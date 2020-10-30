«Нужно быть очень здоровым человеком, чтобы пройти все эти инстанции»

В Южной Осетии продолжает расти число инфицированных коронавирусом. COVID-19 подтвержден у 22 сотрудников и заключенных ИВС. Между тем сегодня стало известно, что от коронавируса вылечился президент Анатолий Бибилов.

По информации Минздрава, в отделениях республиканской больницы в настоящее время от пневмонии лечатся 173 пациента. Десять из них, по словам замминистра Аллы Чочиевой, находятся в реанимации. Троих жителей республики, в том числе и спикера парламента Алана Тадтаева, отправили на лечение в Северную Осетию.

По информации пресс-службы Минздрава, на борьбу с COVID-19 ведомству выделено 10 млн рублей. Эти средства будут «направлены на установку дополнительных кислородных точек, подведение наружных кислородных сетей, ремонт помещений, закупку кислородных баллонов». Кроме того, около 700 000 рублей было решено выделить из резервного фонда на приобретение лекарств. На последнем совещании правительства глава государства Анатолий Бибилов назвал ситуацию с коронавирусом в республике «тяжелой».

Первых 17 человек, зараженных коронавирусом, принял накануне и российский военно-полевой госпиталь в Цхинвале, который прибыл в Южную Осетию по просьбе руководства республики. Силами этого госпиталя началась дезинфекция улиц и некоторых городских объектов Цхинвала. По словам сотрудника госпиталя Расула Муртазалиева, учреждение будет работать круглые сутки:

«Госпиталь разделен на отделения, каждое из которых оборудовано исходя из их назначения. В распоряжении медицинского персонала госпиталя имеется самое современное медицинское оборудование – аппараты искусственной вентиляции легких, мониторы интенсивного наблюдения пациентов, рентгенографические аппараты, аппараты УЗИ, анализаторы крови и ПЦР-лаборатория… В сутки лаборатория может проводить около 60 исследований»

Жительница Цхинвала Залина в беседе с «Эхом Кавказа», говорит, что, когда заболела ее семья, выручили домашние запасы лекарств, потому что в местных аптеках их не было. Что-то пришлось заказать и из Владикавказа:

«Мы знали, что идет ковид, и какие-то запасы медикаментов у нас были. Как действовать, я знала. Но совсем другое, когда человек заболевает и ты сталкиваешься с ситуацией лицом к лицу. Маме было нехорошо. Я не знала, что делать, вызвала скорую, они сказали, что единственное, что могут сделать, это поставить церукал. Церукал у меня был, поэтому смысл в скорой помощи отпал. В больницу ее не повезли. Потом на второй день мы вызвали дежурную бригаду, и они приехали просто потому, что папа заболел, и уже как к контактным к нам пришли. Таким образом мама получила направление на КТ. Простояли мы на КТ в очереди довольно долго, честно говоря, очень устали. Мне кажется, нужно быть очень здоровым человеком, чтобы пройти все эти инстанции.

– То есть вы лечитесь по стандартной схеме сами и лекарства ищете сами?

– Да, сами, все сами. Ну, вот сегодня я относила папе передачу в детскую больницу (переделана в ковидную), и там из военного госпиталя врачи принимали или консультировали, не знаю точно».

С начала пандемии в республике от коронавирусной инфекции скончались шесть человек. Югоосетпотребнадзор ввел обязательный масочный режим в общественных местах. На многих торговых точках столицы висят объявления: «Без масок не входить».

Катастрофической называют медики ситуацию в больнице города Квайса Дзауского района. Накануне врач-терапевт Элеонора Тедеева сказала журналистам, что всего в районе значится 190 заболевших и их число растет с каждым днем.

Сегодня появилось сообщение, что есть заразившиеся среди сотрудников ИВС и заключенных изолятора. Из 28 тестов положительный результат показали 22. Пресс-служба МВД республики сообщила, что инфицированные проходят лечение в Дзауской районной больнице.

Главный врач республиканской больницы Индира Биченова между тем заявила о нехватке специалистов и необходимости привлечения волонтеров для борьбы с коронавирусом.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия