он находится в самоизоляции.
Другие новости дня
Глава Конституционного суда Украины заподозрен в госизмене
Группа депутатов Европарламента обратились к Украине с призывом восстановить функции Национального агентства по предупреждению и противодействию коррупции. Призыв европейских депутатов противоречит постановлению Конституционного суда Украины, лишившего национальное антикоррупционное ведомство функций контроля над судебной ветвью власти.
Парламентарии Европейского союза выразили обеспокоенность решением Конституционного суда Украины, заявив, что оно создало «правовую яму» в ключевом законодательстве по антикоррупционной реформе.
Председатель Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий заподозрен в государственной измене. Государственного бюро расследований (ГБР) начало «досудебное расследование по фактам самовольного занятия земельного участка, совершенного группой лиц, а также государственной измены председателем Конституционного суда», заявил журналистам исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачов.
Председатель КСУ в июле 2018 года, «действуя в составе группы лиц», самовольно занял земельный участок. В ГБР считают, что при этом был нарушен украинский закон. Александр Тупицкий якобы заключил сделку, в рамках которой признал полномочия российских органов на внесение записей об отчуждении украинского земельного участка. Таким образом, участок оказался под юрисдикцией Российской Федерации, говорится в документах Государственного бюро расследований Украины.
Если вина председателя Конституционного суда Александра Тупицкого в нанесении ущерба суверенитету и безопасности Украины будет доказана, то он может лишиться свободы на 15 лет, а его имущество может быть конфисковано.
Участок, о котором идет речь, находится в аннексированном Россией Крыму.
В Абхазии 34 новых случая инцицирования COVID-19, два человека скончались
За прошедшие сутки тестирование на коронавирусную инфекцию прошли 232 жителя самопровозглашенной республики Абхазия, диагноз COVID-19 подтвержден у 34 из них.
На данный момент в Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 133 человек, 114 из них с подтвержденным диагнозом COVID-19. Состояние 19 человек оценивается как тяжелое, 31 – средней степени тяжести. Выписаны 5 пациентов.
17 октября в инфекционное отделение Гудаутской ЦРБ была доставлена пациентка 86 лет с двусторонней полисегментарной пневмонией. У пациентки была подтверждена коронавирусная инфекция. Женщина получила необходимое лечение в полном объеме, но несмотря на это, умерла ночью 30 октября.
В гудаутском госпитале скончался пациент 1942 года рождения, поступивший в инфекционное отделение 15 октября с коронавирусной инфекцией и двусторонней полисегментарной пневмонией. Несмотря на проводимое интенсивное лечение, мужчина скончался 30 октября.
В мобильном многопрофильном госпитале, развернутом на территории сухумского пансионата «Айтар», находятся 62 пациента с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Состояние здоровья 57 пациентов – средней степени тяжести, в тяжелом состоянии 5 человек.
Общее число выявленных заболевших коронавирусом в Абхазии на сегодняшний день составляет 4160 человек. 40 летальных случаев. Выздоровели 2257.
Оперативный штаб по защите населения от коронавирусной инфекции призывает жителей республики соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы избежать заражения.
В Грузии созданы полицейские группы для обеспечения безопасности в день выборов
МВД Грузии обещает обеспечить проведение парламентских выборов 31 октября в безопасной, свободной и спокойной среде. С этой целью во всех регионах страны будут созданы мобильные группы полиции.
Мобильные группы будут реагировать на все факты правонарушений. Одновременно ведомство будет поддерживать коммуникацию с международными наблюдательскими миссиями и аппаратом Народного защитника. Вести диалог с этими структурами поручено департаменту международных отношений и департаменту мониторинга защиты прав человека.
Информацию о контактных лицах уже получили международные организации, офис омбудсмена, международные и местные наблюдательские миссии, неправительственные организации, сообщает агентство «Новости-Грузия».
«В день выборов МВД Грузии периодически будет информировать общество о возможных нарушениях», - сказано в заявлении МВД.
В день голосования полиции не разрешается находиться на территории избирательного участка либо рядом с ним. Сотрудники МВД могут прибыть туда только по вызову. Сразу после устранения угрозы, полицейские обязаны покинуть территорию.
Гахария о выступлении Кикабидзе на акции ЕНД: «По-человечески обидно»
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария прокомментировал выступление известного артиста Бубы Кикабидзе на акции-концерте «Единого национального движения», заявив, что ему было по-человечески обидно.
Накануне, 29 октября, на площади Свободы в центре Тбилиси состоялась итоговая предвыборная встреча с избирателями ЕНД и их союзников по коалиции «Сила в единстве». Открыл митинг Вахтанг Кикабидзе, который является первым номером партийного списка «Национального движения». Он исполнил две песни: «Садгегрдзело» и «Тбилисо» с куплетом на русском языке, сообщает агентство «Новости-Грузия». Это вызвало возмущение среди пользователей соцсетей.
Глава правительства квалифицировал эту ситуацию, как «обычное подсознательное». «Ни один из стоящих там людей не додумался выйти и сделать какой-либо комментарий. Когда в соцсетях поднялась шумиха, тогда они начали искать какие-то неловкие версии», - заявил Гахария.
В своем заявлении премьер сделал акцент на том, что «Буба Кикабидзе – человек в возрасте». По его мнению, лидеры оппозиции поступили безрассудно, когда привлекли к избирательной кампании 82-летнего исполнителя. Гахария уверен, что в итоге под ударом оказалось «любовь и репутация», которую Кикабидзе заработал «за годы».
«Именно это почерк «Национального движения», когда никого не волнует судьба отдельного человека… Когда выводишь человека в таком возрасте и заставляешь его петь, ты ставишь его под такой моральный и эмоциональный удар», - сказал Гахария. Он добавил, что вчерашняя акция оппозиции еще раз убедила его в том, что Грузии необходимо обновление политических элит и полное избавление от постсоветской политической элиты.
«Именно поэтому было принято решение об избирательной пропорциональной системе, чтобы как можно больше молодых людей появились в парламенте и политике. Это является нашей основной целью: [молодежь] с хорошим западным образованием, а не тот русский нарратив, который мы видели вчера», - подчеркнул Гахария.
Сам Кикабидзе свое выступление объяснил технической ошибкой. В ходе его выступления перепутали фонограмму. Растерявшись, артист спел второй куплет «Тбилисо» на русском. Кикабидзе выступил с разъяснениями во время акции, а затем дал дополнительные комментарии СМИ.
В бывшей правящей партии «Единое национальное движение» назвали позором и дискриминацией комментарий премьер-министра Грузии Георгия Гахария по поводу выступления Бубы Кикабидзе на акции-концерте оппозиции. Депутат парламента от ЕНД Роман Гоциридзе обвинил главу правительства в эйджизме.
«Позорный факт, когда премьер-министр страны на своем брифинге посвящает столько времени тому, что технический персонал ошибся с фонограммой, и Вахтанг Кикабидзе спел на русском языке вариант «Тбилисо», предназначенный для украинского зрителя. Премьер впал в свойственный «Грузинской мечте» психоанализ и сказал, что эта ошибка была продиктована подсознанием. Не менее постыдно было и то, что он подчеркнул – почему подняли пожилого человека на трибуну.
Гахария забывает, что через четыре дня в США пройдут президентские выборы, и одному из кандидатов, который лидирует, согласно опросам, к концу президентского срока будет столько же, сколько сейчас господину Вахтангу, а второй кандидат тоже довольно близок к этому возрасту. Так называемый «эйджизм» является одной из форм дискриминации и «премьер-министр страны» должен понимать это», - написал Гоциридзе на своей странице в «Фейсбук».
Югоосетинский президент Анатолий Бибилов вылечился от коронавируса
Президент самопровозглашенной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов вылечился от коронавируса. Как сообщает его пресс-служба, проведенный главе республики тест показал отрицательный результат.
Коронавирус у Бибилова был диагностирован 17 октября. Он переносил заболевание в легкой форме и работал дистанционно.
Ранее коронавирусом также заразился и.о. премьер-министра республики Геннадий Бекоев. Как сообщили в пресс-службе кабмина, течение болезни у Бекоева легкое, он работает дистанционно, правительство продолжает работу в штатном режиме. В среду с коронавирусом был госпитализирован и спикер югоосетинского парламента Алан Тадтаев, который проходит лечение в Северной Осетии.
По данным на четверг, в Южной Осетии зарегистрировано 768 случаев заражения коронавирусом, шесть летальных исходов. Действует обязательный масочный режим в общественных местах в целях противодействия распространению коронавируса. По рекомендации Югосетпотребнадзора, с 21 октября на двухнедельный карантин закрыты и все образовательные учреждения республики.
Ранее по поручению Анатолия Бибилова югоосетинское военное ведомство обратилось в Министерство обороны РФ с просьбой направить в республику военно-полевой госпиталь на 150 коек с профильными специалистами и соответствующим медицинским имуществом. Во вторник мобильный ковид-госпиталь прибыл в Цхинвали и в четверг принял первых пациентов.
В инфекционном отделении и цхинвальской детской больнице РММЦ проходят лечение 173 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, из них в тяжелом состоянии в реанимации - 10 человек. Кроме того, порядка 20 человек переведены в российский военно-полевой госпиталь, троих госпитализировали в РСО-Алания, сообщает информагентство «Рес».
Парламентские выборы-2020 в Грузии: коротко о главном
31 октября в Грузии пройдут парламентские выборы. В них принимают участие 48 партий и два избирательных блока.
По последним данным, в списке ЦИК – 3 526 022 избирателя, будут открыты 3657 избирательных участков.
Выборы пройдут по новой избирательной системе: 120 депутатов войдут в парламент по пропорциональной системе, 30 – по мажоритарной. Ранее 77 депутатов избирались по партийным спискам, а 73 — по мажоритарным округам.
Для того, чтобы попасть в парламент, партия должна преодолеть однопроцентный барьер, а блоку необходимо набрать столько процентов, сколько партий в него входит. По данным социологических исследований, в парламент могут попасть около десяти политических сил.
Главная интрига – останется ли правящая партия «Грузинская мечта» у власти третий срок подряд. Наблюдатели не исключают, что ни одна политическая сила не сможет сформировать правительство самостоятельно. Возможно партиям придется формировать коалицию.
Среди названных партиями кандидатов на пост премьер-министра – действующий глава правительства Георгий Гахария, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, представители оппозиции Мамука Хазарадзе, Шалва Нателашвили, Георгий Вашадзе и другие.
В день выборов на избирательных участках будут приняты профилактические меры для предотвращения распространения коронавируса. К примеру, на избирательные участки не допустят лиц без масок.
Проголосовать смогут и пациенты с коронавирусом, а также лица, находящиеся в карантине и самоизоляции. Для них открывают 127 спецучастков, регистрацию прошли 10 845 человек.
14 170 граждан Грузии смогут проголосовать за рубежом – в 38 странах откроют 52 избирательных участка (два из них – для грузинских военнослужащих, находящихся в Афганистане).
Кроме парламентских выборов, 31 октября в Грузии пройдут выборы в Верховный совет Аджарии, промежуточные выборы в городские собрания (сакребуло) Тбилиси, Телави, Тетри-Цкаро и Они, а также внеочередные выборы мэров Каспи, Они, Харагаули, Терджола и Кутаиси.
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В Измире произошло землетрясение магнитудой 6,6
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в провинции Измир, у западного побережья Турции. Его эпицентр находился в Эгейском море.
В Измире разрушено несколько десятков жилых домов и отелей. На месте работают спасатели. Данных о жертвах пока нет.
Подземные толчки ощущались в Стамбуле и Афинах. Есть пострадавшие на близлежащем греческом острове Самос.
Одно из крупнейших землетрясений в Измире произошло в 1999 году. Тогда погибли около 17 тысяч человек.
Из Грузии в Казахстан экстрадировали экс-директора «БТА Банка»
Бывший управляющий директор казахстанского АО «БТА Банк» Асылмурат Рамазанов экстрадирован из Грузии в Казахстан. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Казахстана.
В ведомстве отметили, что Рамазанов разыскивался за «хищение активов БТА Банка на сумму более 249 млрд. тенге, совершенное совместно с членами организованного преступного сообщества Мухтара Аблязова».
«С целью уклонения от уголовной ответственности Рамазанов скрывался на территории Грузии, используя поддельный паспорт гражданина Кыргызской Республики. Благодаря слаженной работе казахстанских правоохранительных органов с грузинскими коллегами он задержан МВД Грузии. В настоящее время Рамазанов водворен в следственный изолятор города Алматы», - сказано в сообщении.
- В ноябре 2018 года суд в Казахстане заочно приговорил бывшего министра энергетики, индустрии и торговли Казахстана Мухтара Аблязова к пожизненному заключению, признав его виновным в организации убийства в 2004 году бизнес-партнера Ержана Татишева, главы Банка ТуранАлем (позже был переименован в БТА). В 2017 году по другому процессу, проходившему в Алматы, Аблязов был заочно приговорен к 20 годам тюрьмы по делу о предполагаемых хищениях средств БТА Банка.
- 57-летний Мухтар Аблязов отрицает все предъявляемые ему обвинения, называя их политически мотивированными.
Хабиб Нурмагомедов обвинил Макрона в оскорблении чувств мусульман
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в "оскорблении чувств более полутора миллиарда верующих мусульман под лозунгом свободы слова". Об этом российский спортсмен написал в инстаграме под фотографией Макрона с изображением протектора подошвы на лице.
"Аллах скор в расчёте и вы это увидите", – написал Нурмагомедов (орфография и пунктуация оригинала сохранены). Спортсмен также допустил в адрес французского лидера оскорбительные выражения. Запись Нурмагомедова за короткое время собрала сотни тысяч лайков.
Своё сообщение Нурмагомедов опубликовал вскоре после ножевых атак в Ницце и Авиньоне и резонанса после убийства выходцем из Чечни во Франции учителя Самюэля Пати, который во время урока о свободе слова показал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.
Ранее против Макрона выступил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он назвал французского лидера "вдохновителем терроризма в своей стране".
Перед посольством Франции в Москве второй день проходят акции мусульман. Они держат плакаты против Макрона и французского журнала Charlie Hebdo, который публиковал карикатуры на пророка. Сегодня мусульманские активисты вновь собрались на акцию перед зданием посольства и сожгли портрет президента Франции.
Французская дипмиссия обратилась к российским властям с просьбой усилить охрану всех диппредставительств в стране.
Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что оскорблять чувства верующих недопустимо и одновременно недопустимо убивать.
В хашурской COVID-клинике скончалась 60-летняя жительница Южной Осетии
60-летняя жительница самопровозглашенной республики Южная Осетия с диагнозом COVID-19 сегодня скончалась в хашурской клинике.
Как сообщил корреспондент грузинской службы «Радио Свобода», пациентку в тяжелом состоянии поместили в больницу 28 октября. Она была подключена к аппарату ИВЛ. Несмотря на меры, принятые медиками, спасти её не удалось.
«Эхо Кавказа» уже писало, что нескольких тяжелых пациентов из Южной Осетии лечат грузинские врачи. 20 октября в тбилисской клинике скончался 84-летний пациент, поступивший из Цхинвали.
- По состоянию на 29 октября, в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявлено 768 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть человек.
- Среди инфицированных – югоосетинский президент Анатолий Бибилов, и.о. премьер-министра Геннадий Бекоев и спикер парламента Алан Тадтаев.
- Сегодня стало известно, что в цхинвальском изоляторе временного содержания выявили 22 случая коронавируса.
Франция выслала 14 радикально настроенных иностранцев
Франция за последний месяц выслала 14 радикально настроенных иностранцев. Об этом в интервью радиостанции RTL сообщил министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен. По его словам, в ближайшее время будут депортированы ещё 18 человек.
Ранее МВД Франции сообщило, что под наблюдением властей находятся более четырёх тысяч иностранцев, подозреваемых в распространении радикальных идей. Более 200 из них ожидают высылки.
Дарманен также сообщил, что выходец из Туниса, убивший троих человек в Ницце в четверг, 29 октября, не был в поле внимания французских и европейских правоохранительных органов и не запрашивал у властей статус беженца. По данным агентства AFP, он прибыл в Италию по морю в конце сентября. В октябре он получил предписание покинуть страну и перебрался во Францию.
Еще одна атака 29 октября была в Авиньоне. Злоумышленник с ножом угрожал полицейским и прохожим. Его убили при задержании.
Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы.
Ножевые атаки в Ницце и Авиньоне произошли через две недели после жестокого убийства под Парижем учителя Самюэля Пати. Преподаватель обсуждал с учениками свободу слова и показал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. Подозреваемый в убийстве – этнический чеченец из Москвы Абдулах Анзоров – заявил, что "казнил" педагога за оскорбление пророка.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение "исламистским терактом" и призвал к защите светских ценностей Французской Республики от радикального ислама. Заявления Макрона вызвали возмущение и протесты среди ряда мусульман.
Часть оппозиционных партий заявила об отказе формировать коалицию с «Грузинской мечтой»
За день до парламентских выборов часть оппозиционных партий подписала меморандум, пообещав не формировать коалиционное правительство с «Грузинской мечтой».
Документ был согласован сегодня на встрече в офисе Лейбористской партии Грузии. Его подписали лидеры следующих политических объединений: «Стратегия Агмашенебели», «Гирчи», «Европейская Грузия», «Свободные демократы», «Победоносная Грузия», «Демократическое движение — Единая Грузия», «Республиканская партия», «Единое национальное движение», «Государство для народа», «Лейбористская партия».
В пакте перечислены итоги «восьмилетнего олигархического правления Бидзины Иванишвили» — самого богатого гражданина Грузии, основавшего ныне правящую партию «Грузинская мечта». В частности, там говорится о: концентрации власти; политизации государственных институтов; использовании судебной системы в качестве инструмента политического преследования; ослаблении демократических институтов; трудностях в процессе евроатлантической интеграции страны; ущербе, нанесенном стратегическим экономическим перспективам Грузии; ослаблении позиций Тбилиси на переговорах с РФ по вопросам деоккупации.
Как пояснили лидеры оппозиции, за день до выборов важно в очередной раз напомнить избирателям, какая партия действительно не будет формировать коалицию с «Грузинской мечтой», – передает «Новости-Грузия».
Парламентские выборы пройдут в Грузии 31 октября. В них принимают участие 48 партий и два избирательных блока. Всего избирателям предстоит выбрать 150 депутатов – 120 по пропорциональной системе и 30 – по мажоритарной.
Все статьи по теме: ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ
Армения согласна на размещение российских миротворцев – Пашинян
Размещение российских миротворцев в зоне нагорно-карабахского конфликта было бы «самым оптимальным решением», заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью The Daily Telegraph.
В то же время Пашинян отметил, что это должно быть одобрено всеми сторонами конфликта, – передаёт «Радио Азатутюн».
«Я за ввод российских миротворцев в зону конфликта. Но проблема в том, что размещение миротворческих сил Российской Федерации в зоне конфликта должно быть одобрено всеми сторонами конфликта», – сказал Пашинян.
Премьер-министр Армении также отметил, что, по его мнению, Европе следует приложить больше усилий, чтобы Турция прекратила поддержку Азербайджана.
- 24 октября глава МИД Армении Зограб Мнацаканян сказал, что Ереван согласен на размещение миротворцев в Нагорном Карабахе.
- Премьер-министр Никол Пашинян счел приемлемой идею миротворцев также 22 октября в интервью «Интерфаксу».
- Пашинян сказал, что представления Еревана и Баку по составу миротворцев не совпадают.
- «У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот», – сказал премьер-министр Армении российскому информагентству.
- Сегодня в Женева проходит встреча министра иностранных дел Армении Зограба Мнацаканяна с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов также находится с рабочим визитом в Женеве.
В цхинвальском изоляторе временного содержания выявили 22 случая коронавируса
У сотрудников цхинвальского изолятора временного содержания (ИВС) и лиц, содержащихся в изоляторе, обнаружен коронавирус. В пресс-службе МВД самопровозглашенной республики Южная Осетия сообщили, что инфицированные проходят лечение в джавской районной больнице, состояние больных удовлетворительное.
По информации начальника медико-санитарной части МВД Георгия Маргиева, из 28 тестов положительный результат показали 22. Больные прошли компьютерную томографию легких, у троих содержащихся в изоляторе подтвердилась пневмония.
«У одного из пациентов выявлена пневмония средней степени тяжести, у двоих – легкой степени тяжести. Они проходят соответствующее лечение. Состояние всех больных удовлетворительное», – подчеркнул Маргиев.
Он отметил, что в связи с угрозой заражения инфекцией личный состав ИВС и лица, содержащиеся в изоляторе, ежедневно проходили контроль температуры тела, им была назначена противовирусная, симптоматическая и витаминотерапия.
«В связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической ситуации в республике, исполняющий обязанности министра внутренних дел Мераб Пухаев поручил начальнику медико-санитарной части МВД регулярно проводить противоэпидемиологические мероприятия в ведомстве, контролировать состояние сотрудников с признаками ОРВИ, а также следить за здоровьем лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания», – сказано в сообщении, опубликованном агентством «Рес».
- По состоянию на 29 октября, в самопровозглашенной республике Южная Осетия выявлено 768 случаев коронавируса. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть человек.
- Среди инфицированных – югоосетинский президент Анатолий Бибилов, и.о. премьер-министра Геннадий Бекоев и спикер парламента Алан Тадтаев.
Полиция застрелила напавшего на участок подростка в Татарстане
Полиция застрелила 16-летнего подростка, который, как утверждается, напал на участок в городе Кукмор на границе Татарстана и Кировской области. Об этом сообщает МВД республики.
Инцидент произошёл ночью 30 октября. На территорию служебной парковки у здания отдела МВД по Кукморскому району были брошены две бутылки с зажигательной смесью. Когда их начали тушить, в полицейских была брошена ещё одна бутылка.
Утверждается, что полицейские догнали подозреваемого, а тот ранил одного из них ножом, после чего был застрелен. Как сообщает телеграм-канал Mash, при нападении подозреваемый кричал "Неверные! Аллах акбар", а перед атакой записал видеообращение. Нападавший опознан как 16-летний уроженец Алтайского края.
- Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на теракт и посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
- Пострадавший полицейский госпитализирован с колото-резанными ранами, его жизни ничего не угрожает.
Два блока и 48 партий – полный СПИСОК участников выборов в Грузии
31 октября в Грузии состоятся парламентские выборы. В них участвуют 48 партий и два избирательных блока. По данным социологических исследований, в парламент могут попасть около десяти политических сил.
Участники парламентских выборов:
- №1: Партия «Тетреби». Лидер – Теймураз Шашиашвили.
- №2: «Бакрадзе, Угулава, Бокерия – Европейская Грузия – движение за свободу». Лидер – Давид Бакрадзе.
- №3: «Нино Бурджанадзе – Единая Грузия – демократическое движение». Лидер –Нино Бурджанадзе.
- №4: «Давид Чичинадзе Трибуна–ХДД». Лидер – Григол Джоджуа.
- №5: Избирательный блок «Единое национальное движение – Объединённая оппозиция – Сила в единстве». Лидер – Григол Вашадзе.
- №6: «Будущая Грузия». Лидер – Георгий Лагидзе.
- №7: «Тамаз Мечиаури за единую Грузию». Лидер – Тамаз Мечиаури.
- №8: «Давид Тархан-Моурави, Ирма Инашвили – Альянс патриотов Грузии». Лидер –Давид Тархан-Моурави.
- №9: «Гачечиладзе – Партия зеленых». Лидер – Георгий Гачечиладзе.
- №10: «Шалва Нателашвили – Лейбористская партия Грузии». Лидер – Шалва Нателашвили.
- №11: «Социалистическая партия трудящихся». Лидер – Тамаз Джапошвили.
- №12: «Движение за свободную Грузию». Лидер – Хатуна Коиава.
- №13: «Реформер». Лидер – Торнике Джанашвили.
- №14: «Бежан Гунава – грузинский выбор». Лидер – Бежан Гунава.
- №16: «Новые христиан-демократы». Лидер – Николоз Джоглидзе.
- №17: «Ираклий Окруашвили – Победившая Грузия». Лидер – Ираклий Окруашвили.
- №18: «Промышленность спасёт Грузию». Лидер – Зураб Ткемаладзе.
- №19: «Политическое объединение граждан «Наша Грузия – альянс солидарности». Лидер – Бека Нацвлишвили.
- №20: «Грузия». Лидер – Георгий Лилуашвили.
- №21: «Свободная Грузия» (Каха Кукава, Георгий Цулая). Лидер – Каха Кукава.
- №23: «Новая сила». Лидер – Лазаре Закариадзе.
- №24: «Алеко Элисашвили – Граждане». Лидер – Александр Элисашвили.
- №25: «Свободные демократы». И.о. генсека партии – Тамар Кекенадзе.
- №26: «Эка Беселия – за справедливость». Лидер – Эка Беселия.
- №27: Избирательный «Георгий Вашадзе – Стратегия Агмашенебели». Лидер – Георгий Вашадзе.
- №28: «Грузинские корни». Лидер – Тенгиз Окропилашвили.
- №30: «Измени Грузию». Лидер – Георгий Гагнидзе.
- №31: «Свобода – путь Звиада Гамсахурдия». Лидер – Малхаз Горгаслидзе.
- №32: «Народная партия». Лидер – Иване (Мамука) Гиоргадзе.
- №33: «Национал-демократическая партия». Лидер – Бачуки Кардава.
- №34: «За социальную справедливость». Лидер – Мамука Тускадзе.
- №36: «Гирчи». Лидер – Яго Хвичия.
- №41: «Грузинская мечта – демократическая Грузия». Лидер – Бидзина Иванишвили.
- №42: «Реформаторы». Лидер – Давид Миротадзе.
- №43: «Путь Звиада» (За Бога, правду и страну). Лидер – Михаил Салуашвили.
- №44: «Леван Чачуа, Гурам Палавандишвили – Грузинская идея». Лидер Леван Чачуа.
- №45: «Национал-демократическое движение». Лидер – Давид Шукакидзе.
- №46: «Гия Жоржолиани – Социал-демократы за развитие Грузии». Лидер – Гия Жоржолиани.
- №47: «Звиад Дзидзигури – Консервативная партия Грузия». Лидер – Звиад Дзидзигури.
- №48: «Выбор для Родины». Лидер – Лейла Гуледани.
- №49: «Джондо Багатурия – Картули даси». Лидер – Джонди Багатурия.
- №50: «Прогрессивная Грузия». Лидер – Ираклий Мурцхваладзе.
- №51: «Политическое движение ветеранов-силовиков и патриотов Грузии». Лидер – Гия Бердзенидзе.
- №52: «Серго Джавахидзе – евроатлантический вектор». Лидер – Серго Джавахидзе.
- №53: «Традиционалисты». Лидер – Акакий Асатиани.
- №54: «Анна Рехвиашвили – Народное движение Христиан-демократы». Лидер – Анна Рехвиашвили.
- №55: «Грузинский марш – национальное движение». Лидер – Александр (Сандро) Брегадзе.
- №56: «Лело – Мамука Хазарадзе». Лидер – Мамука Хазарадзе.
- №57: «Орден сынов отечества – Родина». Лидер – Григол Сохадзе.
- №60: «Партия развития Грузии». Лидер – Кетеван Гоглидзе.
Для того, чтобы попасть в парламент, партия должна преодолеть однопроцентный барьер, а блоку необходимо набрать столько процентов, сколько партий в него входит.
Все статьи по теме: ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ
Аслан Бжания посетил Московский автомобильно-дорожный институт
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания, находящийся в Москве с рабочим визитом, посетил Московский автомобильно-дорожный государственный технический институт (МАДИ).
Бжания заявил, что Абхазия будет сотрудничать с институтом и «окажет содействие молодежи, желающей получить образование в этом учебном заведении».
По информации пресс-службы абхазского лидера, он сам окончил МАДИ в 1985 году по специальности инженер-строитель.
Врио ректора МАДИ Андрей Келлер заявил, что вуз готов помогать Абхазии в развитии дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры.
- Накануне в Москве состоялась встреча Аслана Бжания с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком.
- Днём ранее абхазский президент принял участие в церемонии открытия грибного комплекса в Подмосковье.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не планирует встречаться с абхазским лидером.
Трое журналистов RTVI уволились после интервью Канделаки с Турчаком
Журналисты RTVI Максим Семеляк, Юрий Сапрыкин и Зинаида Пронченко покинули телеканал после того, как в его эфире появилось интервью Тины Канделаки с секретарём генерального совета "Единой России" и первым вице-спикером Совета Федерации Андреем Турчаком.
Семеляк, занимавший на RTVI должность диджитал-директора и пришедший на телеканал всего месяц назад, не ответил на вопрос "Открытых медиа", связан ли его уход с публикацией беседы. Сапрыкин отметил, что работать на одном ресурсе "с комплиментарным интервью ему не очень хотелось бы", но основной причиной своего ухода назвал решение Семеляка покинуть место работы. Пронченко же заявила, что "Турчак - это не фамилия, а стоп-слово".
Отмечается, что во время интервью Канделаки не спросила Турчака о нападении на журналиста Олега Кашина в 2010 году. Кашин, основываясь на материалах уголовного дела, которым так и не был дан ход, считает "единоросса" заказчиком преступления. Фамилию Турчака называл и один из участников нападения.
Ранее о прекращении сотрудничества с RTVi заявили несколько политологов - в частности, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы Иван Преображенский. По его словам, после смены владельца телеканала "материалы стали совсем манипулятивными и нерепрезентативными", а "вопросы к эксперту изначально формулировались так, чтобы он не мог представить объективный взгляд на тему".
В декабре 2019 года владельцем RTVi стал бизнесмен Микаель Исраелян. Чуть раньше на телеканале появились новые менеджеры: председателем совета правления стала Юлия Москвитина, пришедшая с СТС, а исполнительным директором - Татьяна Дружняева, которая до этого работала в Общественной палате и компании "Апостол" под руководством Тины Канделаки. Издание "Проект" утверждало, что к финансированию RTVi имеет отношение госкорпорация Ростех, главой которой является Сергей Чемезов - близкий друг президента России Владимира Путина. Компания "Апостол" была подрядчиком Ростеха, а Дружняева до прихода на RTVI перезапускала Севастопольскую телерадиокомпанию перед выборами губернатором города Дмитрия Овсянникова, которого считают ставленником Чемезова.
После назначения Дружняевой редакции RTVI объявили о сокращении новостного эфира в пользу развлекательного, поручили чаще репостить телеграм-канал Канделаки и публиковать её в рубрике "Мнения". А в апреле Дружняева по поручению некоего акционера приказала редакции выпустить текст о налоговой реформе, предложенной первым вице-премьером Антоном Силуановым. От журналистов потребовали подчеркнуть "позитивные итоги работы министерства".
Минск закрыл границы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной
Минск без предупреждения ограничил въезд через сухопутные границы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. В белорусском Госпогранкомитете закрытие границы объяснили пандемией коронавирусной инфекции нового типа. Ранее днём Александр Лукашенко заявил, что армия готова дать отпор в случае агрессии из этих стран.
На границах возникли значительные пробки, свидетельствует Белорусская служба Радио Свобода. Белорусы массово жалуются, что не могут вернуться домой. Через границу пропускают только дипломатический и грузовой транспорт. На выезде пограничники предупреждают граждан, что они в ближайшее время не смогут вернуться. При этом минский аэропорт продолжает работу в обычном режиме.
В четверг Александр Лукашенко пересказывал свой разговор с госсекретарём США Майком Помпео. “Я его предупредил: если только там дёрнутся со стороны Польши, Литвы, ну и может быть Украины , ну мы будем отвечать”. В тот же день он поручил укрепить границу с этим тремя странами.
COVID-19 в Грузии: 1696 новых заболевших, 2906 выздоровели
Число жертв COVID-19 в Грузии выросло до 285. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались еще 12 пациентов.
По данным правительственного портала StopCov.ge, за сутки выявлено 1696 новых случаев коронавируса. Число подтверждённых случаев в стране достигло 37 263. Число новых случаев коронавируса в Грузии снижается шестой день подряд.
Динамика за октябрь:
- 1 октября – 448;
- 2 октября – 453;
- 3 октября – 471;
- 4 октября – 554;
- 5 октября – 578;
- 6 октября – 549;
- 7 октября – 508;
- 8 октября – 472;
- 9 октября – 527;
- 10 октября – 519;
- 11 октября – 523;
- 12 октября – 478;
- 13 октября – 569;
- 14 октября – 680;
- 15 октября – 919;
- 16 октября – 887;
- 17 октября – 985;
- 18 октября – 1192;
- 19 октября – 1186;
- 20 октября – 1194;
- 21 октября – 1351;
- 22 октября – 1595;
- 23 октября – 1759;
- 24 октября – 1941;
- 25 октября – 1928;
- 26 октября – 1872;
- 27 октября – 1824;
- 28 октября – 1731;
- 29 октября – 1709;
- 30 октября – 1696.
Вновь побит рекорд по числу выздоровевших за сутки пациентов (2906). Всего выздоровевших – 19 810.
- За время пандемии в самопровозглашенной республике Южная Осетия заболело 768 человек. От осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались шесть человек.
- Общее число выявленных случаев в самопровозглашенной республике Абхазия составляет 4126. Выздоровели 2170 пациентов, 38 летальных случаев.
Шесть человек погибли в ДТП в Грузии – они возвращались с предвыборного митинга
Шесть человек погибли в автоаварии, произошедшей на центральной автомагистрали Тбилиси-Сенаки-Леселидзе близ города Гори. В больницах остаются 10 человек.
По данным МВД Грузии, трейлер столкнулся с микроавтобусом, который направлялся из Тбилиси в Зугдиди. Внутри находились сторонники оппозиции. Они принимали участие в итоговом предвыборном митинге коалиции «Единое национальное движение – Сила в единстве».
От полученных травм на месте скончались пять человек. Еще один пострадавший умер сегодня утром в больнице.
По данным телекомпании «Мтавари архи», среди погибших двое водителей, а также бывший глава краевого управления (Самегрело – Земо Сванети) Службы Госбезопасности Грузии.
Как пишет «Новости-Грузия», пострадавших в больницах навестили лидеры «Единого национального движения». Партия выразила соболезнования семьям и близким погибших.
Уголовное дело начато по части 8 статьи 276 УК Грузии – нарушение правил эксплуатации или безопасного движения транспорта, повлекшее гибель одного или более человек.
Глава МИД Армении завтра в Женеве встретится с сопредседателями МГ ОБСЕ
Завтра, 30 октября, министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян отбудет с рабочим визитом в Женеву, где встретится с сопредседателями Минской группы ОБСЕ. ОБ этом в ходе пресс-конференции сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
Сегодня вечером Мнацаканян проводит встречу с заместителем министра иностранных дел Ирана, спецпосланником президента Ирана по вопросу Карабаха Аббасом Аракчи, который здесь представляет план Ирана по урегулированию карабахского конфликта.
Планировалось, что сегодня в Женеве состоится встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана. В женевской встрече также должны были принять участие сопредседатели Минской группы ОБСЕ, как отмечалось, «чтобы обсудить, согласовать и начать реализацию, в соответствии с графиком, который будет утвержден, всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с основными принципами, принятыми руководителями Азербайджана и Армении».
Сегодня утром стало известно, что встреча отложена, сообщает Радио Азатутюн.
1 октября МИД Армении сообщил, что отозвал посла Армении в Израиле. Сегодня Анна Нагдалян сообщила, что посол пока находится в Армении.
Вахтанг Кикабидзе объяснился за «Тбилисо» на русском на предвыборном митинге
Известный грузинский певец Вахтанг Кикабидзе объяснил, почему во время многотысячного митинга коалиции «ЕНД – Сила в единстве» он исполнил песню со строчками на русском языке.
Кикабидзе – первый номер в партийном списке «Единого национального движения», которое идет на выборы в блоке с еще несколькими партиями. Сегодня 82-летний артист открыл итоговый предвыборный митинг «Силы в единстве» на площади Свободы в центре Тбилиси. Он исполнил две песни: «Садгегрдзело» и двуязычную, русско-грузинскую версию «Тбилисо». На акции выступали и другие эстрадные исполнители, однако все они пели только на государственном языке.
Уже в заключительной части предвыборной встречи Кикабидзе пришлось оправдываться за произошедшее.
«Впервые в жизни я стою перед трибуной, когда так много людей. Сейчас звонят, спрашивают: «Буба, почему ты спел два куплета «Тбилисо» на русском? Я сказал, что это для того, чтобы [люди] поняли, какая мы красивая страна», - заявил Кикабидзе.
Позже телеведущая телеканала «Мтавари» и кандидат в мажоритарные депутаты «Силы в единстве» Нанука Жоржолиани написала на своей странице в «Фейсбук», что во время выступления Кикабидзе «техническая группа перепутала фонограммы». Она добавила, что певец «взял чужую ошибку на себя», «как будто ничего не произошло».
Акция оппозиции уже завершена. В самом конце к собравшимся по видеосвязи обратился экс-президент Михаил Саакашвили, находящийся в Украине, которого «Сила в единстве» назвала своим кандидатом в премьеры.
Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы. Видео
Во Франции объявлен максимальный уровень террористической угрозы после двух ножевых атак в Ницце и Авиньоне. Об этом сообщил премьер-министр страны Жан Кастекс. Полиция и армия будут мобилизованы для обеспечения безопасности. В пятницу в стране состоится заседание совета по обороне.
По словам Кастекса, Франция столкнулась с «трусливым и варварским» нападением, которое повергло в траур всю страну. Об этом сообщает газета Le Figaro.
Ножевые атаки произошли днем в четверг. В Ницце молодой мужчина напал на базилику Нотр-Дам, убив двух человек внутри и одного снаружи. Утверждается, что при нападении он кричал «Аллах акбар», что в переводе с арабского означает «Господь велик». Мотивы нападавшего пока не сообщаются, в городе закрыты все церкви, преступление расследуется как теракт.
Через два часа в Авиньоне на юго-востоке Франции мужчина с ножом пытался напасть на полицейских. Он угрожал прохожим и выкрикивал: «Аллах акбар». Его застрелили полицейские. В Саудовской Аравии задержан местный житель, напавший на охранника консульства Франции в Джидде. Охранник получил легкие ранения.
В Ниццу прилетел президент Франции Эммануэль Макрон. Он заявил, что страна в очередной раз подверглась «исламистской атаке». «Если на нас снова напали, то это из-за наших ценностей, свободы, возможности свободного вероисповедания и желания не поддаваться террору», – заявил политик.
По его словам, до 7 тысяч французских военных будут мобилизованы. В стране усилят охрану храмов. В воскресенье, 1 ноября, католики будут праздновать день всех святых – христианский праздник, посвященный поминовению усопших. Мусульмане 29 октября отмечают день рождения основателя своей религии – пророка Мухаммеда.
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